Care este rutina unei femei în vârstă de 102 ani care speră să mai trăiască cel puțin încă 10 VIDEO

În calitate de medic și expert în nașteri, ea a asistat la venirea pe lume a mii de copii. De asemenea, a trecut prin moartea fostului ei soț, iar unii dintre cei cinci copii ai săi au murit și ei.

Gladys McGarey locuiește într-o casă însorită din curtea fiicei sale din Arizona și a dezvoltat o practică despre care spune că o va ajuta să își îndeplinească planul de 10 ani, scrie insider.com.

Ea a scris despre aceasta în noua sa carte, "The Well Lived Life: Cele șase secrete ale unui doctor de 102 ani pentru sănătate și fericire la orice vârstă", și a prezentat rutina ei zilnică. Deși doctorița nu mai are licență pentru a practica medicina, "nu mi-au spus că trebuie să nu mai vorbesc", a spus ea.

McGarey își începe majoritatea zilelor în același mod simplu: Se trezește, întâmpină noua zi cu o rugăciune de dimineață, coboară scările și savurează Raisin Bran și suc de prune la micul dejun.

Mai târziu în cursul zilei, "mănânc salată la prânz și un fel de supă sau ceva pentru cină", a declarat ea pentru Insider. "Aceasta este rutina și cred că funcționează pentru mine. Este important ca fiecare să găsească ceea ce funcționează pentru noi."

Pe tot parcursul zilei, ea își ține mâinile și mintea ocupate. Pentru a-și ține mâinile ocupate pe parcursul zilei, McGarey continuă o practică regulată de tricotat.

"Acum nu mai văd să tricotez tipare pentru că ochii mei nu mai văd, dar pot să tricotez mici cadouri pe care le ofer, iar asta îmi ține mâinile ocupate", a spus ea. "Dacă nu-mi țin mâinile ocupate, fac ceva pe telefonul mobil și asta îi enervează pe oameni, știți?".

De asemenea, ea continuă să ofere consultații și rămâne fidelă abordării "holistice" a medicinei pe care a contribuit la popularizarea ei în SUA în anii 1970. McGarey consideră că tratarea persoanei în ansamblul ei - luând în considerare starea mentală și socială, precum și orice simptome fizice de suferință - este primordială pentru vindecare.

Când nu tricotează sau nu face consultanță, McGarey ascultă cărți audio sau vorbește cu prietenii - un lucru despre care experții în îmbătrânire spun că este esențial pentru fericirea umană și că ne poate ajuta să trăim mai mult.

Și, recent, a primit o infuzie de celule stem, despre care crede că a făcut o diferență în ceea ce privește vitalitatea ei - deși oamenii de știință încă adună dovezi pentru a determina dacă această tehnică ajută într-adevăr la încetinirea îmbătrânirii.

"Nu sunt chiar robustă, dar cred că m-a ajutat și privesc înainte", a spus ea.

În cele din urmă, spune McGarey, cea mai importantă parte a îmbătrânirii este găsirea scopului tău central, un "suc" de viață care reprezintă misiunea ta și ceea ce te vei strădui să faci în timpul petrecut pe Pământ.

În aceste zile, ea își folosește propriul "suc" pentru a se gândi cum să creeze modalități mai bune pentru ca oamenii să trăiască împreună și să aibă grijă unii de alții. Propriul ei plan pe 10 ani - un plan pe care crede că toată lumea ar trebui să îl aibă - include crearea unui sat pentru "medicina vie" în care bătrânii, bebelușii și toți cei care se află între ei pot trăi împreună și se pot îngriji unii pe alții mai armonios.

"Un plan pe 10 ani face loc pentru orice", a scris ea în carte. "Este o rază de acțiune suficient de mare încât să ne mențină forța vitală activată. Totuși, este suficient de aproape pentru ca să-l putem realiza, să ne ștergem praful de pe noi și să planificăm din nou."

Ea nu-și face griji cu privire la ceea ce ar putea ajunge să fie propriul ei "număr" final de ani pe Pământ. În schimb, își ține ochii ațintiți asupra a ceea ce va urma.

"Încă mai cred că am de lucru și voi continua să lucrez la asta", a spus ea.