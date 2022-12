Dieta care o ajută pe Loredana Groza să arate wow. Ce nu mănâncă niciodată: „E o muncă foarte grea să arăți bine!”

Loredana Groza, una dintre cele mai îndrăgite artiste, are un secret atunci când vine vorba despre talie trasă ca prin inel. Vedeta ține o dietă-minune de câte ori dorește să topească din kilogramele acumulate.

La 52 de ani, artista care arată senzațional, spune că are mare grijă la alimentație și că este o muncă grea pe care o face ca să arate foarte bine.

Conform România TV, de câte ori și-a propus, vedeta a reuşit să scape uşor de kilogramele în plus, fără să se înfometeze, cu ajutorul unei diete eficiente.

„Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios”, spunea vedeta.

Iată alimentația pentru o zi obișnuită:

Micul dejun constă în iaurt şi fructe proaspete sau uscate;

Prânzul presupune pește ori carne slabă de pui sau curcan şi o salată, iar pentru desert alege fructe. Cina constă în salate la care adaugă şi seminţe, avocado sau peşte.

La ce a renunțat

De mai mulți ani, Loredana Groza a renunţat la dulciuri, zahăr rafinat, junk-food, produse de patiserie şi cofeină. Pe lângă o alimentație sănătoasă și echilibrată, artista a mărturisit că face mult sport. În fiecare zi petrece aproximativ o oră și jumătate la sală.

Deși de multe ori a fost criticată pentru felul în care arată, fiind acuzată că a apelat la operații estetice, artista a negat de fiecare dată că ar fi suferit vreo intervenție chirurgicală.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme.

Dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă foarte grea să arăți bine”, a declarat Loredana Groza, potrivit Antena Stars.