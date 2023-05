Fructul minune care te ajută să slăbești și să ștergi 10 ani de pe chip

Ai auzit des despre el că ajută la pierderea în greutate, dar știai că încetinește și îmbătrânirea? Iată despre ce fruct exotic vorbim.

Ne plac fructe și, pentru că vine vara, piețele vor fi pline cu căpșuni, zmeură, cireșe, caise, pepeni și toate fructele verii. Însă noi îți propunem să iei în calcul un fruct pe care îl poți găsi pe tot parcursul anului, întrucât este un fruct exotic: ananasul.

Cu gustul său dulce și acrișor, ananasul poate fi un adaos delicios în alimentația ta, pe tot parcursul anului. Nu numai că este ideal pentru smoothie-uri și salate, dar are și un puternic aport nutrițional. O felie mare are aproximativ 80 de calorii și asigură aproximativ 90% din aportul zilnic recomandat de vitamina C. În plus, îi vei oferi organismului tău doze optime de cupru, mangan, tiamină, vitamina B6 și antioxidanți. Dar ceea ce face ca acest fruct zemos să iasă în evidență este bromelina, o enzimă naturală care se laudă cu sănătatea digestivă.

Acest compus ajută organismul să descompună proteinele și poate calma indigestia, printre altele. Dar știai că favorizează chiar și vindecarea rănilor și repararea pielii? Dieteticianul Julia Zumpano are și explicația: "Bromelaina pare să producă substanțe care combat durerea și umflarea zonei afectate", spune ea, într-un articol pentru „Cleveland Clinic“. Vitamina C și alți nutrienți din ananas susțin funcția imunitară, creșterea oaselor, producția de globule roșii și sănătatea metabolică.

Vrei încă un motiv în plus pentru a mânca ananas în fiecare zi? Ei bine, se pare că acest fruct tropical ar putea avea beneficii pentru pielea ta și ar putea încetini îmbătrânirea. Dar hai să vedem ce spun cercetările despre el.

Fibrele din ananas ajută la slăbire

Ananasul este un fruct care ajută la arderea grăsimilor și care accelerează metabolismul. Bromelina din compoziția ananasului este un ajutor digestiv pentru organism, datorită capacității sale de digerare a proteinelor. Consumul regulat de ananas funcționează ca un laxativ natural și îmbunătățește funcțiile digestive. Este un aliment de bază în curele de slăbire, deoarece nu conține calorii și este bogat în fibre și proteine.

Exemplu de dietă cu ananas:

Micul dejun: 2-3 felii de ananas, 1 porție de iaurt slab cu fulgi de ovăz

Gustare: 1 pahar de suc de ananas proaspăt, 1 felie de pâine de secară prăjită, 1 ou fiert

Prânz: supă simplă de legume, pui sau pește la grătar

Gustare: 1 pahar suc de ananas proaspăt, 1 iaurt simplu, slab, cu sau fără bucăți de ananas

Cina: salată cu pui și ananas.

Pe tot parcursul dietei este indicat consumul de apă, ceaiuri neîndulcite (ceaiul verde poate fi o bună alegere) cu lămâie sau apă cu lămâie.

Fă-ți plinul de ananas, pentru a da pielii tale o strălucire tinerească

Știm cu toții că frumusețea începe din interior, iar ananasul este unul dintre acele alimente pe care ar trebui să le consumăm mai mult. Vitamina C, unul dintre nutrienții săi principali, joacă un rol cheie în sinteza colagenului, notează Institutul Linus Pauling. Producția de colagen scade odată cu vârsta, ceea ce duce la riduri și linii fine, piele ternă, unghii fragile și vindecarea lentă a rănilor. Unele persoane pot avea, de asemenea, dificultăți de somn, uscăciune vaginală sau încărunțire prematură. Toate acestea sunt semne că aveți nevoie de mai mult colagen în organism - și aici te poate ajuta ananasul.

Acest fruct exotic nu numai că stimulează producția de colagen, dar luptă și împotriva stresului oxidativ. Vitamina C acționează ca un antioxidant, reducând daunele cauzate de radiațiile ultraviolete. Prin urmare, poate îmbunătăți elasticitatea pielii, poate accelera repararea țesuturilor și poate minimiza apariția ridurilor, spune Institutul Linus Pauling. După cum notează cercetătorii, dietele bogate în vitamina C pot ajuta la fixarea apei în piele și la reducerea zonelor uscate.

Ananasul este, de asemenea, singura sursă alimentară de bromelină, potrivit dieteticianului Julia Zumpano. Această enzimă naturală luptă împotriva inflamației și poate ajuta pielea să se vindece mai repede, sugerează un studiu din 2021 publicat în revista „Foods“. Datorită proprietăților sale antiinflamatorii, poate fi benefică pentru cei cu acnee, dermatită, rozacee și psoriazis. Într-un studiu clinic din 2007, pacienții care au luat suplimente de bromelină timp de trei luni s-au recuperat complet de pitiriazis lichenoides chronica, o boală inflamatorie a pielii, relatează „Journal of Dermatological Treatment“.

Aplică ananasul direct pe piele pentru un ten sănătos

Să ai o piele strălucitoare este mai ușor decât crezi, mai ales dacă ai deja o dietă echilibrată. Introdu ananasul și în rutina ta de înfrumusețare, astfel încât să poți profita pe deplin de beneficii. „Bromelina, enzima din acest fruct, are un efect exfoliant delicat și proprietăți antimicrobiene“, susține dermatologul Stefanie Williams într-un interviu pentru „Elle“. Prin urmare, poți aplica ananasul pe piele pentru a ține departe bacteriile și pentru a îndepărta celulele moarte.

Exemple de tratamente cosmetice cu ananas:

Pentru început, taie un ananas în bucăți și amestecă-le cu fulgi de ovăz. Aplică acest amestec pe față și clătește după 10-15 minute. Ambele ingrediente îți vor exfolia pielea și vor desfunda porii, ceea ce poate ajuta la reducerea acneei.

O altă opțiune este să amesteci ananasul cu turmeric și să aplici această pastă direct pe coșuri sau imperfecțiuni. La fel ca bromelina, turmericul se mândrește cu proprietăți antioxidante, antibacteriene și antiinflamatorii. În studiile clinice, acesta s-a dovedit eficient în tratamentul acneei, psoriazisului, dermatitei atopice și a pielii afectate de soare, notează o analiză din 2016 prezentată în „Phytotherapy Research“.

Ananasul poate funcționa, de asemenea, ca un toner DIY, un exfoliant pentru corp, o baie pentru picioare sau un gel pentru ochi, în funcție de celelalte ingrediente pe care le folosești. De exemplu, poți amesteca suc de ananas cu gel de aloe vera și îl poți aplica sub ochi, pentru a reduce cearcănele. Dacă buzele tale sunt mereu crăpate, freacă-le ușor cu un amestec de zahăr și ananas. De asemenea, poți aplica felii proaspete de ananas pe pielea arsă de soare, pentru a calma inflamația și a accelera vindecarea.