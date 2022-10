Scandal între Andrei Roșu și medicul Mihaela Bilic. Motivul: sunt mezelurile bune sau nu pentru sănătate. Ce spun cei doi

Mediul online găzduiește un nou scandal. Implicați sunt Mihaela Bilic, medic nutriționist, și Andrei Roșu, maratonistul care are și o companie de produse vegane.

Totul a început după ce Bilic a susținut importanța mezelurilor în alimentație.

„Pastramă, șuncă, salam… sunt produse pe care le consumăm la micul dejun. Gustoase, concentrate în nutrienti și în calorii, mezelurile sunt de fapt o supercarne. În loc să le apreciem, am ajuns să ne temem de ele. Cine a stricat reputația mezelurilor? Nitriții!

Nitriții joacă un rol esențial în prepararea mezelurilor, împiedică dezvoltarea unor bacterii periculoase pentru sănătate cum ar fi botulismul, salmonela și listeria. Pe lângă siguranța alimentară, nitriții blochează oxidarea cărnii și dau o culoare roz produselor fierte tip șuncă sau parizer. Tot nitriții sunt responsabili de aroma plăcută a mezelurilor și le protejează de râncezire", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

Andrei Roșu, susținător al alimentației sănătoase, a reacționat:

„Eu v-am zis că această doamnă ar trebui internată. Sau, cel puțin, reclamată la colegiul medicilor și oprită din a da sfaturi la tv, radio etc. Degeaba încadreaza OMS mezelurile in grupa 1 de carcinogeni, că vine dna b și ne atrage atenția că nu le apreciem suficient. Apoi vin aici fanii dnei b, care îmi spun că nu am voie să zic nimic pe tema asta, pentru că nu sunt doctor. Și ca, probabil, ăia de la OMS sunt proști..."