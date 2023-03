Fructul cu gust de carne care este considerat un adevărat miracol prin conținutul ridicat de vitamine și minerale

Există un fruct care poate înlocui fără probleme carnea, are gust de friptură și îi ajută pe cei care vor să slăbească, iar, în plus, are un conținut ridicat de vitamine și minerale.

Jackfruitul este foarte aromat, plin de vitamine și minerale, potrivit nutriționiștilor. Potrivit antena 3, fructul cântărește și 50 de kilograme, dar din el este comestibil este doar miezul.

Acesta este bogat în fibre, dar nu are zaharuri. Medicii recomandă consumul acestuia, pentru că este un aliment sănătos care poate fi util în multe afecțiuni.

Jackfruitul este preferat de cei care vor să urmeze un regim fără carne.

Este considerat cel mai mare fruct din lume

Originar din Asia de Est, fiecare fruct conține sute de semințe bogate în proteine potasiu, calciu și fier.

Jackfruitul crește în India și este considerat cel mai mare fruct din lume, având o greutate ce variază între 5 și 50 de kilograme.

Fructul familiei duzilor. Un singur copac poate produce sute de astfel de fructe, astfel că jackfruitul ar putea deveni o sursă importantă de hrană.

Acesta conţine şi vitaminele A, C, E, B1, B2, B3, minerale, precum calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fier, zinc, mangan, cupru, seleniu, fosfor, bromelaină, fitonutrienţi, fructoză şi zaharoză.

Fructul este considerat un miracol

Fructul este considerat ca un miracol prin numărul mare de vitamine și substanțe nutritive. „Dacă mâncaţi 10-12 boabe din acest fruct, nu veţi avea nevoie de hrană timp de jumătate de zi", a declarat Shyamala Reddy, cercetător la Universitatea de Ştiinţe Agricole din Bangalore, India, citat de The Independent.

Este o sursă bună de vitamina C, în timp ce semințele sunt bogate în proteine, potasiu, calciu și fier.

Un kilogram de jackfruit costă aproximativ 2,50 de dolari, dar el se vinde şi la felie.

Specialiștii spun că jackfruitul poate ajuta la prevenirea și combaterea unor probleme de sănătate.

Este preferat de vegetarieni

Jackfruitul se poate prepara în mai multe moduri: copt, sub formă de suc, chipsuri, înghețată sau transformat în făină.

Fructul este preferat de vegetarieni, deoarece are gust de carne de porc.

Are o multitudine de beneficii: previne şi anemia, menţine sănătatea oaselor, graţie mineralelor pe care le conţine, menţine şi protejează funcţionarea sistemul nervos şi a creierului.

Este un fruct necunoscut

În ciuda beneficiilor sale, jackfruit-ul este un fruct, totuși, necunoscut, în România, unde nu se găsește încă sub formă proaspătă. La noi se comercializează sub forma de conservă sau chiar suc în magazinele de specialitate.

Fructul nu este foarte căutat de români.