Motorola lansează Lenovo ThinkPhone, un smartphone de business cu accent pe securitate

Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Lenovo ThinkPad, Motorola prezintă ThinkPhone, un smartphone de business și cel mai bun companion pentru dispozitivele din gama ThinkPad.

ThinkPhone este mixul dintre inovația mobilă de la Motorola și vocația îndelungată a Lenovo de a a oferi clienților soluții de securitate. Dispozitivul sosește cu un set complet de specificații premium, la care se adaugă un design unic și integrarea cu dispozitivele ThinkPad, precum cel mai recent ThinkPad X1 Carbon Gen 11.

Cu ThinkPhone, utilizatorii vor avea la dispoziție o suită completă de funcții de securitate și asistență, care oferă protecție fără întreruperi și gestionare susținută de ThinkShield. ThinkShield este o platformă de securitate care are la bază politici fundamentale de securitate, caracteristici hardware, software și procese specializate care asigură securitatea întregului dispozitiv.

Organizațiile IT au siguranța că dispozitivele companiei sunt protejate cu soluții de securitate încorporate, bazate pe hardware avansat și pe inteligență artificială, precum Moto Threat Defense. În plus, organizațiile pot implementa cu ușurință ThinkPhones către utilizatorii finali cu Zero Touch și își pot gestiona toate dispozitivele ThinkPhones cu soluții de gestionare a dispozitivelor precum Moto OEMConfig și Moto Device Manager.

Noul telefon vine și cu Moto Secure, o aplicație sub forma unui hub pentru elementele legate de securitate și confidențialitate. Combinată cu Moto OEMConfig sau Moto Device Manager, administratorii IT pot configura de la distanță funcțiile Moto Secure pe ThinkPhones, de la setările de blocare a ecranului la alertele de rețea.

În plus, ThinkPhone vine cu Moto KeySafe, un procesor separat care rulează pe Android și care adaugă un nivel suplimentar de securitate pentru a proteja mai bine datele importante de pe smartphone. Acesta izolează PIN-urile, parolele și cheile criptografice, stocându-le într-un mediu rezistent la falsificare, protejând datele din interior spre exterior.

Lenovo ThinkPhone este certificat MIL STD 810H, proiectat cu o fibră de aramidă ușoară, mai rezistentă decât oțelul, o ramă din aluminiu aircraft-grade și Gorilla Glass Victus, astfel încât să reziste cu ușurință șocurilor și căderilor de la o înălțime de până la 1,25 metri. Datorită certificării IP68, ThinkPhone este proiectat să reziste la praf și apă cu o adâncime de până la 1,5 metri timp de până la 30 de minute.

ThinkPhone dispune și de Red Key, ușor de personalizat, care oferă acces imediat la cele mai importante aplicații de business și de teren sau integrează instantaneu experiențele mobile și PC.

Lenovo ThinkPhone de la Motorola introduce conectivitatea Think 2 Think cu Ready For3, un set de experiențe de productivitate care permite utilizatorilor finali din mediul de afaceri să se bucure de integrare între ThinkPhone și ThinkPad. Experiențele Think 2 Think includ:

Conectare instantanee: Telefonul și PC-ul se conectează instant prin WiFi atunci când se află în apropiere.

Telefonul și PC-ul se conectează instant prin WiFi atunci când se află în apropiere. Clipboard unificat: Transferă fără probleme textul copiat sau fotografiile recente, documentele scanate și clipurile video între dispozitive prin comanda „paste” în orice aplicație de pe dispozitivul de destinație.

Transferă fără probleme textul copiat sau fotografiile recente, documentele scanate și clipurile video între dispozitive prin comanda „paste” în orice aplicație de pe dispozitivul de destinație. Notificări unificate: Notificările de pe telefon apar instantaneu în Windows Action Center. Făcând click pe o notificare, se lansează automat aplicația de telefon corespunzătoare pe ecranul PC-ului.

Notificările de pe telefon apar instantaneu în Windows Action Center. Făcând click pe o notificare, se lansează automat aplicația de telefon corespunzătoare pe ecranul PC-ului. File Drop: Trage și plasează cu ușurință fișiere între ThinkPhone și PC.

Trage și plasează cu ușurință fișiere între ThinkPhone și PC. Streaming de aplicații : Deschide orice aplicație Android direct pe un PC.

Deschide orice aplicație Android direct pe un PC. Webcam : Profită de camerele de calitate și de capacitățile AI ale ThinkPhone folosindu-l pe post de cameră web pentru toate apelurile video.

Profită de camerele de calitate și de capacitățile AI ale ThinkPhone folosindu-l pe post de cameră web pentru toate apelurile video. Hotspot: Conectează-te la Internet printr-un singur click, direct de pe PC, pentru a profita de conectivitatea 5G a ThinkPhone-ului.

Toate elementele de pe ThinkPhone au fost proiectate cu gândul la productivitate. Motorola a lucrat cu parteneri precum Microsoft pentru a oferi cele mai bune experiențe de productivitate. La lansare, ThinkPhone va veni cu aplicațiile mobile Microsoft 365, Outlook și Teams preîncărcate.

Preîncărcarea va facilita începerea activității, care constă în găsirea conținutului și a instrumentelor necesare, editarea sau crearea de noi documente sau utilizarea funcțiilor mobile prietenoase care permit clienților să scaneze un PDF cu ajutorul camerei sau să dicteze un document.

Motorola și Microsoft colaborează pentru a lansa experiențe suplimentare, inclusiv pentru a adăuga capabilități push-to-talk prin intermediul tastei roșii a ThinkPhone, permițând utilizatorilor să comunice instantaneu prin aplicația Walkie Talkie cu ajutorul Microsoft Teams.

Ambele companii colaborează pentru a le permite angajaților să fie mai productivi de oriunde, prin transmiterea desktop-urilor Windows direct pe dispozitivele ThinkPhone. Angajații își vor putea folosi smartphone-ul ThinkPhone pentru a accesa în siguranță aplicațiile, conținutul și setările Windows personalizate.

Lenovo ThinkPhone este echipat cu platforma mobilă Snapdragon 8+ Gen 1, tehnologie 5G și compatibilitate Wi-Fi 6E.

ThinkPhone vine cu un ecran FHD+ de 6,6 inci. Utilizatorii vor beneficia și de peste 36 de ore de autonomie datorită bateriei de dimensiuni mari, pentru a rămâne conectați indiferent de distanța pe care călătoresc. ThinkPhone vine la pachet cu un încărcător universal TurboPower de 68W, care oferă energie pentru întreaga zi în doar câteva minute de încărcare. Încărcătorul poate alimenta și laptopul sau orice dispozitiv USB-C.

Pentru a completa dispozitivul, Motorola a inclus o cameră Ultra Pixel de 50 MP.

Specificații Lenovo ThinkPhone by Motorola

Sistem de operare

Android 13

Procesor

Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform

Memorie (RAM)

8GB/12GB LP5

Stocare (ROM)

128GB/256GB/512GB UFS 3.1

Dimensiuni

158.76mm x 74.38mm x 8.26mm

Greutate

188.5g

Ecran

6.6" pOLED Display

Baterie

5000mAh

Încărcare

68W TurboPower

15W wireless

Protecție la apă

IP68

Rețele

5G: sub-6

4G: LTE

3G: WCDMA

2G: GSM

Benzi

[ROW]

5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/77 HPUE/78/78 HPUE

4G LTE: b1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/38 HPUE/39/40/41/41 HPUE/42/43/48/66

3G: B1/2/4/5/8/19

2G: B2/3/5/8

[PRC]

5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/41/41 HPUE/66/77/78/78 HPUE

4G LTE: b1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/34/38/39/40/41/41 HPUE/42/43/48/66

3G: b1/2/5/8

2G: b1/2/5/8

Camera dorsală

- principală 50MP

senzor 1/1.5"

diafragmă f/1.8

dimeniunie pixel 1.0μm | Tehnologie Quad Pixel 2.0μm

Omni-directional PDAF

Stabilizare optică a imaginii (OIS)

- ultrawide de 13MP (120° FOV)

- macro

f/2.2 aperture

1.12μm pixel size

- senzor de adâncime

Filmare

-pe camera principală:

8K UHD (30fps), 4K UHD (60/30fps), FHD (60/30fps)

4K UHD HDR10 (30fps)

Slow motion: FHD (960/240/120fps)

- pe camera ultrawide și macro:

4K UHD (30fps), FHD (60/30fps)

Camera frontală

- [ROW] 32MP AF

f/2.45 aperture

0.7μm pixel size | Quad Pixel Technology for 1.4μm

- [PRC] 16MP diafragmă f/2.45, dimensiune pixel 1.0μm

SIM Card

Dual SIM (2 Nano SIM)

Connectivitate

Tip-C port (compatibil USB 3.1)

Bluetooth

Bluetooth 5.2

Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

2.4 GHz | 5 GHz | 6GHz

Wi-Fi 6E

Wi-Fi hotspot

Difuzoare

difuzoare stereo cu Dolby Atmos

Microfon

2 Microfoane

NFC

Da

Poziționare

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Lenovo ThinkPhone de la Motorola va fi disponibil în SUA, Europa, America Latină, Orientul Mijlociu, Australia și în anumite țări din Asia în lunile următoare.