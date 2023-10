iPhone 15 Plus, un iphone 15 mai bun? [TECH REVIEW]

iPhone 15 Plus e primul model de acest fel pe care-l testez și are majoritatea caracteristicilor comune cu Iphone 15. Modelul Plus a apărut inițial în 2022, ca înlocuitor pentru Mini, care deși erau smartphone-uri bune (12 Mini, 13 Mini) n-au atins succesul comercial dorit de Apple.

E neclar deocamdată dacă seria Plus are mai mult succes decât Mini și ce se va întâmpla cu ea în 2024. Totuși, este interesant de observat că, de fapt, consumatorii obișnuiți de iPhone sunt mai atașați decât ai crede de modelele tradiționale și este o provocare să-i convingi să cumpere produse din serii noi.

Dar acesta este și motivul pentru care testez iPhone 15 Plus, nu e un model popular, unul pe care l-ar cumpăra o ”persoană medie”.

Comparație între iPhone 15 și iPhone 15 Plus

Asemănări:

Design: ambele telefoane au un o construcție similară, cu un ecran plat Super Retina XDR OLED, margini rotunde și Dynamic Island.

Procesor: ambele telefoane sunt echipate cu procesor A16 Bionic.

Stocare și Memorie RAM: ambele telefoane sunt disponibile în versiuni de 128GB/ 256GB/ 512GB în combinație cu 6GB RAM.

Cameră: ambele telefoane au o cameră principală de 48 MP, o cameră ultrawide de 12 MP și o cameră selfie de 12 MP.

Software: Ambele telefoane rulează iOS 17.

Diferențe:

Dimensiune: iPhone 15 Plus (6,7 inchi) are un ecran mai mare decât iPhone 15 (6,1 inchi).

Baterie: iPhone 15 Plus are o baterie mai mare (4383 mAh) decât iPhone 15 (3349 mAh).

Preț: iPhone 15 Plus este mai scump decât iPhone 15.

Înainte să povestesc despre experiența mea cu iPhone 15 Plus, smartphone, iată unboxing-ul. Cutia conține smartphone-ul, cablu USB-C la USB-C, cheiță SIM și hârtii (manual de pornire rapidă, garanție etc).

Lipsește în continuare încărcătorul și nu cred că asta ajută mediul, să fii nevoit să-l cumperi separat. O cutie în plus de transportat din China. Probabil că fanii iPhone au acceptat situația deja, dar atât timp cât majoritatea producătorilor pun încă un încărcător în pachet, merită notat.

Una dintre primele caracteristici notabile ale iPhone 15 Plus este dimensiunea greu de ignorat, măsoară 160.9 x 77.8 x 7.8 mm și are o greutate de 201 g. E un smartphone mare și nu e ușor de utilizat cu o singură mână. Cadrul din aluminiu încadrează un panou frontal și posterior din sticlă protejate cu Ceramic Shield.

Modelul testat este albastru deschis (Blue), dar culoarea e atât de ștersă încât nu e tot timpul ușor să-ți dai seama că nu e alb. Doar modulul camerei e o idee mai accentuat și poate îți dai seama de nuanță.

Construcția telefonului are certificare IP68 pentru rezistența la apă și praf, putând rezista sub apă la o adâncime de până la 6 metri timp de 30 de minute.

Chiar dacă e mare și culoarea e ștearsă, construcția lui iPhone 15 Plus e familiară, se simte ca orice iPhone o combinație premium de sticlă și metal. E un smartphone care arată elegant și atrage privirile.

Ecranul de 6.7 inch are un panou Super Retina XDR OLED, cu o rezoluție de 1290 x 2796 pixeli, densitate de 460 ppi și suport pentru HDR10 și Dolby Vision. Luminozitate este de 1000 niți în modul HBM și poate atinge vârful de 2000 niți. Ecranul e superb din toate punctele de vedere, culori excelente, contrast bun, luminozitate bună, chiar și în soare. Doar rata de refresh de 60Hz, e ”din alt film” în acest segment de preț.

iPhone 15 Plus vine cu iOS 17, iar performanța este asigurată de ”vechiul” chipset Apple A16 Bionic, construit pe o arhitectură de 4 nm. Adică procesorul de pe modelele Pro de anul trecut, iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max. Este un CPU hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) acompaniat de o unitate grafică Apple cu 5 nuclee.

În ceea ce privește stocarea NVMe există opțiuni pornind de la 128GB cu 6GB RAM, la 256GB cu 6GB RAM și chiar 512GB cu 6GB RAM.

Pe parcursul utilizării am întâmpinat unele dificultăți cu iPhone 15 Plus probabil din cauza iOS 17, spre exemplu: nu am putut răspunde la apeluri (ecranul nu răspundea la comenzi), nu am putut transfera conținut foto-video prin aplicația Send Anywhere, se bloca înainte de a oferi codul de transfer, Dynamic Island nu răspundea la atingeri pentru a oferi mai multe informații etc.

Dar în ansamblu experiența de utilizare a fost una pozitivă, mi-a plăcut să-l folosesc, convorbirile se aud perfect, în majoritatea timpului răspunde repede la comenzi și nu se încălzește excesiv.

Știu, mulți utilizatori au raportat probleme cu încălzirea, dar la mine s-a comportat normal, s-a încălzit în timp ce filmam sau când mă jucam, dar nimic ieșit din comun.

iPhone 15 Plus dispune de sistemul Face ID pentru securitate , împreună cu senzori precum accelerometru, giroscop și senzor de proximitate. Are suport Ultra Wideband 2 (UWB), care deschide posibilități extinse pentru conectivitate și localizare. Telefonul poate trimite și primi mesaje de urgență prin satelit, adăugând un nivel suplimentar de siguranță în situații critice.

Foto-video

Sistemul de camere este unul actualizat cu o cameră principală duală ce include un senzor principal de 48 MP și un senzor ultra-wide de 12 MP.

Sunt două schimbări ușor sesizabile la camerele de pe iPhone 15 Plus față de modelele de anul trecut. Unele poze de noapte arată ca și cum ar fi fost făcute ziua și zoom-ul e bun până la circa 5X. În rest nimic notabil, în sensul că sunt în nota obișnuită a iPhone. A păstrat până și haloul în jurul surselor puternice de lumină, pe timp de noapte.

Galerie foto

→ Imaginea 1/11: Imagine realizată cu iPhone 15 Plus (1) jpg

Capabilitățile de filmare sunt la superlativ, cu suport pentru înregistrare 4K la 60fps și funcții HDR, inclusiv Dolby Vision. Camera selfie de 12 MP oferă capturi clare și detaliate, iar senzorul 3D pentru adâncime asigură funcționalități avansate pentru efecte și securitate.

Filmarea e și ea în nota obișnuită a iPhone, de calitate bună.

Filmare de zi, mai precis de interior, din conferința TikTok despre siguranța tinerilor.

De noapte.

Sistemul de fotografiere și filmare de pe iPhone 15 Plus este ușor îmbunătățit față de generația anterioară și performanța generală e mai mult decât bună. În sensul în care pot trăi cu acest smartphone, nu am nepărată nevoie de un model Pro. Desigur, această decizie nu ține doar de camere și depinde de fiecare utilizator în parte.

Sunet

Difuzoare stereo echilibrate cu sunet puternic și bogat: înalte clare, bas adânc etc. Un sunet excelent, printre cele mai bune întâlnite pe un smartphone în 2023.

Gaming

Cum era de așteptat, iPhone 15 Plus se comportă exemplar în gaming și ecranul mare plus sunetul wow te impresionează.

Asphalt 9

Call of Duty: Mobile Multiplayer

Call of Duty: Mobile BR

Teste sintetice

Rezultate foarte bune, la egalitate sau peste cel mai puternic smartphone cu procesor mobil al Qualcomm din 2023, Snapdragon 8 gen 2, exceptând partea de gaming.

Baterie / încărcare / autonomie

Bateria Li-Ion de 4383 mAh asigură o autonomie MARE, după circa o zi și jumătate de folosire bateria era în jur de 40%. Nu pot să confirm sau să infirm că se încarcă la 50% în doar 30 de minute pe fir (20W), pentru că l-am încărcat doar wireless. Are și încărcare wireless MagSafe de 15W, încărcare wireless Qi de 7.5W și permite încărcarea inversă prin cablu cu 4.5W.

Mufa USB-C e o schimbare importantă, dar nu mă entuziasmează, e tot 2.0 ca cea Lightning. E bine că s-a făcut trecerea și cam atât. Am multe cabluri Lightning în casă și momentan nu văd partea practică. iPhone 15 Plus este compatibil cu alte încărcătoare USB-C, de la alți producători, dar nu cu toate. Spre exemplu, am încercat să-l încarc cu încărcătorul de la Huawei Mate 50 Pro și nimic. A mers în schimb cu cel de la OnePlus și Motorola.

Merită să cumperi iPhone 15 Plus?

Da, dacă vrei un ecran, o baterie mai mare și implicit o autonomie mai bună. Nu, dacă te deranjează mărimea și diferența de bani de la iPhone 15 la 15 Plus e importantă pentru tine, adică circa 700 de lei, în momentul de față.

Ca să răspund la întrebarea din titlu, din punct de vedere tehnic 15 Plus nu e mai bun ca modelul de bază, dar mărimea ecranului și a bateriei pot fi un avantaj pentru unii utilizatori. Pentru mine e mai potrivit decât iPhone 15, dar ”gusturile nu se discută”. Deci cumpără ce model vrei și dacă vrei.

iPhone 15 Plus este disponibil într-o paletă variată de culori, în afară de cea testată, inclusiv negru, verde, galben și roz.

Modelul testat se găsesește pe piață, la momentul publicării acestui review, la un preț de circa 5450 lei.