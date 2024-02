Beneficiile uimitoare ale păstârnacului. Este bogat în antioxidanți și sărac în calorii

Utilizată în diverse preparate, leguma este plină de nutrienți și este o sursă excelentă de vitamine. Păstârnacul este o „rudă” apropiată a morcovului și a pătrunjelului, dar nu doar în ceea ce privește forma, ci și pentru profilul nutrițional foarte asemănător, conform Health.

Bogat în antioxidanți

Pe lângă multe alte substanțe nutritive, păstârnacul este o sursă importantă de antioxidanți. Antioxidanții sunt compuși care promovează sănătatea și care luptă împotriva radicalilor liberi nocivi din organism.

Păstârnacul este o sursă excelentă de vitamina C și vitamina E, care contribuie la îmbunătățirea funcției imunitare.

Sprijină sănătatea digestivă

Păstârnacul este bogat în fibre solubile și insolubile, susținând o bună digestie și un microbiom intestinal sănătos. Fibrele solubile au efecte prebiotice, hrănind bacteriile benefice din intestin. O cană de păstârnac crud feliat furnizează 6,5 grame de fibre, o parte semnificativă din aportul zilnic recomandat de fibre.

Îmbunătățește funcția imunitară

Păstârnacul poate susține, de asemenea, sistemul imunitar, întrucât este bogat în vitamina C. Vitamina C este un micronutrient important și un antioxidant puternic. O ceașcă de păstârnac crud feliat asigură 22,6 miligrame de vitamina C, 25% din doza zilnică recomandată.

În plus, este bogat în flavonoide, cum ar fi quercetina și kaempferolul. Acești compuși fenolici au proprietăți antiinflamatorii, anticancerigene, antioxidante și antivirale, susținând funcția imunitară și protejând organismul împotriva infecțiilor.

Ajută la pierderea în greutate

Păstârnacul este sărac în calorii și bogat în fibre, ceea ce poate favoriza pierderea în greutate atunci când este integrat într-o dietă sănătoasă și echilibrată. O ceașcă de păstârnac feliat oferă 6,5 g de fibre și doar 100 de calorii.