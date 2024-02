De ce exercițiile fizice regulate sunt mai benefice pentru femei decât pentru bărbați

Un studiu realizat de National Institutes of Health, publicat luni în Journal of the American College of Cardiology, a constatat că femeile care fac exerciții fizice în mod regulat au un risc cu 24% mai mic de deces din orice cauză în comparație cu femeile care nu fac exerciții fizice, în timp ce bărbații au avut un risc cu 15% mai mic, potrivit Yahoo Life.

Același studiu a arătat că femeile care fac exerciții fizice au un risc redus cu 36% de avea un atac de cord fatal, un accident vascular cerebral sau alte evenimente cardiovasculare, în timp ce bărbații au avut un risc redus cu 14%.

Diferențele arată că exercițiile fizice regulate pot oferi beneficii mai semnificative pentru sănătatea femeilor în ceea ce privește reducerea riscului de deces și de evenimente cardiovasculare decât în cazul bărbaților.

Explicațiile pentru care exercițiile fizice ar fi mai benefice pentru femei

Cercetătorii au o teorie care ar putea explica această diferență, teorie legată de faptul că trupurile bărbaților sunt diferite din punct de vedere anatomic și fiziologic față de cele ale femeilor.

Bărbații au, în general, o capacitate pulmonară mai mare, inimi mai mari și o proporție mai mare de fibre musculare cu contracție rapidă decât femeile, notează studiul, astfel că, dacă un bărbat și o femeie ar trebui să facă aceleași exerciții, femeile ar angaja, teoretic, solicitări respiratorii, metabolice și de forță mai mari pentru a efectua aceleași mișcări ca și bărbații.

Altfel spus, ar putea fi mai dificil pentru corpul unei femei să efectueze aceleași exerciții practicate de un bărbat, ceea ce face ca organismul lor să lucreze mai mult. Teoretic, cu cât efortul depus în cadrul exercițiului este mai mare, cu atât mai mari sunt beneficiile pentru sănătate.

Studiul a constatat, de asemenea, că femeile au obținut beneficii similare sau mai mari decât bărbații cu durate mai scurte de exerciții fizice. De exemplu, în cazul exercițiilor aerobice moderate, femeile au atins pragul de reducere a riscului cu 18% în doar jumătate din timpul necesar bărbaților.

Implicațiile studiului

Acest studiu subliniază faptul că femeile ar trebui să se concentreze pe a face mișcare, în orice mod le place, spune, pentru Yahoo Life, cardiologul Dr. Rachel Lampert, de la Yale Medicine.

Dar nu doar femeile ar trebui să ia aminte la concluziile studiului.

„Indiferent de sex, exercițiile fizice regulate au un impact asupra reducerii evenimentelor cardiace adverse, de o amploare similară cu cea a medicamentelor salvatoare de vieți și a intervențiilor invazive”, spune, pentru Yahoo Life, dr. Eleanor Levin, profesor de medicină cardiovasculară la Stanford Medicine.

Specialista subliniază însă că exercițiile fizice reprezintă doar o piesă din puzzle și amintește că există multe alte modificări ale stilului de viață care pot avea un impact important asupra sănătății inimii, inclusiv adoptarea unei diete bazate mai mult pe plante, gestionarea greutății și a nivelului de stres, precum și renunțarea la toate formele de fumat.