Legătura șocantă dintre cafeaua de la birou și sănătatea inimii

Un studiu recent afirmă că multe dintre dispozitivele folosite pentru prepararea cafelei nu reuşesc să filtreze elementele care determină creşterea colesterolului, mai ales cele la care apelăm adesea în pauza de la serviciu.

O echipă de cercetători suedezi de la Universitatea Uppsala, în colaborare cu Universitatea de Tehnologie Chalmers, a realizat un nou studiu care arată că, în cele mai multe cazuri, cafeau pe care o bem la birou conţine diferite cantităţi de cafestol, ceea ce duce la creşterea colesterolului.

„Având în vedere cât de multă cafea se consumă la locurile de muncă din Suedia, am dorit să obținem o imagine a conținutului de substanțe care ridică colesterolul în cafeaua produsă de aceste tipuri de aparate. Am studiat paisprezece aparate de cafea și am putut observa că nivelurile acestor substanțe sunt mult mai ridicate în cafeaua provenită de la aceste aparate decât de la aparatele obișnuite de cafea cu filtru de picurare”, e declarat David Iggman, care a condus studiul.

El a explicat faptul că procesul de filtrare a cafelei este unul esenţial, iar acesta diferă în funcţie de diferitele tipuri de aparate de cafea, dar şi de modul în care este preparată, notează SciTechDaily.

În cadrul studiului, oamenii de ştiinţă au analizat mai multe probe de cafeau peculator, espresso, cafea la presa franceză, cafea fiartă și cafea la filtru.

Astfel, cafeaua fiartă, spun oamenii de ştiinţă, conține cele mai ridicate niveluri de diterpene, care cresc colesterolul, în timp ce aparatele de cafea cu filtru de picurare care utilizează filtre de hârtie sunt foarte eficiente în eliminarea acestor substanțe.

„Majoritatea probelor de cafea conțineau niveluri care ar putea afecta în mod real nivelurile de colesterol LDL ale persoanelor care au băut cafeaua, precum și riscul lor viitor de boli cardiovasculare. Pentru persoanele care beau multă cafea în fiecare zi, cea mai bună opţiune rămâne cafeaua la filtru”, a fost concluzia cercetătorilor.