CES 2023: ASUS Republic of Gamers a prezentat primul router de gaming WiFi 7 quad-band din lume

ASUS Republic of Gamers (ROG) a dezvăluit o gamă largă de produse exclusive axate pe performanță în cadrul evenimentului virtual de lansare For Those Who Dare: Maxed Out cu prilejul CES 2023.

Noua gamă de produse cuprinde: ecranele de gaming ROG Swift Pro PG248QP și ROG Swift OLED PG27AQDM; tastatura de gaming ROG Azoth; controlerul pentru PC ROG Raikiri Pro; scaunul de gaming ROG Destrier Ergo; desktop-ul de gaming ROG G22CH etc.

Printre noutăți se numără laptopurile de gaming din seria Strix Scar și Strix G, în versiuni cu diagonale de 16, 17 și 18 inci. Aceste mașinării puternice de gaming integrează atât procesoare ce urcă în gamă până la AMD Ryzen 9 Zen 4 și Intel Core din generația a 13-a, cât și GPU-uri NVIDIA GeForce RTX din seria 40 pentru laptopuri, care conlucrează cu un comutator MUX și NVIDIA Advanced Optimus.

În plus, ROG a prezentat noul Zephyrus M16 (GU604), cu panourile ROG Nebula HDR și AniMe Matrix, precum și Zephyrus G16 (GU603) și Zephyrus G14 (GA402). În ceea ce privește flexibilitatea scenariilor de utilizare, ROG a actualizat modelele ROG Flow X16 (GV601), Flow X13 (GC33) și Flow Z13 (GZ301) - toate fiind compatibile cu stația grafică externă ROG XG Mobile pentru o putere de calcul suplimentară.

ROG a prezentat ROG Swift Pro PG248QP, cel mai rapid monitor de gaming din lume cu rată de reîmprospătare de 540 Hz și ROG Swift OLED PG27AQDM, primul monitor de gaming ROG Swift OLED de 27 de inci cu 1440p, rată de reîmprospătare de 240 Hz și timp de răspuns de 0,03 ms.

ROG a lansat primul router de gaming WiFi 7 quad-band din lume, ROG Rapture GT-BE98, cu viteze de până la 25.000 Mbps, cu până la 160% mai rapide, oferind un transfer maxim de date cu 20% mai mare față de generația anterioară.

Cu două caracteristici revoluționare suplimentare, Multi-Link Operation și Multi-RU Puncturing, GT-BE98 oferă conexiuni wireless mai eficiente și mai fiabile.Multi-Link Operation presupune transmiterea simultană pe diferite benzi și canale pentru a crește lățimea de bandă către dispozitiv, reducerea latenței și îmbunătățirea fiabilității.

Multi-RU Puncturing segmentează lățimea de bandă a unui canal în unități mai mici permițând perforarea pentru a elimina interferențele pentru lățimea de bandă rămasă și pentru a crește eficiența.Jucătorii se pot bucura de viteze de transfer de date de până la 10X mai rapide pentru sarcinile care necesită lățime de bandă cu un port WAN/LAN de 10 Gbps și două porturi LAN de 10 Gbps. În plus, pentru utilizatorii care locuiesc în case mai mari, funcția exclusivă ASUS RangeBoost Plus îmbunătățește raza semnalului și acoperirea generală. Nu în cele din urmă, accelerarea jocurilor pe trei niveluri, facilitate exclusivă ROG, oferă experiențe de joc fantastice.

ROG a prezentat, de asemenea, ROG Azoth, o tastatură de gaming format 75% cu caracteristici DIY premium. Și în acest an, ROG a făcut echipă cu Aim Lab, antrenorul a milioane de jucători de FPS din întreaga lume.

Printre acestea se numără mouse-ul de gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition și mouse pad-ul de gaming ROG Hone Ace Aim Lab Edition. De asemenea, au fost prezentate controlerul pentru PC ROG Raikiri Pro, cu posibilități nelimitate de personalizare, și scaunul de gaming ROG Destrier Ergo.

Pentru cei prezenți în Las Vegas, toate produsele prezentate în timpul evenimentului virtual de lansare ROG, precum și cele ce vor urma să fie dezvăluite în cadrul următorului evenimentul virtual ASUS , vor fi disponibile pentru o experiență hands-on la The Venetian Expo, Meeting Room #3002, pe 4 ianuarie 2023, între orele 10:00-18:00; și în perioada 5-7 ianuarie, între orele 09:00-18:00.