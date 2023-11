Cum ajută creierul învățarea unui instrument muzical. Prof. dr. Leon Dănăilă: „Se vor forma noi circuite neuronale”

Academicianul Leon Dănăilă, cunoscut medic neurochirurg și cercetător, susține că învățarea unui instrument muzical ajută formarea de „noi circuite și celule neuronale în creier”.

„Datorită neuroplasticității avem posibilitatea de a învăța lucruri noi și de a ne îmbunătăți abilitățile și memoria. Sfatul meu pentru voi, dragilor, este să faceți ceva nou, de pildă, învățați să cântați la un instrument muzical. Se vor forma noi circuite neuronale în creier, iar cu fiecare lecție și notă învățată se vor conecta noi neuroni și se va schimba modul de operare al creierului”, a scris pe pagina sa de Facebook,neurochirurgul Leon Dănăilă, doctor în medicină şi academician.

Reputatul neurochirurg spune că „de fiecare dată când învățăm să facem ceva nou, putem mulțumi neuronilor noștri și plasticității sinaptice pentru acest lucru”.

„Plasticitatea creierului stă la baza capacității noastre de învățare și memorare, fiind esențială pentru flexibilitatea noastră mentală și comportamentală. Repetarea unei activități și accesarea amintirilor ajută la construirea de conexiuni mai puternice în creier. Aceasta ne permite să ne îmbunătățim și mai mult memoria și abilitățile de învățare. Și mai interesant, îmbunătățirea plasticității neuronale stimulează neurogeneza, adică formarea de noi celule în creier, ceea ce poate crește volumul creierului. Dar neuroplasticitatea nu este doar despre învățare și memorie; ea joacă și un rol crucial în recuperarea după traume sau leziuni cerebrale. Creierul nostru se poate remodela și reface conexiunile, iar dacă o zonă este afectată, alte arii cerebrale pot prelua funcțiile pierdute”, explică specialistul.

Profesorul povestește cum l-a ajutat Facultatea de Psihologie să aprofundeze fiziologia creierului și să cunoască „toate procesele psihice, de atenție, de memorie, de judecată, de raționament”.

„Când am devenit medic neurochirurg și făceam gărzi la spitalul Arseni din București, mi-am dat seama că psihologia omului este foarte complexă și m-ar ajuta foarte mult să mă dezvolt în neurochirurgie dacă aș aprofunda mai intens tainele ei. Fără să stau pe gânduri am cerut voie medicului căruia aparțineam în subordine în perioada respectivă, cererea mi-a fost aprobată, și imediat m-am apucat să fac Facultatea de Psihologie. M-a ajutat foarte mult această facultate, am mers ca toți studenții la cursuri, am dat examene, am studiat și am absolvit cu brio. Am urmat facultatea de psihologie pentru că am simțit că nu este de ajuns să cunosc doar anatomia creierului, ci neapărat e nevoie să aprofundez și fiziologia lui. Mi-am dorit cu dinadins să cunosc toate procesele psihice, de atenție, de memorie, de judecată, de raționament”, spune prof. dr. Leon Dănăilă.

Concluzia medicului este să nu subestimăm puterea creierului. „Este minunat să știm că prin îmbunătățirea plasticității neuronale putem influența starea noastră de bine. Studiile sugerează că un stil de viață sănătos, care include o dietă echilibrată, exerciții fizice și odihnă adecvată, poate stimula neuroplasticitatea și poate avea un impact pozitiv asupra stării de sănătate mentală”, a precizat dr. Leon Dănăilă.