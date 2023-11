De ce nu trebuie să mâncăm mezeluri la micul dejun: „Reacția dă un compus cu caracter cancerigen dovedit”

Obiceiurile alimentare ale românilor nu sunt dintre cele mai sănătoase. O spune Institutul Național de Statistică, instituție care precizează că cea mai frecventă variantă de consum la micul dejun o reprezintă mezelurile. Total greșit, avertizează medicii.

Salamul, șunca, parizerul ori crenvurștii nu fac decât să agreseze bacteriile care ne apără organismul, arată știrileprotv.ro.

De vină sunt conservanții care se găsesc în produsele procesate. Pentru siguranța alimentară, toate conțin sare nitrică. Se mai numește nitrit de sodiu, sare cu nitrit, conservant E 250.

„Imediat ce ajunge nitritul de sodiu în stomac, e o reacție de manual, cu acidul clorihidric, reacția clar are loc. Reacția dă un compus care se cheamă nitrozamină. Este un compus cu caracter cancerigen dovedit, există și doze limită per kilogram corp, 50 de mg per kilogram corp”, spune prof. univ. dr Ștefan Voicu, de la Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii.

De aceeași părere este și prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, de la Facultatea de Biologie, care aveertizează că nu trebuie să facem un obicei din a consuma tot timpul mezeluri: „Chiar dacă mâncăm un sandviș cu mezel, dar nu facem din asta un obicei alimentar, organismul reușește să elimine aceste substanțe periculoase înainte de a determina o leziune(...) Să nu repetăm aceeași greșeală, ca să nu ne batem în mod inutil cu celulele astea, bacteriile, care trăiesc împreună cu noi și pentru noi, asigură intregritatea sistemului imunitar”.

O cauză „certă" care duce la apariția bolii

În anul 2015, Institutul de Cercetare pentru studiul Cancerului (IARC) a clasificat aceste tipuri de carne procesată ca fiind o cauză „certă" care duce la apariția cancerului.

Motivul îngrijorării este reprezentat de substanțele chimice numite nitriți, care mențin aceste alimente proaspete pentru mai mult timp. Atunci când sunt gătite la temperaturi ridicate, nitriții pot forma compuși cancerigeni, cunoscuți sub numele de nitrozamine.

În aceeași ordine de idei, aditivii din carnea procesată, cum ar fi cârnații sau șunca, ar putea crește riscul de diabet de tip 2.

De asemenea, pe piață există o varietate de astfel de produse cu conținut redus de sare și grăsimi. Este important să evitați produsele care conțin nitriți sau aditivi alimentari nesănătoși.