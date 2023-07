Huawei Nova 11 Pro, smartphone midrange cu ecran și încărcare premium [TECH REVIEW]

Huawei Nova 11 Pro este un smartphone din zona superioară a gamei medii, un midrange premium, cu design atractiv, încărcare rapidă, ecran cu rată mare de refresh și camere foto bune.

Cu toate acestea, are unele limitări bine cunoscute, care îndepărtează o parte din potențialii cumpărători, lipsesc GMS (servicii Google native) și conectivitatea 5G. Pentru cei care nu se descurcă fără Google, există totuși acces la aplicațiile gigantului tech prin intermediul GBox, aplicație care poate fi instalată din Huawei App Gallery.

Cu ajutorul Gbox poți instala aplicațiile obișnuite ale Google: YouTube, Search bar, Maps, Photos, Android Auto etc.

Unboxing

În clipul următor unboxing-ul lui Huawei Nova 11 Pro. Cutia conține dispozitivul, încărcător cu fir, husă transparentă, cheiță SIM și ghid utilizare, garanție.

Construcție&design

Smartphone-ul are spatele și rama verde, în România mai există pe negru, iar la nivel global se mai găsesc variante de auriu și alb. Spatele este din piele vegană cu nova gravat pe toată suprafața, iar Huawei numește acet design ”nova Monogram Vegan Leather”.

În partea de jos este și o siglă aurie nova mai mare, cu Huawei mic dedesubt. Culoarea e un ”verde de pădure”, iar materialul e interesant la atingere, în plus nu păstrează amprente. Poate chiar elegant, deși prefer ”răceala sticlei”. Pe de altă parte un smartphone cu amprente pe el, pe care să-l ștergi mereu, nu e o perspectivă mai atrăgătoare.

Modulul camerei iese în evidență, dar păstrează culoarea șasiului, nu e auriu ca de obicei și a dispărut scrisul pe margine, cel de la Nova 10 Pro.

Șasiul din metal și se îmbină cu sticla curbată, oferind nu doar un design ergonomic, ci și o notă de lux, ca la un smartphone scump. Stă bine în mână fiind suplu, are dimensiunile 164.3 x 74.4 x 7.9 mm și cântărește 188 de grame. Pe partea dreaptă are butonul de pornit / oprit evidențiat de dungă roșie centrală și deasupra butonul de volum; pe partea stângă nu există nici un buton. Pe rama superioară are un difuzor poziționat central și microfon, iar în partea de jos are difuzor, portul USB-C și slotul pentru cartela SIM.

Partea frontală a smartphone-ului este aproape complet acoperită de ecran. Marginile laterale sunt curbate, în timp ce marginile superioară și inferioară sunt aproape drepte. În jurul ecranului, există o linie neagră de câțiva milimetri, care generează un raport ecran/corp de 93,4%.

Ecran

Este tip OLED cu diagonala de 6.78 inchi, 1 miliard de culori, HDR10, raport de aspect 19.89:9, densitate 429ppi și rată de eșantionare tactilă 300 Hz.

Ai trei opțiuni pentru rezoluție:

- Maximă 1200x2652;

- Minimă 800x1768;

- Smart, care ajustează rezoluția pentru a economisi bateria.

Și trei pentru rata de refresh:

- Standard 60Hz;

- Ridicată 120 Hz;

- Dinamică, care variază între cea minimă și maximă în funcție de conținutul afișat; aceasta este și cea recomandată pentru o durată de viață mai mare a bateriei.

Nu am găsit date de la producător despre luminozitatea ecranului, am citit pe internet că are în jur de 700 niți, dar se vede bine chiar și în soare, așa că n-o să mă ”împiedic” de cifre. Culorile sunt vii, contrastul puternic și în general ecranul arată foarte bine indiferent de conținutul rulat.

Ecranul este protejat în premieră cu sticlă Kunlun, motiv pentru care are o rezistență la cădere de 10 ori mai mare decât cea a modelului anterior. În stânga sus pe ecran este o camera duală de selfie, iar în partea de jos are un senzor optic de amprentă care funcționează bine.

Specificații

Modelul testat de Huawei Nova 11 Pro, GOA-LX9, este un dual-SIM 4G, care folosește un procesor Snapdragon 778G 4G, GPU Adreno 642L, 8GB RAM și stocare de 256 GB. Sistemul de operare este Android 12 cu interfață EMUI 13.

La capitolul conectivitate are:

- Wi-Fi dual band 802.11 a/b/g/n/a/6;

- Bluetooth 5.2 cu A2DP și LE.

- poziționare GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC;

- NFC, NFC-SIM și HCE;

- port USB-C 2.0 cu OTG.

Camere, foto-video

Pe partea din spate, Huawei Nova 11 Pro include două camere, deși par 3:

- principală wide de 50MP, f/1.9, cu PDAF, Laser AF și stabilizare inteligentă (AIS), în alte locuri apare gyro-EIS;

- ultra-wide (112˚) de 8MP cu f/2.2 și autofocus.

Pe partea frontală are cameră:

- portret ( 52mm ) cu senzor de 8MP cu f/2.2 și autofocus;

- ultrawide (17mm, 100˚) cu senzor de 60MP, f/2.4 și autofocus.

Smartphone-ul poate înregistra video la rezoluție 4K / 30 de cadre pe secundă atât cu camera principală (din spate) cât și cu camera selfie (din față). De asemenea, are gyro-EIS (stabilizare electronică a imaginii) și HDR.

Imagini realizate cu Huawei Nova 11 Pro.

→ Imaginea 1/9: Imagini realizate cu Huawei Nova 11 Pro (1) jpg

Camerele lui Huawei Nova 11 Pro au o mulțime de opțiuni pentru fotografiere, mai ales pe partea de portret și autoportret, dar lipsește stabilizarea optică. Și când spun o mulțime, nu glumesc: Short-Form Video, Showcase Focus, Dual-View, Story Creator, Night, Portrait, Video, Slow-Mo, Time-Lapse, Panorama, Filter, Mirror Reflection, Stickers, Capture Smiles, Audio Control, Timer. Pe camera principală are zoom digital 10x și pe camera de selfie zoom optic 2X și digital până la 5X. În ansamblu camere bune pentru zona medie, pentru mai mult caută seria P sau Mate.

Cu toate opțiunile disponibile, Nova 11 Pro e mai mult un smartphone de selfie și vlogging decât unul orientat către pasionații de fotografie.

Clip video 4K / 30 fps de zi

Și de noapte.

Sunet

Huawei nova 11 Pro are un sistem triplu de difuzoare. Deși volumul pare sub Nova 10 Pro la maximum, totuși sunetul e puternic, intens și clar.

Gaming

Nova 11 Pro se mișcă bine în jocuri cu setările grafice ridicate, dar, ca la orice midrange se simte la un momentdat diferența față de un smartphone flagship.

Asphalt 9

Și Free Fire MAX.

Teste sintetice

Testele confirmă performanța medie a dispozitivului.

Baterie&autonomie

Nova 11 Pro are o baterie de 4500mAh și se încarcă rapid. Cu încărcătorul Huawei SuperCharge Turbo 2.0 de 100W bateria se încarcă de la 0 la 100% în mai puțin de 30 minute. Bateria te ține o zi, poate și mai mult, de utilizare normală. În testul PCMark a scos aproape 11 ore de ecran aprins (SOT) și au mai rămas 20 de procente. Lipsește încărcarea wireless, dar am testat și smartphone-uri flagship din 2023 care n-o au. Așa că...

Huawei nova 11 Pro este un smartphone de ultimă generație, care oferă un ecran OLED mare cu rată de refresh ridicată, un procesor Snapdragon consacrat și stocare suficientă. La capitolul camere are o principală de 50 MP, capabilă să facă fotografii de calitate indiferent de lumina ambiantă și una frontală de 60 MP bună pentru selfie-uri, vlogging și videoconferințe. Are o autonomie suficientă și vine, în cutie, cu un încărcător rapid de 100W.

E un smartphone elegant, cu câteva lipsuri pe care le-am menționat în deschidere, și care la momentul publicării acestui review se găsește în magazine la prețul de 3199 lei. Până la finalul lunii sunt câteva promoții pentru el, le poți descoperi pe website-ul local al companiei.