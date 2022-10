Obiceiuri de somn care cresc riscul de demență STUDIU

Oamenii de știință din China, Suedia și Marea Britanie au descoperit că somnul, care are o durată de peste opt ore, crește riscul de demență cu 69%. În plus, riscul de a dezvolta această afecțiune a fost de două ori mai mare în cazul celor care au dormit înainte de ora 21.00, față de ora 22.00 sau mai târziu, relatează The Brighter Side.

La acest studiu au participat 2.000 de adulți în vârstă din China, care la debutul studiului nu aveau demență. Astfel, după aproximativ patru ani 97 de participanți au fost diagnosticați cu demență.

Participanții erau adulți în vârstă din mediul rural, în mare parte cu venituri mici din vestul provinciei Shandong.

Rezultatele au fost publicate în Journal of the American Geriatrics Society .

În urma realizării studiului s-a constat că „funcția cognitivă ar trebui monitorizată la adulții mai în vârstă care raportează un timp prelungit în pat și o sincronizare avansată a somnului, în special la bărbații cu vârsta cuprinsă între 60 și 74 de ani”.

Cercetările din viitor „ar putea clarifica dacă reducerea moderată a timpului petrecut în pat și întârzierea timpului de somn pot ajuta la încetinirea declinului cognitiv și la întârzierea apariției demenței la adulții în vârstă”, a afirmat dr. Rui Liu, autorul principal al studiului, de la Universitatea Shandong.

Conform studiului, cetățenii chinezi în vârstă care trăiesc în zonele rurale tind să se culce mai devreme, să se trezească mai devreme, să doarmă mai puțin și să fie mai susceptibili de a dezvolta demență în comparație cu occidentalii și locuitorii orașelor. Acest lucru se întâmplă parțial din cauza diferențelor de statut socio-economic, cultură, educație și stil de viață.

Oamenii de știință au sesizat că problemele de somn și declinul cognitiv sunt legate de demografie, precum vârsta, sexul și educația.

Conform autorilor, rezultatele ar trebui interpretate cu atenție, deoarece caracteristicile somnului au fost auto-raportate, nu au existat date privind factori precum apneea de somn și a existat o perioadă relativ scurtă de monitorizare.