Cum s-a văzut Black Friday 2022 la sediul eMAG. Rezultate în timp real ca la fotbal

Am fost azi, 11 noiembrie, la sediul eMAG din Pipera, am privit live pe un ecran vânzările de Black Friday și am discutat cu Irina Pencea, CMO eMAG, despre rezultatele la cald.

Irina Pencea este Chief Marketing Officer eMAG de la 1 iulie 2022, iar înainte s-a ocupat de brandul Tazz. Irina ne-a oferit o vedere de ansamblu asupra eMAG Black Friday 2022, care era în plină desfășurare.

”La ora prânzului (circa 13:21) am vândut deja foarte multe tipuri de produse, avem deja 6 comenzi pentru automobile, avem 4 produse pe client, ceea ce arată diversificare coșului de cumpărături față de anul trecut. Avem o valoare vândută mai mare decât anul trecut, aur aproape 4kg, carne de porc circa 2400kg, ceasuri, bijuterii. Avem în momentul de față 3 case vândute, un număr de clienți mai mare decât anul trecut, 378.812, mai multe plăți cu cardul și mai multe livrări în easybox. Aproape 76% dintre clienți au comandat la easybox, deci este un Black Friday mai puternic și mai mare decât a fost până acum".

„Aici vedem cum evoluează categoriile și județele, cele mai mari valori înregistrate pe client în fiecare județ. Poate spre surpriza tuturor Clujul și Iașiul sunt înaintea Bucureștiului în momentul acesta, dar situația se actualizează permanent. Ce vedem acum sunt date real-time, din momentul de față și vedem care sunt categoriile pe partea stângă, unde evoluează numărul de produse vândute în categorie. Spre exemplu, cel mai mare număr de produse vândute sunt în zona de:

- Băuturi, băcănie și petshop;

- Jucării și articole pentru copii;

- Electrocasnice mici și mari;

- Parfumuri, îngrijire personală și cosmetice;

- Laptopuri, IT, birotică și papetărie;

- TV, Audio-Video, gaming și Cărți.”

La topul orașelor e prima dată când se întâmplă treaba asta, când nu mai e Bucureștiul pe primul loc?

Nu, el evoluează oricum de la oră la oră în mod diferit, ordinea lor se schimbă. Am avut Bucureștiul mai sus în primele ore, acum e mai jos, dar are legătură foarte mult cu momentul din zi și cu activitățile oamenilor. De exemplu dimineața arată într-un fel, când oamenii pleacă spre birou, după-amiază arată altfel când se întorc. În orașele în care oamenii stau mai târziu la muncă se simte și în ora la care fac cumpărături.

La 10 ore de la startul Black Friday 2022, rezultatele pe categorii arătau așa:

1. Laptopuri, IT, birotică și papetărie: 102.000 produse;

2. TV, audio-video, gaming și cărți: 93.000 produse;

3. Electrocasnice mici și mari: 138.000 produse;

4. Telefoane, tablete și gadget-uri: 108.000 produse;

5. Jucării și articole pentru copii: 311.000 produse;

6. Fashion și sport: 75.000 produse;

7. Mobilă și casă: 153.000 produse;

8. Parfumuri, îngrijire personală și cosmetice: 211.000 produse;

9. Băuturi, băcănie și petshop: 326.000 produse;

10. Bricolaj, grădină și auto: 106.000 produse.

La capitolul curiozități / recorduri de Black Friday:

Cea mai mare comandă de până acum a fost în valoare de 11.815 de lei și cuprinde 144 de produse, din categoriile electrocasnice mici, îngrijire casă, îngrijire personală, cosmetice, băcănie, fashion și sport

Secunda de aur: 7:24,06 cu vânzări de 211.500 de lei

Viteza de vânzare a produselor vedetă

Televizor Horizon LED 43HL7539U/C, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD la prețul de 799,99 reducere de 34,95% – 700 de bucăți în 18 de secunde de la start -> 38 de televizoare pe secundă

Espressor automat De'Longhi Magnifica S ECAM 22.112.B, sistem manual de spumare, râșniță cu 13 setări, 1450 W, 15 bari, 1.8 l, Negru, 600 de bucăți, la 999 lei redus cu 570 de lei – 600 de bucăți în 62 de secunde -> 9 espressoare pe secundă

Televizor LG OLED OLED55C11LB, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, 100Hz, Clasa G, 400 bucăți, la 5.375 de lei redus de la 7.999 de lei – 400 de bucăți în 121 secunde -> 3 televizoare pe secundă

Tigaie Wok Tefal Simple Cook, Thermo-Signal, înveliș antiaderent din titan, 28 cm, 3.500 de bucăți, 49,99 lei redus de la 129,99 lei – 3.565 în 165 secunde -> 21 tigăi pe secundă

Black Friday 2022 continuă!