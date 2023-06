Kivi 43U750NB, cum e televizorul smart 4k ucrainian [TECH REVIEW]

Kivi 43U750NB este un smart TV 4K ucrainian, produs în China, cu diagonala de 43 inchi (109cm) pe care l-am testat mai bine de o lună și care mi-a lăsat o impresie foarte bună, ținând cont de viteza de operare și raportul calitate preț.

Sunt impresionat nu doar de televizorul în sine, ci și de faptul că o companie dintr-o țară vecină, în război, și-a dat interesul să-mi trimită un televizor la test, față de ”pașnicii” români.

Televizorul e ușor prin comparație cu altele pe care le-am testat, are dimensiunile 960x556x64 și cântărește 7,4 kg . Greutatea nu e un criteriu de selecție pentru utilizatorul obișnuit, dar eu îl mut și-l întorc pe toate părțile ca sa-l testez / fotografiez / filmez.

Unboxing

Cutia conține televizorul, telecomanda cu baterii, picioarele metalice cu șuruburi și imbus, un cablu audio-video și manual/ ghid de utilizare, garanție.

După cum se vede și în imagini, în partea de sus e mai subțire iar spre bază devine mai gros, zona care adăpostește hardware-ul și porturile.

Să explic tema vitezei de operare, Kivi este probabil cel mai rapid televizor smart pe care l-am testat vreodată și n-au fost puține. Sunt câteva idei de discutat în acest punct:

- unii oameni n-au o problemă cu întârzierea de răspuns a televizorului la comenzi, atât timp cât restul funcțiilor sunt foarte bune;

- alții detestă această întârziere pentru că văd televizorul smart ca pe o prelungire a smartphone-ului, un dispozitiv smart cu ecran mai mare, și fac permanent această comparație;

- trebuie luați în calcul și factorii tehnici, conexiune la internet și viteza și calitatea aplicațiilor, uneori nu e vina televizorului că răspunde greu la comenzi, e posibil să ai o conexiune slabă sau ca aplicațiile nu sunt suficient optimizate.

Telecomanda RC60 e un a mică și fâșneață, în alb și negru, stă bine în mână și poți accesa ușor orice buton.

Specificații tehnice Kivi 43U750NB

Televizorul utilizează un procesor cu 4 nuclee, 8GB stocare, sistem de operare Android TV 11, nu am găsit informații despre RAM dar după cum se mișcă, minim 4GB. Ecranul este un LCD Super MVA (multidomain vertical alignment), are un raport de aspect 16:9, o rezoluție 4k (3840x2160), iluminare Direct LED, contrast 10000:1, rată de refresh 60Hz, timp de răspuns 9,5ms. Conectivitate wireless dualband (2.45GHz+5GHz), Bluetooth 5.1.

Porturi: Ethernet, USBx2, HDMIx4 (HDMI ARC, HDMI 2.1,HDMI CEC), port 3.5, ieșire audio optică, miniRCA.

Pe parte software dispune de:

- Google Assistant;

- Chromecast;

- Google Home;

- Game mode;

- KIVI Media;

- codec AV1 și HVEC.

Sunet stereo obținut din combinația a două difuzoare de 12W și cu certificarea JVC. Sunetul e echilibrat, dar nu e perfect clar la maximum. În schimb pune accentul pe voci și îmbunătățirea lor, capitol la care face treabă bună.

Utilizare

La prima utilizare l-am actualizat, am adăugat posturile TV, am pus conturi de Netflix și SkyShowtime. Mai târziu am pus și cont Google.

L-am filmat din față și din lateral stânga, dar n-am fost foarte atent la sunet în timpul înregistrării. Țineți cont că e filmat 1080p cu smartphone-ul, într-o cameră luminată.

E un 4K cu HDR și se vede foarte bine, chiar și din lateral. Imginile sunt clare, culorile sunt puțin mai aprinse pe canalele TV, dar nu e deranjant în ansamblu, ba chiar dă bine. Cum spuneam mai sus, navigarea prin aplicații și meniuri e rapidă, ca la un tv premium.

Ce poate fi îmbunătățit? Uneori la limita dintre zonele luminate și cele întunecate, lumina are o strălucire care iese în evidență. Telecomanda nu merge din orice unghi la fel ca pe televizoarele scumpe, trebuie îndreptată spre televizor în unghiul potrivit.

M-am uitat la Vikingii pe Netflix și la (Doctor) House pe SkyShowtime și am fost super încântat de experiență. L-am pus pe o masă aproape, m-am trântit pe canapea și am făcut ”binging”. Am văzut moartea agnosticului Ragnar și evoluția ”mizantropului perfect” pe Kivi și chiar mi-a plăcut.

Sigur, sunt nuanțe aici, nu se compară ca imagine și tehnologii cu un smart tv de vârf, dacă stai să-l analizezi punctual. Dar pentru prețul său, în jur de 1500 de lei, mi se pare super. Și totodată o variantă bună pentru cei interesați de televizoarele smart de buget.