Șase suplimente care accelerează procesul de slăbire, recomandate de un chirurg plastician

Dacă vreți să slăbiți mai repede, pe lângă o dietă echilibrată și un stil de viață activ puteți intensifica eforturile dedicate pierderii în greutate cu ajutorul a șase suplimente recomandate de un chirurg plastician din California.

Dr. Mark Anton, un expert în chirurgie plastică din Orange County, California a dezvăluit recent pentru SheFinds secretul său bine păstrat: șase suplimente esențiale care te pot ajuta să scapi de kilogramele în plus, oferind corpului impulsul metabolic de care are nevoie, potrivit New York Post.

Astfel, doctorul le recomandă celor care vor să slăbească șase suplimente, respectiv cafeină, extract de ceai verde, glucomannan, garcinia cambogia, acid linoleic conjugat și L-carnitină.

Deși nu fac minuni în lipsa dietei și a sportului, acesta pot intensifica metabolismul. În plus, pentru pierderea în greutate aveți nevoie de hidratare, de alimente bogate în fibre și proteine și de șapte-nouă ore de somn. Și reducerea stresului ajută atunci când vă propuneți să slăbiți.

1. Cofeina: Energia care te ajută să arzi grăsimile

Ceașca de cafea de dimineața face mai mult decât să-ți dea energie pentru o nouă zi. Cofeina te și ajută să arzi grăsimile. Concret, creează un efect termogenic, amplificând producția de căldură a organismului. De altfel, crește nivelul de epinefrină, sau adrenalină, în sânge, ceea ce favorizează eliberarea de acizi grași din țesutul adipos. Reduce și pofta de mâncare, pentru că scade foame, în timp ce crește energia.

„Găsită în cafea, ceai și în multe suplimente pentru pierderea în greutate, cofeina poate spori metabolismul prin stimularea sistemului nervos central. S-a demonstrat că mărește rata metabolică cu 3-11% și contribuie la arderea grăsimilor, în special în timpul exercițiilor fizice.”, a explicat Dr. Mark Anton.

2. Extractul de ceai verde: Arma secretă

Ceaiul verde nu este doar pentru momentele de relaxare. Este plin de antioxidanți care nu doar că îți protejează corpul și reduce inflamația, dar te ajută și să arzi grăsimile în exces. Promovează funcția metabolică și ajută la eliminarea toxinelor. Asta pentru că are o cantitate moderată de cofeină, care stimulează metabolismul, dar abundă și în catechine, compuși despre care s-a demonstrat că măresc cheltuielile energetice și oxidarea grăsimilor.

Medicul Mark Anton a subliniat că „extractul de ceai verde ajută la creșterea oxidării grăsimilor și la stimularea ratei metabolice. Studiile clinice au arătat că persoanele care iau extract de ceai verde pot crește arderea caloriilor cu aproximativ 4%".

În plus, ceaiul verde diminuează inflamațiile și se remarcă prin proprietățile sale de stimulare a stării de spirit.

3. Glucomannan: Oferă sațietate

Simți că nu poți rezista tentațiilor culinare? Glucomannanul ar putea fi soluția perfectă pentru tine. Această fibră naturală te ajută să te simți sătul mai repede și să reduci pofta de mâncare. Glucomannan este un inhibitor al apetitului, o fibră dietetică solubilă în apă derivată din rădăcinile plantei konjac.

Poate absorbi de până la 50 de ori greutatea sa în apă. S-a demonstrat că încetinește digestia și absorbția substanțelor nutritive, ajutând la pierderea în greutate prin crearea unei senzații de sațietate și reducerea apetitului, reducând astfel aportul de calorii.

4. Garcinia Cambogia: Reduce pofta de mâncare

Garcinia Cambogia te poate ajuta să scapi de grăsimile nedorite. Acest supliment natural este cunoscut pentru capacitatea sa de a reduce pofta de mâncare și de a bloca producția de grăsimi în corp. Cunoscută și sub numele de mango roșu, Garcinia Cambogia conține acidul hidroxicitric, compus care s-a dovedit că inhibă stocarea grăsimilor în organism și suprima pofta de mâncare.

5. Acid Linoleic Conjugat: Arderea accelerată a grăsimilor

Acidul linoleic conjugat (CLA) este un tip de acid gras omega-6 care îmbunătățește metabolismul. Se găsește și în carnea și laptele de vacă, capră și oaie. De reținut este că acidul linoleic conjugat este fabricat prin modificarea chimică a acidului linoleic găsit în uleiul vegetal.

„CLA este un tip de acid gras care se găsește în carne și produse lactate. Se crede că reduce grăsimea corporală prin creșterea descompunerii grăsimilor și îmbunătățirea ratei metabolice. Cercetările indică faptul că suplimentarea cu CLA poate duce la o reducere modestă a grăsimii corporale.", a precizat dr. Anton.

6. L-Carnitină: Combustibil pentru performanță

Vrei să-ți maximizezi performanța în sala de sport? L-Carnitina este ceea ce cauți. Acest aminoacid ajută la transformarea grăsimilor în energie, oferindu-ți combustibilul necesar pentru a te antrena mai intens și pentru a obține rezultatele dorite mai rapid. Acest aminoacid este produs în ficat și rinichi, apoi depozitat. L-Carnitina sprijină funcția metabolică a organismului prin transportul acizilor grași în mitocondrii, unde sunt oxidați pentru a produce energie. Practic, crește masa musculară, reduce grăsimea și diminuează oboseala, arată studiile.

„A fost asociată cu o mai bună ardere a grăsimilor și cu creșterea cheltuielilor energetice în timpul antrenamentelor”, punctează chirurgul plastician.

Dacă vrei să îți atingi obiectivele de pierdere în greutate într-un mod eficient și sănătos, nu uita să incluzi aceste șase suplimente esențiale în rutina ta zilnică. Însă, nu te aștepta la minuni, dacă nu le asociezi cu un stil de viață sănătos care include o dietă echilibrată și exerciții fizice regulate.