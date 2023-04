Cât de bună e cafeaua cu lămâie, la modă pe TikToK? Nutrițoniștii sunt șocați: „Invită la isterie, este absurd!“ VIDEO

Promovată pe TikTok în ultima perioadă, cafeaua cu lămâie, despre care se spune că ajută la scăderea în greutate, nu este decât o nouă isterie. Nu există dovezi științifice care să sugereze că poate fi o soluție miraculoasă pentru slăbit, susțin nutriționiștii.

Probabil că nu este o surpriză că cele mai multe dintre aceste afirmații s-au răspândit pe scară largă pe rețelele de socializare –moda de a bea cafea cu lămâie a devenit virală datorită unei provocări TikTok, relatează yahoo.com

Ideea a fost simplă: stoarce puțină lămâie în cafea pentru a ajuta la arderea grăsimilor și, în consecință, pentru a începe o cură de slăbire. Mii de oameni au îmbrățișat ideea.

"La naiba, nu!”

Utilizatori TikTok au postat videoclipuri cu ei înșiși încercând tendința, iar unii dintre ei au fost destul de sinceri spunând că nu doresc o astfel de combinație de arome. Unii oameni au spus „la naiba, nu!” după ce au încercat, inclusiv un utilizator TikTok care a spus că de fapt s -a îngrășat după ce a băut cafea cu lămâie timp de o săptămână consecutiv.

Cu toate acestea, mulți au spus că i-a ajutat să scadă câteva kilograme - inclusiv acest utilizator de TikTok , care a susținut că a slăbit opt ​​kilograme în două săptămâni. Deci chiar funcționează?

Este posibil ca cel care a lansat această provocare virală să se gândească la faptul că a bea apă cu lămâie chiar aduce anumite beneficii.

„Adăugarea de lămâie în apă face ca aceasta să aibă un gust mai bun și te menține hidratat . De asemenea, consumul de apă înainte de masă duce la sațietatea, astfel încât să mănânci mai puțin”, a explicat Samantha Cassetty, dietetician din New York și co-autor al cărții „Sugar Shock” . Practic, adăugarea de lămâie în apă are mai mult de-a face cu hidratarea decât cu orice altceva.

"Sunt studii care sugerează că menținerea unui nivel optim de hidratare vă poate ajuta să pierdeți în greutate, dar chiar și așa, nu are un impact serios asupra greutății. Și nu este nimic magic în a adăuga o felie de lămâie în apă. Nu îmbunătățește arderea caloriilor sau ceva de genul acesta”, a spus Cassetty.

Nu este toxică

Specialistul a mai precizat că o felie de lămâie are mai puțin de 5% din necesarul de vitamina C de care are nevoie un adult în fiecare zi. "Deci, chiar dacă adăugați o felie întreagă de lămâie la cafea, nu va fi prea multă valoare nutritivă. Nu există niciun beneficiu suplimentar pe care îl obțineți dacă adăugați lămâie, în afară de a vă ajuta să beți mai multă apă. Da, adăugarea de lămâie în apă o poate face mai aromată, dar combinația de lămâie și cafea nu are beneficii bazate pe dovezi. Nu numai atât, dar poate fi dăunător”, a spus ea.

Adăugarea de lămâie la cafea nu este toxică, deși pot exista consecințe asupra sănătății dacă se consumă prea multă cofeină.

„De fapt, aș considera acest comportament un semnal roșu pentru o alimentatie dezordonata. Pierderea în greutate nu ar trebui să fie despre restricții sau forțarea să mănânci ori să bei ceva care nu este apetisant. Acest este un semn că oamenii nu țin cont de obiceiurile sănătoase și sugerează, de asemenea, că sunt dispuși să acorde prioritate pierderii în greutate față de bunăstarea proprie”, a spus Cassetty.

"Aceste videoclipuri virale cu diete sunt dăunătoare și periculoase. Sunt create de oameni fără calificări și invită la isterie. Adaugă lămâie la cafea dacă vrei aromă. Este absurd, dieta se concentrează pe arderea grăsimilor și pe pierderea în greutate. Dacă o persoană caută să facă o schimbare în sănătatea ei, trebuie să găsească un profesionist", este de părere Maya Feller, nutriționist din Brooklyn.

Pierderea în greutate este un proces complicatcare implică o serie de comportamente sănătoase, inclusiv a mânca sănătos, a dormi, a rămâne activ și a gestiona stresul. Genetica, hormonii și alți factori sunt, de asemenea, implicați.

„Singurul lucru pe care îl știm sigur este că nu există o soluție rapidă”, a spus ea referitor la provocarea virală.