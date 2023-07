MSI Bravo 15 C7V, laptop pentru ”gaming de buget” [TECH REVIEW]

MSI Bravo 15 C7V este un laptop de gaming care oferă un raport bun performanță - preț. Este echipat cu procesor AMD Ryzen seria 7, o placă grafică NVIDIA GeForce RTX la zi, 16 GB de RAM și poate rula cu ușurință cele mai recente jocuri la setări medii, cu o rată de cadre constantă.

În cutie găsim laptopul, manuale/ garanție și un încărcător de 200W.

MSI Bravo 15 C7V are o carcasă neagră rigidă din plastic, pe care se văd amprentele. Nu am fost primul care a testat acest laptop, așa se explică amprentele la unboxing. Pe capac este o pasăre gri metalizată cu un ochi roșu, probabil un vultur sau un șoim.

Designul e unul clasic, iar Bravo 15 C7V cântărește 2,25 kilograme și are o dimensiunile 359 x 259 x 24.9 mm. Capacul poate fi deschis cu o singură mână. Marginile laterale ale ecranului sunt destul de subțiri, la fel și cea de sus, cea de jos este mai groasă. Pe rama superioară, deasupra ecranului, se găsește o cameră web HD.

Tastatură cu iluminare din spate este una completă, deși NumPad-ul pare ușor înghesuit. Aceasta folosește iluminare albastră. Tastele ”principale” sunt mari, au o cursă medie și adaptarea e instantanee. WASD și săgețile sunt bine evidențiate.

Touchpad-ul este mic raportat la tastatură, cu toate acestea, este precis, dar oricum în gaming e inutil.

Pentru cei care pot găsi o utilitate a acestei opțiuni, MSI Bravo 15 C7V se deschide la 180 de grade.

Ecranul are diagonala de 15,6 inchi, folosește un panou IPS, are o rezoluție Full HD (1920x1080), unghiuri de vizualizare confortabile, un raport de contrast foarte bun și iluminare de fundal fără flicker, folosind tehnologia PWM. Rata de reîmprospătare maximă este de 144Hz, raportul este 16:10 și luminozitatea standard de 250 niți, la maximum se apropie de 300.

Specificații

Modelul testat, MSI Bravo 15 C7VF, dispune de un procesor AMD Ryzen 7 7735HS, un procesor grafic dedicat NVIDIA GeForce RTX 4060 ( 8GB GDDR6), memorie RAM 16 GB tip DDR5, SSD NVMe de 1TB, sistem de operare Windows 11 Home.

Conectivitate pe fir gigabit (Gb LAN) și wireless 802.11 ax, Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3.

Porturi fizice:

- 1x Tip-C (USB3.2 Gen1 / DP);

- 2x Tip-A USB3.2 Gen1;

- 1x Tip-A USB2.01x HDMI 2.1 (8K / 60Hz sau 4K / 120Hz);

- 1x RJ45 .

Are mufă jack de 3.5 mm comună microfon-cască. Pe parte de securitate are TPM 2.0. Sistemul poate fi actualizat cu încă un SSD NVMe, cu până la 64GB de RAM, iar placa grafică RTX 4060 are un TGP (Total Graphics Power) de 105W.

Teste MSI Bravo 15 C7VF

- 3Dmark Time Spy

- 3Dmark Port Royale

- 3Dmark CPU Profile

- 3Dmark DirectX Raytracing

- PCMark10

- Viteza pe wireless

- CrystalDiskMark viteză citire/ scriere pe SSD

Gaming

Și o demonstrație de gaming în 3 jocuri: Counter-Strike Global Offensive, Cyberpunk 2077 și Metro Exodus Enhanced Edition. Performanța în timp real, în stânga sus, prin aplicația MSI Afterburner.

Merge și cu setările pe high sau ultra dacă doar vrei să ai parte de cea mai bună imagine și nu joci multiplayer, caz în care te interesează maxim de cadre pe secundă. Dar fiind un laptop midrange ar trebui setat pe grafică medie. Se încălzește în gaming și e zgomotos, ca toate modelel de gaming, nimic neobișnuit. Cum zic eu întotdeauna, pune o pereche de căști, oricum te ajută pentru imersiune și o mai bună detecție a poziției adversarilor.

Sunet

Difuzoarele lui MSI Bravo 15 C7V sunt plasate dedesubt lângă piciorușele din fașă ale laptopului și oferă un sunet bun. Tonurile joase, medii și înalte sunt corecte.

Baterie și autonomie

MSI Bravo 15 C7V are o baterie de 3 celule cu capacitate de 53.5 Whr, care oferă o autonomie de circa o ora în gaming și până la 4 ore în munca de birou. Autonomia nu depinde doar de activitatea desfășurată pe laptop ci și de modul în care jonglezi cu profilele de putere - power management. Dar fiind de gaming, cel mai probabil îl vei ține în priză când te joci. Încărcătorul masiv de 200W încarcă laptopul complet în circa o oră și 10 minute.

La momentul publicării acestui review, MSI Bravo 15 C7V, în varianta testată, costă în jur de 6000 de lei.