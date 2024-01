CES 2024: Lenovo anunță noile PC-uri, periferice, software și servicii de gaming

Lenovo a anunțat la CES 2024 noul ecosistem de gaming format din PC-uri cu Windows 11, periferice, software și servicii, tehnologii de răcire, și grafică, dar și beneficii bazate pe AI și libertatea de a construi sisteme pentru jocuri.

Noul portofoliu de dispozitive include următoarele laptopuri și PC-uri Lenovo Legion de 16”

Lenovo Legion 7i (16”, 9) , Lenovo Legion 5i (16”, 9) și Lenovo Legion Slim 5 (16”, 9) , pentru jucătorii care au nevoie de un laptop care să facă față atât jocurilor preferate, cât și aplicațiilor de tip STEM.

și pentru jucătorii care au nevoie de un laptop care să facă față atât jocurilor preferate, cât și aplicațiilor de tip STEM. Lenovo Legion 9i (16”, 9) se adresează utilizatorilor care își doresc cele mai bune echipamente pentru activitățile lor, atât pentru jocuri, cât și pentru crearea de conținut.

se adresează utilizatorilor care își doresc cele mai bune echipamente pentru activitățile lor, atât pentru jocuri, cât și pentru crearea de conținut. Lenovo Legion Pro 7i (16”, 9) și Lenovo Legion Pro 5i (16”, 9) , pentru jucătorii care au nevoie de cel mai bun FPS, stil și ecran.

pentru jucătorii care au nevoie de cel mai bun FPS, stil și ecran. Legion Tower 7i și Legion Tower 5i, pentru utilizatorii care au nevoie de puterea suplimentară a unui PC de gaming.

De asemenea, anul acesta sunt anunțate și laptopurile Lenovo LOQ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9 și Lenovo LOQ 15AHP9, dar și Lenovo LOQ Tower 17IRR9 pentru jucătorii care își doresc să urce în clasament. Noile accesorii, precum mouse-ul de gaming Lenovo Legion M410 Wireless RGB și tastatura Legion K510 Pro Mini, împreună cu o nouă aplicație software Lenovo AvatarMaster PC completează ecosistemul actualizat.

În centrul acestei noi game de gaming se află familia de cipuri hardware AI brevetate de Lenovo – numite cipuri LA AI – și beneficiile pe care acestea le aduc laptopurilor de gaming Lenovo Legion și Lenovo LOQ. Prezentate pentru prima dată la CES anul trecut, cipurile LA AI din acest an sunt mai puternice, permițând laptopurilor Lenovo Legion și Lenovo LOQ să obțină FPS-uri și mai mari, eficiență energetică sporită etc.

Lenovo Legion 9i (16”, 9)

Noul Lenovo Legion 9i (16”, 9) dispune de cipul actualizat Lenovo LA3-P AI cu funcția Scenario Detection, ce ajustează în mod dinamic puterea CPU și GPU pentru a crește performanța în funcție de ceea ce face utilizatorul în acel moment. Acest lucru este cuplat cu Smart FPS, care monitorizează utilizarea energiei între componentele hardware și randamentul FPS în timpul jocurilor. Acesta scanează datele FPS de pe ecran, apoi ia aceste date și le trece printr-un algoritm care optimizează puterea CPU și GPU, care crește FPS în jocuri.

Cipul Lenovo LA3-P AI permite, de asemenea, Lighting Audio Sync, care sincronizează luminile RGB ale dispozitivului cu sunetul. Legion Aurora Sync folosește AI pentru a sincroniza ceea ce este afișat pe ecran cu tastatura și RGB-ul ambiental, iar Smart Control le permite jucătorilor să comute rapid între profilurile de putere prestabilite, inclusiv un mod personalizat, care poate fi setat de utilizator. Controlul vitezei ventilatoarelor, setările modului de răcire și alte capabilități AI sunt toate controlate prin Lenovo Vantage.

Lenovo Legion 9i (16", 9) dispune, de asemenea, de cel mai nou procesor Intel Core Gen i9-14900HX, cuplat cu un GPU până la NVIDIA GeForce RTX 4090. Acesta poate furniza până la 230W TDP, gestionat inteligent de cel mai nou cip LA3-P AI, are un afișaj 3.2K 16:10 VRR Mini-LED PureSight de 165Hz 3.2K, până la 64GB de memorie DDR5 de 5600Mhz, până la 2TB de stocare PCIe Gen 41 și este alimentat de o baterie de 99,99Whr. Tastatura TrueStrike a modelului Lenovo Legion 9i (16", 9) are RGB per-tastă și o cursă de 1,5 mm. Lenovo Legion 9i (16", 9) cântărește începând de la 2,5 kg și are un capac superior din carbon forjat care este unic pentru fiecare laptop în parte.

Lenovo Legion 9i (16", 9) se potrivește în rucsacul de gaming funcțional Lenovo Legion 16" GB700 atunci când jucătorii sunt în deplasare. În timp ce sunt acasă, aceștia se pot juca cu Lenovo Legion 9i (16", 9) asociat cu monitorul de gaming Lenovo Legion Y34wz-30, mouse-ul de gaming wireless M600s Qi și căștile de gaming wireless Lenovo Legion H600.

Toate aceste periferice sunt deja disponibile pe anumite piețe.

Seria Lenovo Legion, Lenovo Legion Slim 5 și Lenovo Legion Tower 5i

Gamerii din prezent au vieți diverse și ocupate și au nevoie de un dispozitiv care să poată face față tuturor provocărilor, fie că este vorba de aplicații cu procesor intensiv, care predomină în studiile de tip STEM, fie de cele mai solicitante jocuri AAA. Seria Lenovo Legion, formată din modelele Lenovo Legion 7i (16", 9), Lenovo Legion 5i (16", 9) și Lenovo Legion Slim 5 (16", 9), oferă gamerilor care au nevoie de un laptop puternic într-un pachet portabil soluția potrivită pentru a le face pe toate.

Cipurile LA AI de la Lenovo sunt prezente în laptopurile din seria Lenovo Legion. Cipul LA AI al Lenovo Legion 7i suportă Scenario Detection, creșterea inteligentă a FPS-urilor și Smart Control, toate accesibile prin intermediul software-ului Lenovo Vantage, astfel încât gamerii își pot personaliza și mai mult laptopul în căutarea unei performanțe optime, indiferent de cazul de utilizare. Lenovo Legion 5i suportă Smart Control pentru schimbarea profilului de alimentare din mers.

Disponibilă în mai multe nuanțe, seria de laptopuri Lenovo Legion are un design elegant, dar cu un hardware puternic – până la cele mai recente procesoare Intel Core i9 14900HX pe Lenovo Legion 7i (16”, 9) și Lenovo Legion 5i (16”, 9) și până la procesoarele AMD Ryzen din seria 8040 pe Lenovo Legion Slim 5 (16”, 9). Toate laptopurile din seria Lenovo Legion sunt disponibile cu plăci grafice care ajung până la NVIDIA GeForce RTX 4070 care dispun de upscaling RTX AI de la NVIDIA pentru un framerate mai rapid, tehnologie Max-Q cu inteligență artificială pentru a optimiza performanța și eficiența.

Toate laptopurile din seria Lenovo Legion sunt echipate cu până la 32GB de memorie RAM DDR5 la 5600MHz și SSD de până la 1TB M.2 2280 PCIe Gen 41. De asemenea, noua tastă Copilot se află acum pe fiecare tastatură Lenovo Legion 7i. Lenovo Legion 7i (16”, 9) dispune de o conexiune de până la Wi-Fi 7 precum și de o tastatură TrueStrike cu RGB per-tastă și o cursă a tastelor de 1,5mm, în timp ce Lenovo Legion 5i și Lenovo Legion Slim 5 vin cu Wi-Fi 6E și tastaturi TrueStrike keyboards cu RGB în până la 4 zone și o cursă a tastelor de 1.5mm.

O noutate pentru acest an este soluția de răcire Lenovo Legion „Coldfront: Hyper”, disponibilă pe Lenovo Legion 7i și Lenovo Legion 5i. Aceasta este o soluție de răcire complet nouă, care a reinventat traseul pe care aerul îl parcurge prin șasiu pentru răcirea laptopului. Aerul cald de la cipuri este forțat să treacă printr-o cameră hiperbară, asemănătoare unui canal, în centrul laptopului. Capacul inferior în formă de D este proiectat pentru a împiedica aerul cald care iese prin gura de aerisire din spate să se amestece cu aerul rece aspirat de ventilatoarele duble, optimizând schimbul de căldură și menținând hardware-ul laptopului mai rece și framerate-ul mai ridicat.

Acest lucru are ca rezultat o putere maximă de 175W în modul Extreme pe Lenovo Legion 7i, mai subțire, și până la 190W TDP maxim pe Lenovo Legion 5i, menținând în același timp tastatura mai rece și mai confortabilă chiar și în cazul unor sarcini mari ale procesorului.

Laptopurile Lenovo din seria Legion dispun, de asemenea, de ecrane PureSight, care sunt calibrate individual. Lenovo Legion 7i (16", 9) este disponibil fie cu un afișaj IPS de 16 inch 3.2K 16:10 cu refresh de 165 Hz, suport 100% DCI-P3 și luminozitate de 450 niți; fie cu un afișaj WQXGA 16:10 de 16 inch cu refresh de 240 Hz și 100% sRGB pentru utilizatorii care au nevoie de rate de refresh mai rapide.

Acest panou este disponibil și pe Lenovo Legion 5i și Lenovo Legion Slim 5. Software-ul eSports Display permite jucătorilor să activeze Dynamic response time, accelerând timpul de răspuns al ecranului LCD, reducând neclaritatea imaginii și îmbunătățind claritatea contururilor. De asemenea, software-ul include un afișaj FPS cu poziție selectabilă și un reticul de asistență la țintire pentru un avantaj suplimentar în jocurile de tip first-person shooter.

Laptopurile din seria Lenovo Legion și Lenovo Legion Slim 5 pot fi luate oriunde în rucsacul Lenovo Legion Active Gaming Backpack. Iar atunci când jucătorii sunt acasă sau la cămin, acestea pot fi asociate cu monitorul de gaming Lenovo Legion Y27h-30, noul mouse de gaming wireless RGB Legion M410 și noua tastatură Lenovo Legion K510 Pro Mini Keyboard pentru un control suplimentar asupra jocurilor preferate sau a temelor pentru acasă mai puțin preferate.

Mouse-ul de gaming Lenovo Legion M410 Wireless Gaming Mouse dispune atât de o conexiune wireless de 2,4Ghz, cât și de o conexiune prin cablu cu până la 16000dpi, efecte de iluminare RGB reglabile pe 2 zone și o baterie reîncărcabilă. Fiind o tastatură compactă pentru jocuri, tastatura Lenovo Legion K510 Mini Pro Keyboard oferă caracteristici de gaming cum ar fi: comutatoare mecanice pentru taste, taste cu săgeți și taste funcționale, anti-ghosting și suport RGB de 16,8 milioane de culori per tastă, toate într-un format de 75%.

Pentru jucătorii care caută o soluție desktop pentru jocuri, în scopuri educaționale sau profesionale, Lenovo Legion Tower 5i poate fi configurat cu procesoare Intel Core i9-13900F de până la a 13-a generație, GPU NVIDIA GeForce RTX 4080, până la 32GB de memorie RAM DDR5 la 5600MHz, până la 850W 90% PSU și până la 2TB de stocare PCIe NVMe SSD1. Cu o carcasă de 26L, Lenovo Legion Tower 5i oferă multă putere într-un șasiu care domină jocul, nu biroul.

Utilizatorii pot combina Lenovo Legion Tower 5i și Lenovo Legion Tower 7i cu periferice deja disponibile pe anumite piețe: monitorul de gaming Lenovo Legion Y34wz-30, tastatura de gaming Lenovo Legion K310 RGB și mouse-ul de gaming Lenovo Legion M300s RGB, pentru a valorifica adevăratul potențial al acestor echipamente puternice.

Seria Lenovo Legion Pro și Lenovo Legion Tower 7i

Pentru jucătorii competitivi și exigenți, seria Lenovo Legion Pro oferă cele mai bune performanțe din portofoliul de gaming și tehnologii de răcire de ultimă generație. Laptopurile Lenovo Legion Pro din acest an din seria Lenovo Legion Pro dispun de până la toate noile procesoare Intel Core 14th Gen i9-14900HX, până la 32GB de memorie DDR5 la 5600MHz, panouri de afișare PureSight WQXGA 16:10 IPS de până la 16" care suportă rate de refresh de până la 240Hz cu o luminozitate de 500 niți și până la 2TB de stocare PCIe SSD1. Display-ul PureSight modernizat dispune de o acoperire DCI-P3 de 100%.

Toate laptopurile Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) din acest an dispun de răcire cu Coldfront: Vapor indiferent de configurație, permițând GPU-ului de până la NVIDIA GeForce RTX 4090 pentru laptop să atingă un TDP total de 250 W în modul extrem. Sistemele de răcire Coldfront din laptopurile Lenovo Legion Pro 5i (16", 9) permit GPU-urilor de până la NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop să funcționeze cu o putere maximă de 215W TDP în Modul Extrem. Performanța este împinsă și mai departe datorită combinației de cipuri Lenovo AI pe laptopurile Lenovo Legion Pro 7i și a cipului LA1 pe laptopurile Legion Pro 5i.

Acesta alimentează Lenovo AI Engine+, care utilizează software machine learning, implementat prin Lenovo Vantage, pentru a ajuta la monitorizarea FPS-urilor în timpul jocului și pentru a ajusta dinamic direcționarea energiei, oscilațiile ventilatoarelor și multe alte setări pentru a menține cea mai înaltă performanță de răcire, indiferent de scenariu.

Tastaturile TrueStrike de pe laptopurile din seria Lenovo Legion Pro vin cu patru taste comutabile și cu iluminare Legion Spectrum RGB pentru fiecare tastă pe Lenovo Legion Pro 7i sau cu iluminare opțională Spectrum RGB pe 4 zone pe Lenovo Legion Pro 5i. De asemenea, noua tastă Windows Copilot este acum prezentă pe fiecare tastatură Lenovo Legion Pro 7i, astfel încât asistența AI este la doar o apăsare de tastă, facilitând controlul setărilor PC-ului și asistența în alte sarcini.

Pentru jucătorii care au nevoie de performanțe de top dedicate și concentrate pe victorie, Lenovo Legion Tower 7i este dotat cu procesoare care ajung până la Intel Core i9 14900K, până la cele mai recente GPU-uri NVIDIA GeForce RTX Desktop, până la 64GB de memorie RAM DDR5 la 5600MHz, până la 6TB de stocare PCIe NVMe SSD1, și până la o sursă de alimentare de până la 1200W 90% PSU. Acest echipament de 34L – la fel ca și vărul său din seria Pro – poate împinge la maximum fiecare pixel de pe un ecran Lenovo Legion Y34wz-30 cu rate de refresh foarte rapide. Împreună cu tastatura mecanică Lenovo Legion K300 și mouse-ul de gaming wireless Lenovo Legion M600e, seria Lenovo Legion Pro și Lenovo Legion Tower 7i oferă arsenalul de instrumente potrivit pentru victorie.

Aplicația AvatarMaster

Ducând experiența de streaming și colaborare la un nou nivel, anumite sisteme Lenovo Legion3 inclusiv Legion 7i (16", 9) și Legion 5i (16", 9) sunt acum echipate cu AvatarMaster. O nouă aplicație alimentată de inteligența artificială, AvatarMaster transformă profilurile utilizatorilor într-un avatar digital 3D, cu posibilități complete de personalizare, de la aspect și trăsături faciale până la îmbrăcăminte și accesorii. După crearea și personalizarea avatarurilor, utilizatorii pot anima și transmite o versiune digitală a lor în timpul conferințelor video, sesiunilor de jocuri și pe mai multe platforme.

Folosindu-se de puterea inteligenței artificiale, AvatarMaster urmărește atât mișcările, cât și sunetul, imitând în timp real o sprânceană ridicată, o mișcare din cap și chiar o clipire, astfel încât avatarul să fie la fel de expresiv ca și utilizatorul. Chiar și atunci când camera este dezactivată, utilizatorii pot profita de modul de urmărire audio cu AI pentru a afișa expresiile faciale ale avatarului doar pe baza indicațiilor vocale și audio, permițându-le să fie prezenți, dar rămânând în același timp în modul privat.

Avatarurile și animațiile fluide nu mai sunt rezervate creatorilor de conținut sau programatorilor profesioniști, deoarece AvatarMaster nu necesită actualizări de sistem sau instrumente complexe. Pur și simplu lansați interfața ușor de utilizat, faceți o fotografie cu camera web și lăsați AI-ul să analizeze și să creeze o versiune realistă a utilizatorului în câteva secunde.

Conceput pentru jucători, dar și pentru profesioniști, AvatarMaster este compatibil cu platformele populare de mesagerie, livestreaming și chat. Jucătorii își pot arăta acum adevărata imaginație vizuală în timp ce se joacă sau fac livestreaming, iar profesioniștii pot interacționa acum în cadrul unei conferințe telefonice fără să își deschidă camerele. Software-ul oferă, de asemenea, un avatar proxy pentru utilizatorii preocupați de intimitatea lor, permițându-le în același timp să fie interactivi și receptivi în fața camerei. AvatarMaster se integrează cu ecosistemul extins de experiențe de avataruri de la Ready Player Me, o platformă de avataruri cross-game pentru dezvoltatori.

Lenovo LOQ

Gama Lenovo LOQ din acest an include o multitudine de opțiuni de procesoare și GPU, inclusiv procesoare Intel și AMD Ryzen, precum și GPU pentru laptopuri din seriile NVIDIA 20, 30 și 40, dar și o opțiune complet bazată pe Intel cu grafică Intel Arc A530M. Noua tehnologie de răcire Hyperchamber, care se regăsește și pe laptopurile Lenovo LOQ bazate pe Intel, menține procesoarele mai reci, consumând până la 15 W de energie suplimentară în modul Extreme, menținând în același timp temperaturile de la suprafața laptopurilor cu până la 2°C mai scăzute și reducând zgomotul ventilatorului cu până la 2dB față de ultima generație.

Cipul Lenovo LA1 AI prezent pe toate laptopurile Lenovo LOQ oferă și mai multă putere, alimentând Lenovo AI Engine+ prin Lenovo Vantage pentru a regla dinamic puterea laptopului, curbele ventilatorului și alte setări din mers. Această tehnologie permite laptopului Lenovo LOQ 15IRX9 de 15 inch să genereze un TDP maxim de 160 W în modul Extreme, mai mult decât suficient pentru a juca majoritatea jocurilor, fie că este vorba de titluri AAA sau de lansări indie.

Toate laptopurile Lenovo LOQ vin cu două opțiuni de display – fie un panou WQHD (1440p) de 165 Hz cu timp de răspuns de 5 ms, fie un panou FHD de 144 Hz, ambele cu acoperire de culoare sRGB 100%. Gamerii pot juca în stil cu o tastatură RGB opțională cu 4 zone și o cursă a tastelor de 1,5 mm pe toate laptopurile Lenovo LOQ.

Utilizatorii care caută un PC care să constituie piesa centrală a primei lor configurații de jocuri nu trebuie să caute mai departe de Lenovo LOQ Tower 17IRR9. Acesta dispune de un șasiu reproiectat de 17L, de un procesor Intel Core i7-14700 din a 13-a generație, de un GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, de până la 32GB de memorie RAM DDR5 la 4800MHz și suportă până la 1 opțiune de stocare hibridă SSD și 2 HDD11. Toate acestea sunt alimentate de o sursă de alimentare de 500W și randament de 92%.

Toate dispozitivele de gaming Lenovo sunt livrate cu Windows 11, precum și cu 3 luni gratuite de Xbox Game Pass Ultimate astfel încât jucătorii începători să își poată seta noile PC-uri și să se lanseze direct în jocuri. Cu aplicația Lenovo Legion Arena, utilizatorii pot accesa toate jocurile preferate de pe mai multe platforme de jocuri într-o singură bibliotecă centrală. Lenovo Vantage este, de asemenea, inclus, oferind personalizare și ajustări pentru a maximiza performanța dispozitivului prin intermediul suitei de instrumente all-in-one, inclusiv controale de overclocking, tuning de performanță AI și un tablou de bord de performanță în timp real.

Sunetul 3D Nahimic by SteelSeries și comenzile simple de mixare și streaming audio se traduc printr-o comunicare clară între coechipieri în timpul jocului. Fiecare dispozitiv Lenovo Legion este, de asemenea, eligibil pentru Legion Ultimate Support, oferind acces la o rețea de tehnicieni Lenovo Legion dornici să ajute la rezolvarea oricăror probleme care pot apărea, putând chiar să ofere asistență 24/7 pentru jocuri specifice. Dispozitivul LOQ se califică, de asemenea, pentru Lenovo’s Premium Care, serviciul de asistență avansată care oferă asistență personalizată pentru hardware și software din partea experților, cu reparații rapide atunci când este necesar.

Prețuri și disponibilitate în EMEA