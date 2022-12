Lenovo ThinkPad Z13 Gen1, un WFA puternic și surprinzător [TECH REVIEW]

ThinkPad Z13 Gen1 este cel mai mic laptop de la Lenovo pe care l-am testat în 2022. Diagonala de 13,3 inci în tandem cu greutatea sub 1.3kg sunt motivele pentru care acest model este considerat un produs tip WFA (work-from-anywhere).

Deși vine într-o cutie aparent obișnuită, în interior laptopul se găsește într-o ”capsulă de protecție” crem. Laptopul e într-o culoare gri metalică la exterior numită Arctic Grey Aluminum, în contrast cu interiorul negru mat, care parcă absoarbe toată lumina.

Mai există o versiune a acestui model în culoarea Bronze with Black Vegan Leather. Ambalajul laptopului e creat din materiale reciclate, chiar și materialul folosit la construcție, 75% din aluminiul folosit este reciclat.

Dimensiunile exacte ale ThinkPad Z13 sunt 295 x 200 x 13.99 mm și cântărește 1.25 kg fără încărcătorul USB-C. Dacă am vorbit de mărime și construcție merită amintit că Lenovo ThinkPad Z13 Gen1 are certificare MIL-STD-810G, rezistență la apă, praf și altele.

Ecranul e foarte luminos, chiar și în soare și n-a fost nevoie nici o clipă să-i duc luminozitatea la maximum, pe toată perioada testelor a stat la 80%. Panoul e un IPS WUXGA (1920x1200), de 400 niți, rată de refresh de 60 Hz și raport 16:10. Spațiul de culoare este 100% sRGB și ecranul e clasic, de tip non-touch, adică nu poți naviga cu degetul pe el.

Acesta are marginile laterale subțiri de 4mm, fapt care oferă un raport ecran corp de 91+%. Pe latura de sus a ecranului se află o cameră FHD 1080p pentru conferințe (cu e-shutter) și una IR pentru securitate, pentru logare cu Windows Hello spre exemplu.

Touchpad-ul e unul modern, din sticlă, cu răspuns haptic, adică ca butonul Home de pe iPhone-urile SE sau mai vechi. Nu face click când apeși pe el ceea ce te poate încurca la început, dar rezultatul în utilizare e la fel ca cel clasic, precis. E nevoie doar de răbdare să te obișnuiești cu el, mai ales la folosirea cu două degete. Eu ”i-am dat de cap” în câteva minute.

Tastatura e foarte compactă și are în centru un punct roșu de control (TrackPoint) al mouse-ului, între tastele G,H,B, în caz că touchpad-ul e indisponibil, spre exemplu dacă ești ud pe mâini. În dreapta jos are un senzor de amprentă, între Ctrl și săgețile de navigare. Cursa tastelor este de 1.35mm, destul de ”adâncă” pentru un laptop compact.

Construcția, designul și dotările sunt premium, vom vedeam mai departe cum stă la interior, la capitolul hardware/ software.

Specificațiile principale ale laptopului Lenovo ThinkPad Z13 Gen1:

- procesor AMD Ryzen 7 PRO;

- 16GB RAM DDR5;

- GPU integrat Radeon 600M Graphics;

- stocare SSD Micron de 512GB;

- sistem de operare Windows 11.

Memoria RAM e integrată (lipită pe placa de bază - soldered), nu poate fi upgradată, dacă ai nevoie de mai mult de 16GB trebuie să cumperi direct laptopul în versiunea superioară, de 32GB.

Pe partea de porturi ThinkPad Z13 are 2x USB-C (USB4) și un Jack audio de 3.5 mm. Deși foarte modern utilat sunt totuși puține și te poți gândi la un docking station. Coincidența faca că zilele astea caut unul pentru mine, pentru laptopul meu, în eventualitatea întoarcerii din ianuarie la birou. Lenovo chiar recomandă pentru acest model ThinkPad USB-C Dock Gen 2 (40AS0090US).

Revenind la laptop, partea sumară de porturi fizice e compensată de bogăția de conexiuni wireless: Wi-Fi 6E, LTE CAT4, CAT16, Bluetooth 5.2. Da, are slot de cartelă SIM 4G, pe dreapta, lângă butonul de pornire. Am pus în el o cartelă pe care am avut-o la dispoziție și laptopul a făcut setările singur.

Pe partea audio este dotat cu un sistem de difuzoare Dolby Atmos. Vocea și sunetul prin căști sunt de asemenea potențate prin Dolby Atmos. Pentru conferințe / apeluri online are două microfoane încorporate, care au și funcție de anulare activă a zgomotului ambiant.

Boxele laptopului se aud excelent și ca volum și ca definiție, chiar și la 50%. Are bas, înalte și voci bine definite. Volumul puternic e oarecum în contrast cu dimensiunile laptopului.

Lăsând la o parte dotările, laptopul e mic, silențios și foarte rapid în orice sarcină de lucru. Nu am găsit nimic de făcut pe el care să nu se miște repede. Desigur, n-am instalat jocuri sau programe de prelucrare foto-video, care probabil ar ”scoate sufletul din el”.

În continuare vezi rezultatele într-o serie de teste sintetice realizate pe ThinkPad Z13.

1. Test global al sistemului care arată că poate înlocui un desktop și că s-ar descurca în postura de stație de lucru și gaming ocazional.

2. Test profesional, care arată capacitățile de lucru ale laptopului.

3. Test de evaluarea performanței prin comparație cu alte PC-uri.

4. Test de stocare cu CrystalDiskMark, pe coloana din stânga citire, iar în dreapta scriere.

5. Test de baterie, cu luminozitatea la 80%. De obicei testele de autonomie se fac cu luminozitatea la 50% sau mai jos. Din acest motiv și rezultatul de față.

Și dacă am pomenit de baterie aceasta este una de 50WHr, despre care Lenovo spune că poate atinge o autonomie de 15 ore. Încărcarea pe USB-C durează în jur de o oră și 30 de minute de la 0 la 100%.

O să revin puțin la partea de securitatea, fiind un laptop pentru business, am scris mai sus că are autentificare biometrică dublă (față și amprentă). La acesta se adaugă securitate la nivel de chip AMD Memory Guard, completată de procesorul de securitate Microsoft Pluton.

Tot pentru companii are suport IT Premium și asigurare ADP (de protecție la ccidente).

La momentul publicării acestui review, Lenovo ThinkPad Z13 Gen1 se găsește înn magazinele online la un preț pornind de 10.000 de lei pentru modelul testat.