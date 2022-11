Mersul pe jos face piciorul frumos. Cum poți deveni mai sănătos cu exerciții cu impact redus

Mersul pe jos este o modalitate accesibilă și gratuită pentru a scăpa de kilogramele în plus, iar să-ți faci timp pentru o plimbare dedicată lui, poate juca un rol important în atingerea obiectivului tău, se arată și într-un material publicat pe site-ul Fit and Well.

Dacă vreți să înregistrezi progresul avut în urma unei plimbări, poți folosi un ceas inteligent care te și avertizează când ți-ai atins limita impusă. De asemenea, ele îți pot monitoriza ritmul cardiac și îți pot urmări somnul, astfel încât să obții o imagine mai completă a sănătății tale.

Dacă te întrebi câți pași ar trebui să faci în fiecare zi, nu există întotdeauna un răspuns fix, deși studiile sugerează între 6.000 și 10.000. Indiferent dacă vrei să începi să faci mai multă mișcare sau să-ți dezvolți o rutină ce să includă activitatea fizică, mersul pe jos pentru a pierde în greutate este o modalitate cu impact redus de a-ți îngriji corpul și mintea fără a merge la o sală.

Nu există atât de multe exerciții gratuite, ușoare și care nu necesită echipament special, dar mersul pe jos îndeplinește toate acele puncte. Este, de asemenea, o metodă excelentă de a începe să fii mai activ, deoarece îți poți seta singur ritmul, apoi poți ajunge la drumeții pe terenuri mai provocatoare sau chiar să treci la jogging.

Poți începe treptat, dar dacă vrei să crești viteza și nu ai mai făcut exerciții fizice regulate de ceva vreme, este întotdeauna recomandat să întrebi medicul dacă sănătatea îți permite un efort mai mare.

Deși alergatul arde în mod evident mai multe calorii, mersul pe jos timp de o jumătate de oră poate arde 100. Dar dacă ești obsedat de arderea caloriilor sau de a obține un număr de pași, ai grijă să nu eșuezi. În schimb, bucură-te de mișcare și de aerul curat și plimbă-te în fiecare zi, astfel încât să-ți construiești un obicei pe termen lung care nu are nimic de-a face cu pierderea în greutate și este mai bun pentru sănătatea ta generală.

Investește într-o pereche de pantofi sport specială

Nu prea ai nevoie de altceva decât de o pereche de pantofi comozi pentru a merge la plimbare. Dacă mergi în mod regulat, merită să investești într-o pereche de pantofi sport de bună calitate, care să susțină talpa piciorului.

Încearcă-ți pantofii noi și plimbă-te prin casă cu ei înainte de a ieși pentru a te asigura că se potrivesc bine. Modul în care merge fiecare persoană variază și te poți răni cu ușurință picioarele purtând pantofi care nu oferă suport adecvat.

În timp ce pantofii sunt cel mai important lucru, vei dori, de asemenea, să porți o pereche de pantaloni care sunt elastici, destul de ușori și nu vor cădea în timp ce mergi; blugii sunt nerecomandați. Jambierele de antrenament, spre exemplu, îți pot oferi libertate de mișcare completă.

Data viitoare când ieși la plimbare, aruncă o privire la ceea ce se întâmplă cu corpul tău. Dacă obișnuiești să stai toată ziua la computer, s-ar putea să stai aplecat în față, așa că atunci când ieși, fă un efort pentru a te îndrepta și a-ți menține capul la nivel. Nu fi tentat să te uiți la telefon în timp ce mergi.

În primul rând, este un moment bun să iei o pauză și să nu mai stai cocoșat, dar ai grijă nici să nu te forțezi prea mult.

O modalitate bună de a-ți varia viteza mersului este să folosești antrenamentul Fartlek, o tehnică cu adevărat utilă pentru a-ți construi rezistența. Tradus din suedeză, Fartlek este „joc de viteză”. Așa că variază viteza cu mers rapid combinat cu intervale în care te poți recupera.

Încearcă următorul lucru: încălzește-te mergând într-un ritm natural timp de zece minute. Apoi mergi grăbit timp de 30 de secunde, cu viteza maximă, urmată de un minut cu viteză normală. Repetă.

Se va simți greu la prima încercare, dar pe măsură ce te obișnuiești, poți trece la extinderea perioadei mai rapide în trepte de 15 secunde până când vei acumula până la un minut și, în cele din urmă, două.

Traseu variat

Schimbarea traseului este o modalitate de a menține lucrurile interesante S-ar putea să ieși pe străzi într-o zi și în parcul sau în zona rurală în următoarea. Adaugă dealuri pentru mai multă provocare și încearcă să mențineți aceeași viteză pe măsură ce mergi. Nu-ți fie teamă dacă respiri greu când urci pe dealuri la început, dar dacă ai vreo durere în piept, este timpul să te oprești și să-ți suni medicul.

Cronometrează-ți plimbarea

Mersul pe jos este excelent pentru sănătatea ta mentală și fizică. Pentru unii oameni, mersul limpezește mintea; pentru alții este un timp de gândire; iar alții consideră că este un stimulent pentru starea de spirit.

Dacă ai o întâlnire la care va trebuie să vii rapid cu idei, mergi mai întâi la o plimbare și gândește-te bine. Începe-ți ziua cu o plimbare sau ieși când ești tentat să faci o pauză de după-amiază - găsește-ți locul ideal și creează-ți o rutină.

Dacă ai nevoie de motivație pentru a începe, gândește-te la mersul pe jos ca la o activitate socială. Întâlnește-te cu un prieten și s-ar putea să vă împingeți unul pe celălalt de la spate pentru a crește viteza sau să rămâneți mai mult timp afară, mai ales dacă conversația curge.

Și dacă preferi să plecați singur la plimbare, găsește o altă modalitate de a te motiva. Un playlist cu muzică bună, un podcast sau o carte în format audio te pot ajuta, dar nu uita să ai grijă să nu te deconectezi complet și să fii atent la siguranța ta urmărind ceea ce se întâmplă în jurul tău.