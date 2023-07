Beneficiile pepenelui galben pentru sănătate

Pepenii galbeni de miere sunt cei mai dulci dintre toți pepenii, iar de obicei, sezonul lor durează din iulie până în septembrie. Conține multă apă, precum și vitamina C, vitaminele B, fibre, antioxidanți și cantități mai mici din alți nutrienți cheie, motiv pentru care, consumul lor poate oferi numeroase beneficii pentru sănătate.

Hidratează

O cană de pepene galben tăiat cubulețe oferă în jur de 150 ml de apă. Consumul adecvat de apă, în special pe timpul verii, ne ajută să prevenim deshidratarea. Când devii deshidratat, corpul tău se supraîncălzește și poți experimenta schimbări de dispoziție, constipație și chiar pietre la rinichi. Apa potabilă ajută, de asemenea, la lubrifierea și amortizarea articulațiilor, potrivit publicației Health.

Un studiu a constatat că adulții care se hidratează în mod corespunzător dezvoltă mai puține afecțiuni cronice, cum ar fi bolile de inimă și plămâni și trăiesc mai mult, în comparație cu persoanele care nu consumă suficiente lichide.

Conferă imunitate

În afară de apă, nutrientul remarcabil din pepenele galben este vitamina C. O cană de pepene galben tăiat cubulețe asigură aproximativ o treime din necesarul zilnic de vitamina C. Sistemul imunitar are nevoie de acest nutrient pentru a răspunde agenților patogeni, cum ar fi bacterii, viruși, ciuperci și paraziți.

Abilitățile antioxidante ale vitaminei C protejează, de asemenea, celulele de daune cunoscute pentru creșterea riscului de boli cronice. Organismul nu poate stoca vitamine solubile în apă pentru perioade lungi, așa că este necesar un aport regulat și adecvat de vitamina C, pentru a susține funcția imunitară sănătoasă.

Sprijină reglarea tensiunii arteriale

Pepenii galbeni sunt foarte săraci în sodiu, dar bogați în potasiu, fiind astfel buni pentru gestionarea tensiunii arteriale. Potasiul ajută la controlul tensiunii arteriale, determinând rinichii să excrete surplusul de sodiu - un nutrient care poate provoca hipertensiune arterială în exces. De asemenea, potasiul ușurează tensiunea în pereții vaselor de sânge, ceea ce reduce și mai mult tensiunea arterială.

Un studiu a constatat că pepeni activează producția unei substanțe numite oxid nitric. Aceasta ajută mușchii netezi din organism să se relaxeze, inclusiv vasele de sânge, ceea ce are ca rezultat o scădere a tensiunii arteriale.

Protejează împotriva diabetului de tip 2

Cercetările arată că pepenele galben poate fi benefic pentru persoanele care suferă sau care au risc de a dezvolta diabet de tip 2. Consumul a 200 de grame pe zi a fost asociat cu prevenirea diabetului. În plus, s-a demonstrat că doar o cantitate de până la 133 de grame pe zi de fructe proaspete poate reduce complicațiile și riscul de deces la persoanele cu diabet zaharat de tip 2.

Consumul de fructe modifică și microbiota intestinală, colecția de microbi care trăiesc în intestin, în moduri care reduc riscul de diabet de tip 2.

Susține sănătatea digestivă

Lichidul și fibrele din pepenele galben sunt o combinație importantă pentru reglarea intestinului și prevenirea constipației.

Remediile comune pentru constipație includ consumul de mai multe fibre și consumul de multă apă, pepenele galben oferindu-le pe ambele.

Contribuie la sănătatea oaselor

Pepenele galben conține mai mulți nutrienți implicați în formarea și întreținerea oaselor, inclusiv vitamina C și cantități mai mici de vitamina K, magneziu, potasiu și antioxidanți.

Vitamina C, principalul nutrient, a fost legat de un risc mai scăzut de fractură de șold și de osteoporoză (boală osoasă), precum și de o densitate minerală osoasă mai mare atât a gâtului, cât și a coloanei vertebrale.

În plus, un studiu a constatat că aderarea la dieta mediteraneană - un model de alimentație bogat în fructe și legume - protejează împotriva osteoporozei. Cercetările arată că femeile aflate în postmenopauză care au respectat dieta mediteraneană au avut niveluri mai mari de densitate minerală osoasă și mai puține fracturi de șold.

Benefic pentru sănătatea pielii

Fiind o sursă bună de apă și vitamina C, pepenele galben are efecte antiinflamatoare, toate contribuind la sănătatea pielii. Celulele pielii depind de vitamina C pentru a produce colagen, care conferă pielii volumul și forma.

Carența de vitamina C poate duce la inflamarea pielii. De asemenea, mai multe studii au arătat că pielea îmbătrânită sau deteriorată de soare conține niveluri mai scăzute de vitamina C, deși legătura exactă este necunoscută.