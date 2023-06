Înlocuitori ai gumei de mestecat, pentru un gust plăcut și o respirație proaspătă

Muții oameni obișnuiesc să mestece gumă, pentru un gust plăcut și o respirație mai proaspătă. Cu sau fără zahăr, gumele de mestecat conțin ingrediente artificiale, care pot afecta sănătatea orală și nu numai. Există însă numeroase alternative sănătoase, care merită încercate.

Tututor ne este la îndemână să apelăm la guma de mestecat, în special în graba cotidiană. Ar trebui însă să ținem cont de faptul că acest obicei ne poate fi dăunător. Deși nu beneficiază de aceeași popularitate există mai muți înlocuitori ai gumei de mestecat, cu efecte benefice.

Alternative sănătoase ale gumei de mestecat

Semințe de chia: Aceste mici semințe sunt bogate în fibre și oferă o senzație plăcută în timpul mestecatului. Pe lângă textura lor interesantă, semințele de chia sunt o sursă excelentă de acizi grași omega-3 și proteine, ceea ce le face o alegere sănătoasă.

Ghimbir (cristalizat): Dacă îți dorești o senzație picantă și revigorantă, ghimbirul cristalizat poate fi o alternativă excelentă la guma de mestecat. Ghimbirul are proprietăți antiinflamatorii și digestive. Poți adăuga, de asemenea, o bucată de ghimbir în apă sau ceai.

Pătrunjel: Folosit mai mult ca decor, pătrunjelul este leacul naturii pentru halitoză. Mestecă un fir de pătrunjel proaspăt, în locul gumei, iar clorofila din interior neutralizează mirosul din gură.

Mentă proaspătă: Mestecarea unei frunze proaspete de mentă îți va oferi o senzație de prospețime și un miros plăcut în gură. Menta este recunoscută pentru proprietățile sale de a împrospăta respirația și de a revigora simțurile.

Lemn dulce: Lemnul dulce nu numai că are un gust minunat, dar ajută și în caz de respirație urât mirositoare. Totodată, poate ajuta la tratarea unei varietăți de afecțiuni ale stomacului, cum ar fi refluxul gastroesofagian și ulcerul peptic, notează Universitatea din Maryland Medical Center. Se găsește în magazinele alimentare ecologice.

Anason stelat: Cunoscut și sub denumirea de „stele de anason”, acest condiment are un gust dulce și aromatic. Mestecarea anasonului stelat poate aduce o senzație răcoritoare și o aromă plăcută în gură.

Fructe și legume tocate: Înlocuiește guma de mestecat cu fructe sau legume cum ar fi mere, morcovi sau țelină. Acestea reprezintă o gustare crocantă, ce necesită mestecare și, în același timp, sănătoasă, deoarece sunt bogate în nutrienți și fibre.

Cum poate guma de mestecat să fie dăunătoare

Guma de mestecat poate fi daunătoare pentru sănătate din mai multe motive. Unele gume de mestecat conțin îndulcitori artificiali, cum ar fi aspartamul, sorbitolul sau xilitolul, care pot provoca efecte adverse digestive, precum diareea și balonarea, la persoanele sensibile.

Pe de altă parte, multe tipuri de gume de mestecat conțin cantități semnificative de zahăr adăugat. În ciuda ideii că guma de mestecat ar fi benefică pentru dantură, consumul regulat al acelor gume care conțin zahăr, va contribui la creșterea riscului de carii. Zahărul este un factor principal în dezvoltarea plăcii bacteriene, care atacă smalțul dentar.

Mestecarea de gumă poate duce la înghițirea excesivă de aer, provocând balonare și disconfort abdominal. De asemenea, înghițirea în mod repetat a salivei, produse în timpul mestecării de gumă poate stimula secreția excesivă de acid gastric și agrava simptomele persoanelor cu reflux gastroesofagian sau alte afecțiuni digestive.