Lenovo ThinkPad P15v Gen 3, stație de lucru mobilă pentru creatori sau business [TECH REVIEW]

Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 este unul dintre cele mai puternice laptopuri dedicate creatorilor sau oamenilor de business pe care le-am testat. De aceea este clasificat și ca ”mobile work station”.

Mai în gluma, mai în serios, am zis la un momentdat că dacă personajul lui Tom Clancy, Jack Ryan, ar avea un laptop, acesta ar fi Lenovo ThinkPad P15v Gen 3. Cum mi-a venit această idee? La fel ca și analistul CIA, care la prima vedere pare un ”șoarece de birou”, Lenovo ThinkPad P15v Gen3 este plin de surprize, extrem de puternic și versatil.

Am primit laptopul într-un ambalaj neobișnuit, dar prietenos cu mediul. Sunt sigur că acesta este ambalajul pentru o unitate de test și de accea nu am denumit videoclipul unboxing.

Cutia conține laptopul, încărcătorul de 135W și un ghid de pornire rapidă.

Cu mici excepții, aspectul laptopului este unul clasic, însă ce ce e cu adevărat important, cutia cu surprize se dezvăluie când începi să lucrezi pe el.

Întregul corp este realizat dintr-o combinație de policarbonat și plastic ABS în culoarea neagră. În ceea ce privește dimensiunile, laptopul cântărește aproximativ 2,09 kg și are dimensiunile 21.2-24.2mm x 366.5mm x 250.0mm .

Laptopul se simte solid, carcasa e mată, ușor abrazivă în anumite zone și suprafața nu e imună la amprente. Tastatura, rezistentă la stropire, este una lată, completă, cu Numpad în dreapta. Tastele sunt mari cu o cursă medie, contrar aspectului compact. Tastatura nu este implicit iluminată, dar iluminarea se activează prin combinația de taste FN+Space. Tasta Fn este poziționată în locul Ctrl și pot fi mici probleme de adaptare, dar nu e mare lucru.

Touchpad-ul e mare, cu un design puțin ieșit din comun, butoanele click stânga și dreapta sunt în partea de sus, spre tastatură, dacă am înțeles corect este o arhitectură specifică seriei ThinkPad. Ca funcționalitate e rapid și precis. Tot o caracteristică specială a acestei serii este punctul roșu din mijlocul tastaturii, numit TrackPoint, care are funcție de mouse. TrackPoint poate funcționa independent, dar pentru navigarea prin pagini se folosește la pachet cu butonul central dintre click stânga și dreapta. Detalii complete aici.

În dreapta sub săgețile de navigare avem un senzor de amprentă compatibil cu Windows Hello și camera de pe marginea de sus a ecranului suportă autentificare biometrică similară. Camera are protecție fizică a confidențialității, obiectivul poate fi acoperit prin culisare.

În stânga acoperită, în dreapta deschisă, camera cu rezoluție HD nu are autofocus, iar autentificarea se face cu ajutorul unui senzor IR. În jurul camerei se observă microfoanele pentru conversații online cu Dolby Voice.

Laptopul are două difuzoare potențate de tehnologia Dolby Atmos. Volumul e suficient de puternic, vocile sunt clare și basul sună bine. În ansamblu este peste așteptări pentru un laptop de business, calitatea se duce în zona de multimedia sau gaming.

Ecranul modelului testat este tip IPS cu rezoluție Full HD (1920 x 1080), diagonala de 15,6 inci și rată de refresh de 60Hz. Luminozitatea maximă este de 300 niți și raportul de contrast de 800:1. Arată ok, dar comparativ cu specificațiile hardware e modest. Pentru cei pretențioși, Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 are și o versiune cu ecran 4K UHD, luminozitate de 600 niți, raportul de contrast 1400:1 și 100% acoperire AdobeRGB.

Specificațiile modelului testat de ThinkPad P15v Gen 3: procesor Intel Core i7-12700H, GPU Nvidia T600 (4GB memorie tip GDDR6), 64GB memorie RAM, stocare tip SSD de 2TB, sistem de operare Windows 10 Pro.

În timpul testelor a apărut la actualizări Windows 11.

Pe partea de porturi ThinkPad P15v Gen 3 e dotat cu:

- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps);

- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) funcție Sleep and Charge;

- 1x USB-C 4.0, Thunderbolt 4, Power Delivery (PD), DisplayPort;

- 1x HDMI 2.0;

- card Reader SD

- Ethernet LAN 10, 100, 1000 Mbps

- jack audio de 3.5mm.

Conexiuni wireless Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, 4G LTE WWAN (slotul SIM e pe latura din spate a laptopului) și pentru siguranța fizică a dispozitivului, Kensington Lock.

Pe parte software am găsit util de menționat aplicația ThinkPad Commercial Vantage, care este un panou de bord al laptopului, de unde poți afla datele de identificare ale sistemului, perioada garanției (3 ani) și gestiona o mulțime de setări, inclusiv cele de securitate.

Parcurgând în grabă specificațiile, e aproape inutil să mai spun că este un sistem foarte performant și că totul se mișcă instant pe el în utilizare.

Am rulat și o serie de teste sintetice ale căror rezultate le poți vedea în continuare:

1. UserBenchmark

2. PASSMARK RATING

3.PCMark10

4.3DMark CPU Profile

5.CrystalDiskMark viteză citire / scriere SSD.

6. PCMark10, test de autonomie pentru muncă de birou.

Și dacă în testul de autonomie, bateria de 68Whr a rezistat 8 ore fără câteva minute, nici încărcarea nu este mai prejos. Potrivit Lenovo, ThinkPad P15v Gen 3 se încarcă de la 0 la 80% în circa o oră. Din observațiile mele până la 50% se încarcă în circa 30 minute.

Carcasa laptopului, bateria și ambalajul sunt fabricate din materiale reciclabile.

Nu am găsit modelul testat de ThinkPad P15v Gen 3 în magazinele locale, doar versiuni mai slab dotate și prețul acestora pornește de la circa 11.000 de lei. Pe site-ul oficial al Lenovo, prețul lui ThinkPad P15v Gen 3 pornește de la 2569$ și poate ajunge la 4229$. Tot acolo există și o opțiune de a-ți configura laptopul ThinkPad P15v Gen 3 pornind de la un model de bază.

Fiind un produs de business, laptopul are și certificare ISV, o garanție că cele mai importante aplicații funcționează pe configurația (hardware+software) aleasă.

Dar dacă a intrat în teste de tip review e clar că se va găsi curând pe piața din România.