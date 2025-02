Ce este acneea hormonală, care poate apărea la orice vârstă. Remediile recomandate de specialiști

Acneea hormonală reprezintă un tip de erupții cutanate, care sunt cauzate de fluctuațiile hormonale. Deși acestea apar de regulă în timpul pubertății,acestea pot afecta și adulții și sunt cel mai frecvent întâlnite în rândul femeilor.

Potrivit unui studiu din 2008, aproximativ 50% dintre femeile cu vârste între 20 și 29 de ani și 25% dintre femeile cu vârste între 40 și 49 de ani suferă de acnee, scrie Click!.ro.

Cum recunoaștem acneea hormonală

De obicei, acneea hormonală se caracterizează prin:

Acnee în jurul obrajilor și liniei maxilarului

Puncte negre, puncte albe sau chisturi

Piele grasă

Inflamație

Sensibilitate

Majoritatea erupțiilor apar atunci când glandele sebacee devin mai sensibile la un grup de hormoni numiți androgeni, explică Natalia Spierings, dermatolog consultant și autoarea cărții Skintelligent: What You Really Need to Know to Get Good Skin.

Androgenii determină mărirea glandelor sebacee și creșterea producției de sebum în piele. Toate persoanele au un anumit nivel de androgeni, iar aceștia cresc în timpul pubertății.

„Unele femei sunt mai sensibile la androgeni de-a lungul vieții decât altele, iar sensibilitatea hormonală se modifică odată cu înaintarea în vârstă”, explică Spierings.

Cauze pentru acneea hormonală

Există multe motive pentru care oamenii pot avea acnee hormonală chiar și la vârsta adultă. De exemplu, un studiu din 2020 a descoperit că acneea hormonală la femei este cel mai frecvent declanșată de:

Schimbările hormonale din perioada premenstruală

O dietă nesănătoasă

Lipsa somnului

Utilizarea machiajului

Stres

„Nu există o vârstă la care acneea hormonală să înceapă sau să se oprească automat”, explică Natalia Spierings.

Pentru unele persoane, acneea hormonală poate continua mult timp după menopauză.

„Din experiența mea clinică, femeile care au pielea grasă și predispusă la acnee în anii 20 și 30 continuă să aibă această problemă și după menopauză”, afirmă Spierings.

Ce recomandă specialiștii

Dacă te confrunți cu acneea hormonală, există mai multe metode eficiente pentru a o gestiona și chiar pentru a o reduce semnificativ. Specialiștii recomandă, mai ales, o rutină corectă de îngrijire a pielii.

Curăță pielea de două ori pe zi cu un gel blând, fără sulfați, care reglează producția de sebum. Folosește produse cu acid salicilic – acest ingredient ajută la exfolierea pielii și deblocarea porilor. Aplică retinoizi – derivații de vitamina A, precum tretinoina sau adapalena, pot preveni apariția coșurilor și îmbunătăți textura pielii. Hidratează corespunzător – folosește o cremă ușoară, non-comedogenică, pentru a preveni uscarea excesivă a pielii. Protejează-te de soare – aplică zilnic un SPF 30+ pentru a preveni hiperpigmentarea și deteriorarea pielii.

Un dermatolog poate recomanda, de asemenea, tratamente topice cu retinoizi sau acid azelaic. Antibiotice topice sau orale pentru reducerea inflamației. Terapia hormonală – contraceptivele orale sau spironolactona pot ajuta la echilibrarea nivelului de androgeni.