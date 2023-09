Evenimentul ”Youth Safety”. Cum protejează TikTok generația tânără

TikTok a organizat astăzi, 26 septembrie, un un eveniment despre siguranța tinerilor, ”Youth Safety at TikTok” în care a prezentat o actualizare a celor mai recente măsuri luate de TikTok pentru a păstra platforma un spațiu sigur și a prezentat instrumentele de securitate ale platformei.

Prezentarea a fost suținută de Piotr Zaczko, Communication Manager TikTok pentru Polonia și piețele CEE și de Lukasz Gabler, Public Policy and Government Relations Manager CEE și a fost urmată de o sesiune de întrebări cu reprezentanții TikTok.

Iată câteva idei din prezentare:

- TikTok e o platformă de divertisment, de creație și împărtășire de clipuri video scurte;

- la intrarea în TikTok, utilizatorii sunt întâmpinați cu un feed "For You", unde găsesc conținut recomandat de algoritmul platformei, adaptat în funcție de preferințele și comportamentul lor online;

- TikTok folosește moderare automată și moderatori umani (40.000) pentru a îndepărta conținutul nepotrivit, asigurându-se că majoritatea conținutului este sigur pentru utilizatori;

- platforma are reguli stricte pentru protejarea minorilor sub 13 ani și oferă unelte de protecție și setări personalizate pentru utilizatorii cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani;

- o funcție importantă pentru părinți este "family pairing", care le permite să stabilească limite de timp pentru utilizarea TikTok de către copiii lor și să controleze notificările;

- TikTok pune accent pe educația digitală și oferă resurse pentru a ajuta părinții și copiii să înțeleagă beneficiile și riscurile utilizării platformei;

Un fragment din prezentare despre instrumente și caracteristici.

- TikTok se confruntă cu provocări legate de conținutul inadecvat sau dăunător pentru tineri prezent pe platformă;

- compania a introdus mai multe instrumente și măsuri pentru a limita expunerea tinerilor la acest tip de conținut, unul dintre ele este limitarea căutării pe bază de cuvinte cheie;

- TikTok a creat un ghid în aplicație care încurajează utilizatorii să reflecteze asupra informațiilor pe care le caută și să decidă dacă sunt potrivite pentru ei.

- când e vorba de subiecte sensibile sau potențial dăunătoare, utilizatorii sunt redirecționați către surse externe de informații, inclusiv organizații neguvernamentale (ONG-uri);

- utilizatorii sunt încurajați să raporteze conținutul inadecvat pentru a permite moderarea și eliminarea sa;

- TikTok colaborează cu ONG-uri, academia și instituții locale și naționale pentru a dezvolta politici de siguranță pentru minori și pentru a se asigura că platforma respectă reglementările locale și regionale.

Sesiunea de întrebări

Dintre cei 40.000 de moderatori, la nivel global, câți sunt din România sau Europa de Est?

Piotr Zaczko nu a dezvăluit numărul specific de moderatori din România sau din Europa de Est, invocând motive legate de concurență. Cu toate acestea, a menționat că TikTok are echipe locale care operează în limbile și mediile locale și furnizează automat suport pentru limba locală și pentru contextul local atunci când anumite piețe ating un nivel de maturitate sau de penetrare a utilizatorilor.

Cum protejează TikTok confidențialitatea tinerilor utilizatori, în special atunci când pot folosi telefoanele adulților pentru a accesa platforma?

TikTok folosește diverse metode pentru a proteja confidențialitatea tinerilor utilizatori. Piotr Zaczko a menționat că este utilizat atât ”TikTok age gate verification"(proces prin care utilizatorii trebuie să își confirme vârsta pentru a putea crea un cont pe platformă), cât și analiza datelor comportamentale pentru a determina vârsta utilizatorilor. TikTok caută modele în interacțiunile utilizatorilor, cum ar fi utilizarea anumitor cuvinte cheie sau hashtag-uri, pentru a identifica posibili utilizatori sub vârsta legală. Dacă suspectează că un utilizator este minor, ar putea bloca în mod proactiv contul până când se furnizează verificarea vârstei.

Cu toate acestea, Piotr Zaczko a recunoscut că este dificil să se determine vârsta unui utilizator bazându-se exclusiv pe date comportamentale. TikTok utilizează în primul rând date comportamentale pentru a personaliza recomandările de conținut în funcție de interesele utilizatorilor și nu vizează în mod specific utilizatorii în funcție de vârstă în acest context.

Care este raportul între conținutul pentru o audiență tânără și cel pentru cei de 18 ani și peste?

Nu avem o idee clară despre acest raport, dar majoritatea utilizatorilor noștri sunt din generația Z și millennials, aproximativ 67% fiind peste 25 de ani. Cu toate acestea, nu monetizăm conținutul și nu putem direcționa campanii către utilizatori sub 18 ani. În schimb, restricționăm vizibilitatea anumitor conținuturi pentru grupurile țintă în funcție de vârstă.

Există posibilitatea să realizați o campanie care să vizeze doar utilizatori sub 18 ani?

Nu există posibilitatea de creea o campanie care vizează direct utilizatorii sub 18 ani. Cu toate acestea, putem realiza o campanie care vizează toți utilizatorii, și conținutul va ajunge și la utilizatorii sub 18 ani într-o anumită măsură. Acest lucru se datorează faptului că nu putem direcționa o campanie specific către utilizatori sub 18 ani, ceea ce explică de ce nu puteți vedea acest aspect în datele demografice.

Permiteți copiilor dumneavostră accesul la TikTok și cât de mult timp, întrebare pentru ambii vorbitori?

Nu este o întrebare pentru mine, pentru că al meu are doar nouă ani. Deci nu, a răspuns Lukasz Gabler.

Piotr Zaczko:

Deci, copiii mei au 14, 11 și un an și jumătate. Așa că pentru cel mai mare, el are dreptul. Dar sincer, doar între noi și toți ceilalți, nu vrea atât de mult. Adică ce mi-a transmis sunt două lucruri. Nu folosește TikTok din cauza moderării. Deci prietenii lui caută conținut altundeva, care nu este pe platformă. Deci nu vrea să facă parte din TikTok, pentru că prietenii lui nu sunt pe TikTok nici ei. În principiu, moderarea noastră funcționează bine.

Al doilea mesaj este că, din cauza abordării adecvate în funcție de vârstă, pe care am menționat-o, de exemplu, nu poți să schimbi mesaje directe cu prietenii tăi sau să partajezi poze sau videoclipuri, o parte destul de importantă a experienței pe care doresc să o aibă tinerii. Folosește Instagram și mai recent Snapchat recent. Pentru că partajează destul de des localizarea. Deci, dacă vor să știe unde sunt prietenii lui, se uită pe Snapchat. Este, practic, informație privată. Asta caută ei. De aceea nu stau prea mult pe TikTok.

Cel de 11 ani nu se uită pe TikTok, folosește smartphone-ul meu mai mult pentru jocuri. Pentru că folosim toate metodele disponibile de control parental pe care le avem la dispoziție. Folosim cu toții dispozitive Android și Family Link funcționează minunat. Sunt mare fan al acestei soluții. Dar și au doar 45 de minute pe zi în zilele obișnuite și o oră și jumătate în weekenduri. Mă refer la mijlociu, pentru că cel mai mic încă nu știe cum să folosească smartphone-ul deloc. Deci asta e situația.

Cel mai mare și-am cumpărat recent un iPhone pentru că, știți voi, toată lumea din grupul lui vrea un iPhone. Și, din păcate, Family Link nu funcționează acolo, ceea ce e destul de neplcut pentru mine, pentru că nu pot controla cât timp își petrece în el. Mă gândesc să trec la iPhone pentru a avea o privire de ansamblu asupra a ceea ce face acolo, pentru că în prezent stă cam ... ore pe zi. Puțin cam mult, știu asta.

Ați observat vreo schimbare în comportamentul utilizatorilor de TikTok în raport cu acest val de ”publicitate negativă” de care platforma are parte în mass-media și ca urmare a amenzilor primite de la autorități? Petrec oamenii mai puțin timp pe TikTok?

Nu am observat nicio scădere, sincer. Comunitatea noastră, care este cu noi, care a fost cu noi, rămâne cu noi. Vedem creșterea comunității, creșterea afacerii. Deci este în regulă. Și știi, chestia este că, spre deosebire de alte platforme, dacă pot să o numesc așa, suntem conștienți de tratamentul special la care suntem supuși în situații normale. Deci suntem și mai deschiși și mai dispuși să fim transparenți și siguri decât am fi în mod normal.

Dacă vrei să rămâi în afaceri, încerci să repari problemele și să asiguri zonele vulnerabile. Deci facem mult peste standardele pieței în ceea ce privește prioritizarea siguranței, modul în care gestionăm datele, modul în care abordăm diverse subiecte sensibile, din nou, doar pentru că vrem să fim pe piață.

Desigur, în parte din cauza geopoliticii, asta e sigur. Parțial. Adică, trecutul nostru, moștenirea noastră, provine cu siguranță din China. Deci asta este o parte din istoria care încă este luată în discuție, ceea ce, din nou, nu mai este cazul de mulți ani.

A doua parte este că suntem New Kids on the Block (încă noi în acest peisaj al platformelor de social media). Oamenii care nu sunt pe platformă, sunt curioși, nu sunt cu adevărat informați despre ceea ce se întâmplă pe TikTok. Deci, în consecință, sunt puțin speriați, pentru că există o parte a lumii pe care nu o cunosc cu adevărat. Deci, dacă nu sunt conștienți, sunt puțin îngrijorați. Dar atunci când cineva este deja pe TikTok, înțelege cu ce se confruntă.

Schimbări, ați întrebat despre schimbări în cadrul comunității. De exemplu, există o schimbare semnificativă în ceea ce privește demografia. Vedem o creștere importantă a utilizatorilor cu vârsta de peste 35 și 45 de ani. Se alătură TikTok în mod natural. Am atins un anumit nivel de maturitate ca platformă și, în mod natural, există și alte comunități care decid să se alăture și se simt bine. Adică, lucrul la care ne concentrăm în mod deosebit este să oferim același nivel de încredere și experiență pe platformă. Astfel încât nimeni să nu se simtă exclus sau nepotrivit.

De ce vedem o tendință mare de utilizare din partea generației mai în vârstă, care se alătură și se simte bine pe platformă? Pentru că există multe sfaturi, sfaturi practice, idei despre inteligență artificială, idei pentru a învăța, cursuri virtuale, hobby-uri, și alte lucruri utile. De aceea utilizatorii sunt fideli platformei, pentru că găsesc ușor ceea ce caută. Și consider că acesta este un aspect distinctiv captivant.