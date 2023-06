Alimentele bogate în carbohidrați care sunt, de fapt, foarte sănătoase

Carbohidrații au căpătat o reputație extrem de proastă în ultimii ani. Oamenii îi asociază adesea cu creșterea în greutate, cu diabetul de tip 2 și cu o varietate de alte afecțiuni de sănătate. Cu toate acestea, multe alimente dense în nutrienți și bogate în fibre pot fi, de fapt, foarte sănătoase.

Da, este adevărat că alimentele procesate bogate în zahăr și cereale rafinate sunt de obicei lipsite de vitamine și minerale importante. Însă nu toate alimentele bgate în carbohidrați sunt din această categorie.

Și, deși dietele sărace în carbohidrați pot fi benefice pentru unele persoane, nu există niciun motiv pentru a evita cu totul alimentele bogate în carbohidrați.

Iată 5 alimente bogate în carbohidrați care sunt incredibil de sănătoase.

1. Quinoa

Quinoa este o sămânță bogată în nutrienți care a devenit incredibil de populară în rândul consumatorilor preocupați de sănătate. Este clasificată ca o pseudocereală, adică o sămânță care este preparată și consumată ca o cereală.

Quinoa gătită conține 70% carbohidrați, fiind dintre cele mai bogate în carbohidrați. Cu toate acestea, este, de asemenea, o sursă bună de proteine și fibre, scrie Healthy Line.

Quinoa este bogată în multe minerale și compuși vegetali și a fost asociată cu o varietate de beneficii pentru sănătate, inclusiv cu o mai bună gestionare a zahărului din sânge și sănătatea inimii.

În plus, nu conține gluten, ceea ce o face o alternativă populară la grâu pentru cei care urmează o dietă fără gluten.

Quinoa este, de asemenea, foarte sățioasă, deoarece este relativ bogată în fibre și proteine. Din acest motiv, poate ajuta la promovarea gestionării sănătoase a greutății și a sănătății intestinale.

2. Ovăz

Ovăzul este o cereală integrală incredibil de sănătoasă și o sursă excelentă de multe vitamine, minerale și antioxidanți. Ovăzul crud conține 70% carbohidrați. O porție de 1 cană (81 de grame) conține 54 de grame de carbohidrați, inclusiv 8 grame de fibre. Sunt deosebit de bogate într-un tip specific de fibre numit beta glucan de ovăz.

Ovăzul este, de asemenea, o sursă relativ bună de proteine și conține mai multe proteine decât majoritatea cerealelor. Cercetările sugerează că consumul de ovăz poate reduce riscul de boli de inimă prin scăderea nivelului de colesterol.

Consumul de ovăz poate, de asemenea, să scadă nivelul de zahăr din sânge, în special la persoanele cu diabet de tip 2. În plus, ovăzul este foarte sățios, ceea ce ar putea contribui la sprijinirea gestionării sănătoase a greutății.

3. Hrișcă

Ca și quinoa, hrișca este considerată o pseudocereală. În ciuda numelui său, hrișca nu este înrudită cu grâul și nu conține gluten. Hrișca crudă conține 75 de grame de carbohidrați, în timp ce șroturile de hrișcă gătite conțin aproximativ 19,9 grame de carbohidrați, la o porție de 100 de grame.

Hrișca este foarte hrănitoare, conținând atât proteine, cât și fibre. De asemenea, are mai multe minerale și antioxidanți decât multe alte cereale (17Sursa de încredere). În plus, studiile efectuate la oameni și animale sugerează că ar putea fi deosebit de benefică pentru sănătatea inimii și pentru reglarea glicemiei.

4. Banane

Bananele sunt un fruct popular pe care oamenii adoră să îl folosească în multe rețete diferite.

O banană mare (136 de grame) conține aproximativ 31 de grame de carbohidrați, fie sub formă de amidon, fie sub formă de zaharuri. Bananele sunt, de asemenea, bogate în potasiu și vitaminele B6 și C și conțin mai mulți compuși vegetali benefici.

Datorită conținutului ridicat de potasiu, bananele pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea sănătății inimii.