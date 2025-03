Șapte condimente care reduc inflamațiile și îmbunătățesc digestia. Alimentul cu cel mai ridicat conținut de fier în doze reduse

Nutriția devine un subiect din ce în ce mai important în societate, pe măsură ce crește conștientizarea impactului pe care îl pot avea anumite deficiențe alimentare asupra sănătății. De aceea, este esențial să luăm în considerare recomandările specialiștilor, precum Alex Yáñez, doctor în Științele Activității Fizice și nutriționist, care oferă sfaturi pentru un stil de viață sănătos prin intermediul rețelelor sociale.

Recent, pe contul său de Instagram, el a împărtășit experiența sa din cadrul podcastului Realfooding, unde a discutat despre suplimentele alimentare pe care le recomandă pentru îmbunătățirea dietei și beneficiile acestora.

În timpul interviului, Alex Yáñez a evidențiat două suplimente esențiale, primul fiind ghimbirul. Specialistul subliniază că acest aliment este unul dintre puținele care, sub formă de supliment, are o rată de absorbție similară atât în capsule, cât și în varianta sa naturală, consumat sub formă de infuzie sau rădăcină.

Remediul natural pentru reglarea temperaturii corporale și circulație sănătoasă

Principalul beneficiu al ghimbirului pentru sănătate este capacitatea sa de a regla temperatura corporală, fiind recomandat în special femeilor care se confruntă cu probleme circulatorii la nivelul extremităților, precum picioarele, mâinile sau tălpile.

De asemenea, ghimbirul are proprietăți antiemetice, ajutând la prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor, precum și efecte antiinflamatoare, fiind util în ameliorarea durerilor menstruale, printre altele.

O cantitate mică din scorțișoară furnizează mai mult fier decât un pumn de linte

Al doilea supliment recomandat de Alex Yáñez este scorțișoara, cunoscută pentru multiplele sale beneficii, mai ales în cazul persoanelor cu diabet. Aceasta contribuie la reglarea glicemiei și la îmbunătățirea sensibilității și rezistenței la insulină.

Pe lângă faptul că sugerează consumul de scorțișoară în ceai, pentru a evita utilizarea blocatorilor de carbohidrați, specialistul subliniază că o cantitate mică din acest condiment poate furniza mai mult fier decât un pumn de linte. Scorțișoara este unul dintre alimentele cu cel mai ridicat conținut de fier în doze reduse.

Alte condimente și ierburi benefice

După ce am descoperit cele două recomandări principale ale lui Alex Yáñez, merită să vorbim și despre alte condimente și ierburi cu numeroase beneficii pentru sănătate. Deși sunt consumate, de obicei, în cantități mici, acestea conțin antioxidanți și alte substanțe benefice într-o proporție semnificativă. Iată unele dintre cele mai valoroase mirodenii, denumite pe bună dreptate superalimente.

Condimentul minune cu puternice proprietăți antiinflamatoare și antioxidante

Turmericul are un gust distinct și este ingredientul principal din multe preparate curry indiene. Consumat individual, are o aromă ușor amară și astringentă, motiv pentru care este adesea combinat cu cardamom, chimen și alte condimente.

Acest condiment este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare, fiind util în tratarea afecțiunilor cauzate de inflamații excesive. De asemenea, are efecte imunostimulatoare și antioxidante, contribuind la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. În plus, turmericul ajută la calmarea sistemului digestiv, iar cercetările actuale analizează și potențialele sale proprietăți anticancerigene.

Aroma mediteraneană cu beneficii pentru digestie, imunitate și circulație

Rozmarinul are un gust și o aromă balsamice, asemănătoare cu cea a pinului, dar cu o ușoară notă mentolată. Este un arbust peren specific regiunii mediteraneene, fiind des utilizat în gastronomia acestei zone.

În fitoterapie, rozmarinul este apreciat pentru efectele sale digestive și balsamice. De asemenea, sprijină și fortifică sistemul imunitar, având totodată beneficii în îmbunătățirea circulației sanguine și combaterea diferitelor afecțiuni asociate acesteia.

Aliatul natural pentru sănătatea inimii și imunității, cu gust unic

Busuiocul proaspăt are un gust distinct, unic printre ierburi și condimente, fiind un ingredient esențial în numeroase rețete, precum celebrul pesto genovez. Dincolo de aroma sa deosebită, busuiocul este bogat în vitamine și minerale, contribuind la protejarea celulelor și având proprietăți antiinflamatoare.

Pe lângă rolul său în susținerea sănătății sistemului cardiovascular, busuiocul are și efect antibacterian, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru a fi inclus în alimentația zilnică și a profita de beneficiile sale.

Mirodenia aromată care susține digestia și aportul de nutrienți esențiali

Chimenul este un condiment utilizat în numeroase bucătării ale lumii, inclusiv în cea marocană, indiană, mexicană și spaniolă. Este un ingredient esențial în preparate precum fajitas, marinade marocane și diverse curry-uri, oferind un gust distinct și aducând beneficii semnificative pentru sănătate.

Această mirodenie susține sănătatea digestivă și îmbunătățește absorbția nutrienților esențiali, precum tiamina, fosforul și potasiul. Acești compuși sunt indispensabili pentru buna funcționare a organismului și ajută la prevenirea unor probleme de sănătate pe termen lung.

Condimentul exotic cu proprietăți detoxifiante și efect relaxant

Nucșoara nu este doar un condiment cu un gust dulce, exotic și ușor picant, ci și un ingredient cu numeroase beneficii pentru sănătate. Datorită proprietăților sale detoxifiante, este adesea utilizată în băuturi detox, ajutând la stimularea funcției rinichilor și a ficatului, contribuind astfel la eliminarea toxinelor din organism.

Pe lângă efectul său purificator, nucșoara sprijină și un somn odihnitor, ajută la reducerea stărilor de greață și ameliorează diferite probleme digestive.

Toate aceste condimente și ierburi sunt extrem de benefice pentru sănătate, însă lista nu se oprește aici. Alte ingrediente frecvent utilizate în bucătărie, precum șofranul, ginsengul, cardamomul sau mixul de curry, oferă și ele avantaje unice pentru organism, fiecare având proprietăți specifice ce merită integrate în alimentația zilnică.