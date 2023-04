Cea mai bună dietă pentru hipertensivi. Alimente care reduc tensiunea și alimente ce trebuie evitate

Dieta este foarte importantă pentru starea de bine în general. Dar pentru cei care suferă de hipertensiune, dieta capătă o importanță aparte. Alimentele pot să ajute sau, din contră, să contribuie la agravarea stării de sănătate.

Deoarece numărul cazurilor la nivel mondial crește în fiecare an, majoritatea pasionaților de fitness caută adesea modalități naturale de a-și ține sub control tensiunea arterială. Specialiștii în nutriție spun că cea mai bună dietă pentru hipertensiune este dieta DASH - Dietary Approaches to Stop Hypertension.

De asemenea, exercițiile fizice și practicarea meditației în mod regulat vă pot ajuta să reduceți riscul de a suferi de mai multe probleme cardiace.

Ce este dieta DASH

DASH este un plan alimentar special conceput pentru a ajuta la gestionarea sau tratarea naturală a hipertensiunii arteriale. Include alimente bogate în trei nutrienți vitali - potasiu, calciu și magneziu - pentru a ajuta la controlul tensiunii arteriale. S-a observat că dieta îmbunătățește sănătatea cardiacă prin "menținerea și "reglarea tensiunii arteriale și reducerea temutei lipoproteine cu densitate scăzută (LDL). Tensiunea arterială ridicată și nivelurile necontrolate de LDL sau colesterol rău fac doi factori de risc comuni pentru bolile de inimă. Deoarece dieta DASH se concentrează pe reglarea tensiunii arteriale și a nivelurilor de colesterol, aceasta reprezintă o modalitate eficientă de a ajunge la o sănătate optimă a inimii în mod natural și este cea mai bună dietă pentru tensiunea arterială ridicată.

Care sunt cele mai bune alimente pentru hipertensivi

Atunci când consumați alimente dense în nutrienți, bogate în potasiu și magneziu și reduceți drastic aportul de sodiu, aveți tendința de a vă controla tensiunea arterială ridicată, potrivit Pinkvilla.

Citricele

Citricele, cum ar fi lămâile, rodiile și grepfrutul, sunt un depozit de nutrienți esențiali precum vitaminele, mineralele și alți compuși vegetali care pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale.

Grapefruitul este o sursă bogată de vitamina C, fibre de pectină și antioxidanți. Atunci când beți regulat suc de grapefruit aveți tendința de a scădea atât tensiunea arterială sistolică, cât și cea diastolică.

Pește gras

Somonul sau alți pești grași constituie o sursă bogată de acizi grași Omega-3 care sunt esențiali pentru o sănătate optimă a inimii. Acești acizi grași cruciali pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale prin scăderea nivelului de oxi-lipină (compuși care contractă vasele de sânge) și prin diminuarea inflamației din organism.

Morcovi

Această legumă viu colorată, aromată și crocantă este un aliment de bază obișnuit în bucătărie. Morcovii sunt bogați în acizi clorogenic, p-coumaric și cafeic, care sunt cunoscuți pentru acțiunile lor vasodilatatoare. În plus, acești compuși pot ajuta la reducerea inflamației și la scăderea tensiunii arteriale.

Iaurtul grecesc

Este un produs lactat obținut din lapte de vacă care este strecurat pentru a elimina zerul, contribuind astfel la consistența sa densă și groasă. Produsul lactat are un profil nutritiv bogat și conține potasiu și calciu- cele două minerale esențiale care sunt cunoscute pentru scăderea tensiunii arteriale.

Semințe de plante

Semințele vegetale, în special semințele de Chia și de in, sunt bogate în fibre alimentare și de nutrienți care scad tensiunea arterială. În afară de reglarea nivelului tensiunii arteriale, aceste semințe bogate în fibre pot ajuta la suprimarea apetitului și la gestionarea perfectă a indicelui de masă corporală (IMC).

Sfeclă roșie

Sfecla roșie este bogată în substanțe nutritive, conține cantități apreciabile de nitrați care prezintă o acțiune de dilatare a vaselor de sânge și pot contribui la scăderea tensiunii arteriale.

Condimente fără sare

Adăugarea de condimente în bolurile de salată sau în gustări le poate da savoare, dar multe dintre amestecurile de condimente sunt bogate în sodiu. În loc să folosiți preamestecuri de condimente, trecerea la condimente făcute în casă sau la sosuri de salată fără sare poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale.

Scorțișoară

Această plantă aromată poate oferi mult mai mult decât un gust plăcut mâncării, smoothie-urilor și deserturilor. Se știe că scorțișoara conține proprietăți antihipertensive.

Broccoli

Conține substanțe naturale precum flavonoide și antioxidanți care ajută la îmbunătățirea funcțiilor vaselor de sânge. Acest lucru ajută la scăderea tensiunii arteriale. În plus, nitrații prezenți în Broccoli ajută la relaxarea vaselor de sânge.

Spanac

La fel ca Broccoli, și spanacul este încărcat cu nitrați. Conține nutrienți precum potasiu, calciu și magneziu. Aceștia ajută să mențineți un nivel normal al tensiunii arteriale. Se spune, de asemenea, că profilul ridicat de antioxidanți al spanacului reduce inflamația și stresul oxidativ din organism.

Tărâțe de ovăz

Conțin cantități mari de fibre solubile care pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea sănătății digestive. Consumul regulat de fulgi de ovăz poate ajuta la reducerea colesterolului rău sau LDL din corp, reducând riscul de probleme cardiace.

Roșii

Sunt bogate în nutrienți care ajută inima. Licopenul și potasiul, ambele reduc riscul de boli de inimă.

Cartofii

Au o reputație proastă pentru conținutul caloric și de amidon. Dar, atunci când este gătit cu precizie și atenție, poate oferi mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv reglarea tensiunii arteriale. Mulțumită profilului său ridicat de potasiu. Potasiul joacă un rol crucial în menținerea unui nivel optim al tensiunii arteriale, iar cantitățile scăzute de sodiu din cartofi îl fac, de asemenea, un superaliment cu proprietăți cardioprotectoare.

Fructe de pădure

Sunt pline de antioxidanți și antociani care sunt cunoscuți ca fiind stimulatori ai oxidului nitric din sânge și restricționează producția de compuși care îngustează vasele de sânge.

Banane

Au conținut scăzut de sodiu. De asemenea, bananele conțin cantități mari de fibre alimentare care redau o senzație de sațietate.

Fistic

Este plin de nutrienți valoroși, iar consumul lor reduce tensiunea arterială. Potasiul din oleaginoase este legat de îmbunătățirea sănătății inimii și are proprietăți antihipertensive.

Usturoi

Usturoiul, leguma aromată și tuberoasă, este cunoscut pentru proprietățile sale antibiotice și antifungice. Un studiu de revizuire din 2020 a concluzionat că usturoiul, în special usturoiul Kyolic, atunci când este consumat în mod regulat, poate reduce tensiunea arterială, rigiditatea arterială și nivelul colesterolului rău.

Alimentele pe care ar trebui să le evite hipertesivii

În timp ce alimentele menționate mai sus pot ajuta la controlul hipertensiunii, anumite alimente pot avea un impact negativ asupra tensiunii arteriale. Iată câteva alimente pe care trebuie să le evite persoanele cu tensiune arterială ridicată-

Carnea roșie

Zahăr rafinat

Deserturi procesate

Alimente cu conținut ridicat de sodiu sau sărate