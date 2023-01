CES 2023. Cele mai bizare dispozitive: toaleta care-ți testează urina și perna care reduce sforăitul

Perne care reduc sforăitul, toalete care testează urina și "gemeni digitali" pentru intervenții chirurgicale mai sigure sunt doar câteva dintre dispozitivele neobișnuite care au fost expuse la târgul de produse electronice de larg consum, CES 2023, desfășurat la Las Vegas, notează AFP.

Alimentată de pandemie, o creștere în ceea ce privește inovațiile din domeniul asistenței medicale la distanță sau la domiciliu este de așteptat să fie una dintre temele principale ale reuniunii anuale CES.

Perna care reduce sforăitul

10Minds, companie cu sediul în Coreea de Sud, a prezentat o pernă cu un microfon încorporat care detectează sforăitul, apoi declanșează airbaguri silențioase care își schimbă dimensiunea pentru a întoarce ușor capul celui care doarme într-o poziție care facilitează respirația liniștită.

"Când începeți să sforăiți, perna detectează imediat ", a declarat pentru AFP reprezentantul companiei, Daehyun Kim, în cadrul evenimentului CES Unveiled.

"Distinge chiar și sforăitul tău de sforăitul câinelui tău sau al soțului tău".

Perna, care se sincronizează cu o aplicație pentru smartphone, colectează date care sunt analizate pentru a identifica tiparele de sforăit pentru a-și perfecționa răspunsul în timp, a adăugat Kim.

"Este o soluție foarte simplă", a spus Kim.

Toaletă transformată în laborator

Compania franceză Withings, specializată în sănătate digitală și wellness, s-a prezentat la CES 2023 cu un dispozitiv U-Scan care permite oamenilor să-și analizeze urina din vasul de toaletă.

Un disc prins în interiorul vasului de toaletă poate găzdui cartușe interschimbabile, dintre care unul monitorizează ciclul menstrual al femeii, iar altul măsoară indicatorii de sănătate nutrițională, cum ar fi vitamina C și nivelul de cetonă.

"Ajută oamenii să își monitorizeze aportul metabolic pentru a-și optimiza hidratarea zilnică și nutrienții", a precizat compania franceză într-un comunicat."Recomandă antrenamente, sugestii dietetice și rețete pentru a atinge obiectivele identificate".

Dispozitivul din toaletă se sincronizează wireless cu o aplicație pentru smartphone.

U-Scan poate chiar să facă distincția între diverși utilizatori pe baza "semnăturii fluxului de urină al unui individ", potrivit companiei.

Withings va lansa U-Scan în Europa în al doilea trimestru al acestui an, la un preț de 500 de euro pentru pachetul de bază. Dispozitivul nu va fi disponibil în Statele Unite până când nu va obține aprobarea din partea US Food and Drug Administration.

Gemeni digitali

Compania franceză Abys a prezentat o tehnologie care le permite chirurgilor să creeze "gemeni digitali" ai pacienților folosind date din radiografii și alte scanări medicale standard.

Chirurgii pot apoi să planifice cu precizie o operație, reducând timpul necesar și riscurile implicate, a declarat pentru AFP cofondatorul companiei, Arnaud Destainville.

În sălile de operație, chirurgii pot folosi căștile de realitate mixtă Microsoft HoloLens pentru a accesa "geamănul" holografic al unui pacient și alte date în timp ce lucrează, a precizat Destainville.

"Toată planificarea, toate informațiile devin disponibile în timpul operației", a spus Destainville. Autoritățile de reglementare din SUA au aprobat inovația Abys săptămâna trecută, potrivit co-fondatorului.

Fotoliul maseur

Compania sud-coreeană Bodyfriend tratează durerile de gât și de spate provocate de statul prelungit în fața ecranelor.

Scaunul de masaj Bodyfriend, prezentat ca un dispozitiv medical, frământă mușchii, aplică căldură și chiar emite unde electromagnetice care ar trebui să calmeze durerile.

"Tehnologia noastră ajută la rezolvarea problemelor create de tehnologie, pentru că petrecând mult timp în fața telefonului și a altor ecrane apar probleme ale coloanei”, a declarat Changjoo Kim, managerul Bodyfriend North America.