Prima fabrică de roboți umanoizi din lume se va deschide la sfârșitul acestui an

Roboții au început să pună stăpânire pe o fabrică de roboți umanoizi, unde vor asista la proiectarea semenilor lor. Agility Robotics a dezvăluit planurile de a construi cea mai mare fabrică de roboți umanoizi din lume în Salem, Oregon.

Startup-ul tehnologic își propune să „permită oamenilor să fie mai umani” prin utilizarea de roboți care să se ocupe de sarcini umane obișnuite. Chiar și Amazon a sprijinit această companie de viitor, care a obținut peste 180 de milioane de dolari în finanțări private de la înființarea sa în 2015.

Inginerii din spatele robotului biped, cunoscut sub numele de Digit, spun că speră să producă peste 10.000 de roboți anual. Fiecare Digit are o înălțime de puțin sub 1,80 metri și are două picioare și două brațe, potrivit The Sun.

Robotul poate percepe când un om sau o barieră se află în calea sa și poate naviga în jurul acestora, permițându-i să lucreze fără probleme alături de oameni. Între descărcarea remorcilor și mutarea coletelor, robotul Digit a fost conceput pentru o gamă largă de sarcini. Compania speră că roboții săi vor ușura o parte din munca pe care oamenii nu mai doresc să o facă.

Damion Shelton, cofondator și director executiv al Agility Robotics, a declarat pentru CNBC că speră că roboții vor ajuta la satisfacerea cererii tot mai mari de forță de muncă în domeniul producției.

→ Imaginea 1/3: Digit, robot umanoid din fabrica Foto: The Sun

Noua fabrică se va întinde pe o suprafață de peste 70.000 de metri, ceea ce înseamnă că va fi suficient spațiu pentru ca noii roboți să se apuce de lucru. Directorul operațional Aindrea Campbell a declarat pentru CNBC că planurile pentru această facilitate inovatoare sunt în plină desfășurare.

„Este un efort foarte mare, nu este ceva în care apeși pe un comutator și îl pornești brusc. Există un fel de proces de accelerare”, a spus Campbell.

„Punctul de inflexiune de astăzi este că deschidem fabrica, instalăm liniile de producție și începem să creștem capacitatea și să ne extindem cu ceva ce nu s-a mai făcut până acum”, a adăugat el.

Agility a precizat că noua fabrică, denumită RoboFab, ar putea angaja până la 500 de persoane, pe lângă forța sa de roboți. Fabrica urmează să fie deschisă la sfârșitul acestui an, iar robotul Digit va fi disponibil în general pentru clienții comerciali în 2025.