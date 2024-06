Magneziul și Vitamina D, două dintre cele mai importante vitamine de care organismul nostru are nevoie. Pot fi luate împreună?

Într-o perioadă în care afacerile cu suplimente alimentare înfloresc, fiind „bombardați” cu reclame care mai de care mai atrăgătoare la tot pasul, trebuie să știm exact de are nevoie corpul nostru și de ce nu.

Anumite vitamine au o eficiență mai ridicată dacă sunt luate împreună, altele își fac treaba separat.

Magneziul și vitamina D, de exemplu, pot face „casă bună” împreună. “Magneziul este util pentru absorbția vitaminei D în corpul tău. Fără niveluri adecvate de magneziu, organismul nu va avea un nivel de vitamina D optim”, spune Keri Gans, R.D.N., autorul cărții The Small Change Diet.

Beneficiile Magneziului

Magneziul este un mineral prezent în mod natural în multe alimente, potrivit Institutului Național de Sănătate (NIH) din SUA. De asemenea, este necesar în peste 300 de reacții din organism, cum ar fi sinteza proteinelor, controlul zahărului din sânge sau reglarea tensiunii arteriale.

“Magneziul ajută la facilitarea a sute de reacții biochimice și metabolice în corp, care sunt importante pentru multe funcții fiziologice, inclusiv contracțiile musculare, sistemul neurologic, metabolismul insulinei, tensiunea arterială, funcția cardiacă și transmiterea impulsurilor nervoase. Deoarece este important pentru toate aceste funcții, magneziul joacă un rol important atât în prevenirea cât și în tratamentul multor boli și afecțiuni”, spune Deborah Cohen, D.C.N., profesor în Departamentul de Științe Nutriționale Clinice și Preventive de la Rutgers University School of Health Professions, citat de prevention.com.

Magneziul ne ajută, de asemenea, în producția de energie, dezvoltarea structurală a oaselor și în sinteza ADN-ului.

Beneficiile vitaminei D

Vitamina D, cunoscută și sub numele de „calciferol” sau „vitamina Soarelui”, este o vitamină solubilă în grăsimi, care este prezentă în mod natural în unele alimente, precizează Institutul Național de Sănătate (NIH) . Organismul uman produce vitamina D atunci când razele UV ale Soarelui „ating” pielea, declanșând sinteza vitaminei D.

“Vitamina D ajută la îmbunătățirea absorbției calciului, ceea ce o face importantă pentru sănătatea oaselor. Ea ajută la reducerea riscului când vorbim de sănătatea mintală”, spune Jessica Cording, R.D., nutriționistă și autoarea cărții The Little Book of Game-Changers.

Vitamina D ajută, de asemenea, la susținerea funcției imune.

Pot fi luate împreună magneziul și vitamina D?

“Ele sunt esențiale pentru menținerea unui organism sănătos, prin promovarea sănătății fizice și mentale, menținerea oaselor puternice și chiar lupta împotriva simptomelor de anxietate și depresie. Dar corpul nu poate procesa vitamina D dacă nivelurile de magneziu sunt scăzute”, spune Beth Warren, R.D.N., fondatoarea Beth Warren Nutrition și autoarea cărții Living a Real Life With Real Food.

Warren spune că este perfect în regulă să iei magneziu și vitamina D în același timp, dar dacă, în urma analizelor, a ieșit la iveală că nu ai nevoie de ele, este bine să nu iei.

Se recomandă ca femeile să aibă un aport cuprins între 310 și 400 de miligrame de magneziu pe zi, în timp ce bărbații ar trebui să consume între 400 și 420 de miligrame pe zi.

În privința dozajului de vitamina D, majoritatea femeilor și bărbaților adulți ar trebui să aibă ca țintă să obțină între 15 micrograme sau 600 UI de vitamina D pe zi.

Trebuie să știți însă că dacă plănuiți să luați orice fel de supliment alimentar, este bine să consultați un medic specialist, care vă va recomanda cantitățile necesare.