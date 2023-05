Secretele longevității, de la un medic în vârstă de 102 ani. Femeia încă lucrează și face sport zilnic

Este o supraviețuitoare a cancerului, a îndurat moartea unei fiice și a divorțat, pe vremea când avea aproape 70 de ani. Este parte din povestea de viață a unei femei, de profesie medic, în vârstă de 102 ani. Deși trecută de centenar, ea încă lucreză și face sport zilnic.

Dr. Gladys McGarey definește persoanele tinere ca fiind oricine sub 99 de ani. La 102 ani, ea este puțin mai în vârstă, dar încă lucrează ca medic consultant, face exerciții fizice și trăiește singură, în casa ei din Scottsdale, Arizona, conform publicației Today.

După o viață întreagă presărată cu multe bucurii, dar și tot atâtea eșecuri, în calitate de medic și pionier al medicinii holistice, McGarey are o mulțime de lucruri de împărtășit și sfaturi de oferit.

Multe experiențe, inclusiv cele mai grele momente din viața sa, le-a cuprins în paginile cărții sale autobiografice, intitulată „The Well-Lived Life: A 102-Year-Old Doctor's Six Secrets to Health and Happiness at Every Age” (Viața bine trăită: Șase secrete ale unui doctor de 102 ani, pentru sănătate și fericire la orice vârstă).

Pildele femeii, învățate de-a lungul vieții

Învață din orice

După 46 de ani petrecuți împreună, soțul a decis să o părăsească, pentru a fi împreună cu o altă femeie. După divorțul dureros, McGarey a găsit vindecare și bucurie în a începe o nouă practică medicală: medicina holistică, alături de fiica ei. Acest lucru i-a dat un nou scop în viață.

Ea a numit experiența ca fiind „un profesor uriaș”, care a ajutat-o să-și găsească propria voce ca medic și femeie.

„Până în acel moment, am depins de sprijinul lui în ceea ce spuneam. După aceea, am început să am încredere că trebuit să cred că lucrurile pe care le spuneam aveau putere și erau importante. Odată ce mi-am putut găsi propria voce, i-am scris o scrisoare și i-am mulțumit că mi-a dat libertatea. Pentru că până în acel moment, nu simțeam că vocea mea este suficient de puternică”, mărturisește femeia.

De asemenea, medicul acordă, în prezent, mai multă atenție viselor sale. Le folosește pentru a-și ghida alegerile, observând că acestea sunt cheia inconștientului.

Evoluează

La nivel mental, spiritual și fizic. Cu toții avem acea energie vieții, împliniri și bucurii, care ar trebui să fie îndreptate către locul în care vrem să fim și cum vrem să ne simți, afirmă femeia.

Această energie este într-o continuă mișcare, cu toate că este firesc ca oamenii să rămână blocați, în mod ocazional. McGarey a simțit un blocaj, în timpul divorțului. Când se întâmplă asta, viața nu curge așa cum ar trebui sau ar putea, notează ea.

„Este ca și cum ai avea o tăietură pe braț și ai strânge bandajul. Când faci asta, doare. Decât să îți canalizezi energia către ceva care doar te ține nefericit, inconfortabil sau într-un loc în care nu vrei să fii, începe să cauți ... lumea este peste tot în jurul tău și este plină lucruri minunate”, spune medicul.

Ea mai afirmă că este important ca oamenii să evite să rămână blocați și la nivel fizic. La 102 ani, femeia merge zilnic pe jos și face, cu ajutorul unui cadru, 3.800 de pași.

Găsește ce ți se potrivește

McGarey crede că dieta și exercițiile fizice sunt importante pentru o viață lungă și sănătoasă, dar nu recomandă niciun mod special de a mânca sau de a rămâne activ. Ea spune că mănâncă ce vrea, inclusiv câte o prăjitură de ciocolată și, ocazional, un hamburger.

În schimb, nu bea alcool și nu fumează.

„Nu mă opun alcoolului și cred că vinul pentru unii oameni este un lucru minunat. Este ceea ce funcționează pentru ei. Fiecare persoană trebuie să își trăiască viața individual. Pe măsură ce găsești ceea ce funcționează pentru tine, binecuvântează acele lucruri și folosește-te de ele”, spune ea.

Ești aici cu un motiv

„Cred cu adevărat că fiecare dintre noi are un scop aici. Este privilegiul și responsabilitatea noastră să găsim asta, în noi înșine”, ne împărtășește McGarey.

Fiecare dintre noi este special, capabil să iubească și să fie iubit, adaugă ea, observând că dragostea este tema centrală a întregii vieți și, totodată, cel mai puternic medicament.

Poți deveni mai bun, pe măsură ce corpul îmbătrânește

Acest lucru poate părea contra-intuitiv, dar McGarey crede că, odată cu fiecare an ce trece, ești mai aproape de a-ți descoperi scopul în viață.

La 102 ani, ea are un plan pentru încă 10 ani, de acum înainte. Vrea să creeze o comunitate unde să practice medicina alternativă, unde oamenii să se poată „aduna pentru a practica starea de bine”.

„Am o viață minunată și o iubesc pentru că sunt înconjurată de dragoste, nu doar de rude, ci și de oameni pe care i-am ajutat și ei m-au ajutat. Mă simt sănătoasă. Mă simt mai puternică, lucru pe care nu-l aveam când eram mai tânără”, mai notează, în cartea sa.