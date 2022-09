ASUS Republic of Gamers dezvăluie ROG Phone 6D și ROG Phone 6D Ultimate

ASUS Republic of Gamers (ROG) a prezentat în premieră „Dare to be Ultimate: Building a World-Leading Gaming Phone”, povestea designului ce a condus la apariția seriei de smartphone-uri de gaming ROG Phone 6D.

ROG Phone 6D și ROG Phone 6D Ultimate sunt echipate cu cel mai nou chipset de top MediaTek Dimensity 9000+ 5G. Cu viteze ale procesorului de până la 3,2 GHz și dispunând de până la 16GB de memorie RAM LPDDR5X și 512GB de stocare ROM, Dimensity 9000+ oferă experiențe 5G potrivite pentru gamerii mobili.

ROG Phone 6D Ultimate introduce funcția AeroActive Portal, o „ușă" de disipare a căldurii care funcționează împreună cu AeroActive Cooler 6 și cu lamelele de disipare a căldurii de pe camera de vapori ultra-subțire, pentru a introduce aer rece spre chipset pentru o performanță de răcire ridicată.

Suprafața termică este mărită de până la 9 ori, iar eficiența termică este sporită cu până la 20% atunci când AeroActive Portal este activat.

Sistemul de răcire îmbunătățit GameCool 6 dispune de o tehnologie nouă de răcire a procesorului la 360°. O baterie cu o capacitate de 6000mAh oferă o autonomie extinsă pentru sesiuni lungi de joc.

Imaginile sunt redate pe un ecran Samsung AMOLED HDR10+ de 6,78 inci, care utilizează tehnologia exclusivă de tuning ROG pentru a obține o rată de reîmprospătare de 165Hz și o rată de eșantionare tactilă de 720Hz.

Noua serie este pe deplin compatibilă cu gama existentă de accesorii pentru ROG Phone 6, inclusiv AeroActive Cooler 6 și ROG Phone 6 Glass Screen Protector.

Cele două telefoane sunt disponibile la precomandă pe eShop-ul oficial ASUS și vor ajunge pe piața românească în luna octombrie. Prețurile pornesc de la 4899 lei (taxe inclusiv) pentru modelul ROG Phone 6D (12GB RAM și 256GB stocare) și de la 7099 lei (taxe inclusiv) în cazul lui ROG Phone 6D Ultimate (16GB RAM și 512GB stocare).