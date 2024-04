Șase mici trucuri sugerate de experți cu care puteți reuși să reduceți consumul de alcool fără frustrări

Conștiente de efectele negative alcoolului, tot mai multe persoane își exprimă interesul de a reduce cantitatea de alcool pe care o consumă în mod regulat, potrivit Yahoo Life. Toată lumea admite însă că misiunea nu e una tocmai simplă.

Cercetările subliniază tot mai des efectele nefaste ale consumului de alcool.

„Consumul de alcool este asociat cu accidentele, rănile și riscul de agresiune sexuală. (... Poate interacționa, de asemenea, cu medicamentele sau drogurile, având ca rezultat consecințe negative. Există, de asemenea, efecte mai subtile, cum ar fi perturbarea somnului.", a declarat, pentru Yahoo Life, Jessica Salvatore, profesor asociat în cadrul departamentului de psihiatrie și director al programului Genes, Environments, and Neurodevelopment in Addictions de la Rutgers University's Robert Wood Johnson Medical School.

Totodată, consumul de alcool este legat de un risc crescut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, precum și de simptome mai grave de depresie, amintește, pentru Yahoo Life, dieteticianul Vanessa Rissetto, CEO și cofondator al Culina Health.

Cât de mult înseamnă prea mult și ce e de făcut

Potrivit ghidului federal Dietary Guidelines for Americans, când vine vorba de băuturi alcoolice, femeile nu ar trebui să consume mai mult de un pahar pe zi, iar bărbații, mai puțin două pahare pe zi. Pentru că nu toată lumea vrea să renunțe de tot la alcool, poate fi pusă în practică regula: cu cât mai puțin, cu atât mai bine.

Iată câteva trucuri sugerate de experți, pe care merită să le încercați.

Reduceți mărimea porțiilor!

Există pahare de diferite mărimi pentru diferitele tipuri de alcool, dar nu trebuie să le folosiți întocmai pe acelea. Dacă vreți să simțiți gustul alcoolului preferat, dar doriți să beți mai puțin, optați pentru o porție mai mică în pahare care o fac să pară mai mare, sugerează Jessica Cording, dietetician înregistrat în New York și autor al cărții The Little Book of Game Changers.

De exemplu, puteți să beți jumătate din cantitatea unei porții de vin dintr-un pahar de sherry mic.

Savurați-vă preferatele!

Cording spune că este în regulă să continuați să vă bucurați de băutura preferată cu moderație și adaugă că, dacă vă place să vă relaxați cu un pahar de whisky la sfârșitul unei zile lungi, puteți încerca să faceți acest lucru la sfârșitul zilei de vineri, pentru a marca începutul weekend-ului

Sau putea să vă păstrați berea preferată pentru un moment în care știți că puteți sta să o savurați cu adevărat.

Căutați noi ritualuri pentru a vă relax!

Mulți oameni spun că apelează la alcool pentru că-i ajută să se relaxeze, „dar, din punct de vedere biochimic, alcoolul nu îmbunătățește anxietatea și tinde să o înrăutățească din cauza schimbărilor care au loc în chimia creierului", spune Cording.

În cazul în care folosiți alcoolul ca mijloc de detensionare, specialista sugerează să încercați să găsiți alte ritualuri care să vă relaxeze, cum ar fi să faceți yoga sau o altă formă de exerciții fizice, sau să consumați un alt tip de băutură care vă poate ajuta să marcați tranziția între momentele stresante și cele mai relaxante.

Luați în calcul opțiunile non-alcoolice!

Există băuturi spirtoase, bere și vinuri fără alcool, iar unele dintre ele sunt grozave, spune experta, explicând că unele cocktailuri nealcoolice conțin, de asemenea, ingrediente relaxante, cum ar fi adaptogene - ierburi, rădăcini și alte plante care ajută organismul să gestioneze stresul.

Dacă scopul este relaxarea, Cording sugerează să le explorați.

Alternați alcoolul cu băuturi nealcoolice

Rissetto sugerează să sorbiți un pahar de vin, urmat de o apă seltzer cu o felie de lămâie sau ceva similar sau, iar dacă sunteți adeptul berii, după una cu alcool, beți una fără alcool.

De fapt, puteți consuma orice băutură fără alcool între versiunile alcoolice, dar Rissetto le recomandă pe cele cu conținut redus de zahăr și de calorii.

Stabiliți obiective și țineți evidența!

Fiți sârguincioși în ceea ce privește reducerea consumului, recomandă specialiștii. Puteți stabili în avans câte zile pe săptămână vreți să bei și câte băuturi veți consuma în acele zile, ținând evidența pe telefon sau pe o foaie de hârtie.

„Încercați să reduceți cantitatea de băuturi pe care le consumați pe zi și apoi lucrați de acolo", spune Rissetto.