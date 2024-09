Oamenii de știință au readus la viață o sămânță de 1.000 de ani din deșertul Iudeei, dând naștere arborelui "Sheba", care ar putea fi legat de substanța biblică "tsori". Acest arbore, cu potențiale proprietăți medicinale, oferă perspective fascinante asupra originilor sale și utilizărilor anterioare.

Cercetătorii au readus la viață o sămânță misterioasă veche de 1.000 de ani, găsită în deșertul Iudeei, iar arborele rezultat ar putea aparține unei descendențe pierdute menționate în Biblie, conform Live Science, citat de Agerpres.

După aproape 14 ani de muncă, arborele, numit "Sheba", care are 3 metri înălțime, oferă acum oportunitatea de a studia caracteristicile sale, prin teste chimice, analize de ADN și datare cu radiocarbon, conform unui studiu publicat în jurnalul Communications Biology pe 10 septembrie.

Sămânța din care a crescut "Sheba" datează între 993 și 1202 d.Hr. și a supraviețuit purtând probabil genele unei populații dispărute de arbori din sudul Levantului, care include Israelul modern, Palestina și Iordania. Aceasta este prima sămânță de acest tip descoperită în regiune. Oamenii de știință sugerează că arborele ar putea fi sursa "tsori", un extract rășinos biblic cu proprietăți tămăduitoare, menționat în Cărțile Geneza și în profețiile lui Ieremia și Iezechiel.

„Identitatea acestui 'tsori' biblic (tradus în engleză prin 'balm' - balsam) este de mult timp subiectul dezbaterilor”, conform studiului.

Substanța este asociată cu regiunea istorică Galaad, situată la est de Râul Iordan, între Râul Yarmuk și țărmul nordic al Mării Moarte. Odată cu readucerea la viață a arborelui "Sheba", cercetătorii afirmă că au dezvăluit misterul substanței biblice "tsori".

„Îmi place să rezolv mistere”, a spus Dr. Sarah Sallon, care și-a dedicat viața studiului plantelor medicinale din Israel și restabilirii speciilor care au crescut cândva aici, potrivit The Jerusalem Post.

Arborele Sheba - sursă a elixirului biblic tsori

Botaniștii au clasificat arborele "Sheba" în genul Commiphora, parte a familiei Burseraceae, din care se extrag smirna și tămâia, incluzând aproximativ 200 de specii. Acești arbori se regăsesc predominant în Africa, Madagascar și Peninsula Arabică. Momentan, nu se știe exact din ce specie provine "Sheba", deoarece arborele nu a înflorit încă, iar cercetătorii nu pot analiza materialul său reproductiv. Totuși, se știe că "Sheba" este strâns legat de trei specii de Commiphora: C. angolensis, C. neglecta și C. tenuipetiolata, întâlnite în sudul Africii.

Arborele are legături mai slabe cu speciile de Commiphora care produc răşini parfumate, aşa cum sunt C. gileadensis, despre care unii oameni de ştiinţă susţin că ar fi sursa istorică a unui fel de parfum şi a unui tip de tămâie foarte preţuite în Antichitate şi cunoscute sub denumirile de "balsam de Iudeea" sau "balsam de Galaad" - variantă ce nu este însă acceptată de întreaga comunitate ştiinţifică.

„Ipoteza noastră iniţială este că 'Sheba' ar putea fi un candidat pentru 'balsamul de Iudeea'”, conform noului studiu, dar lipsa de compuşi aromatici a arborelui i-a determinat să renunţe la această ipoteză.

Analizele au indicat că "Sheba" are multiple proprietăți medicinale, iar împreună cu alți factori, inclusiv locul său de descoperire în nordul deșertului Iudeii, sugerează că ar putea reprezenta sursa elixirului biblic tsori.

„Suntem din ce în ce mai convinși că este Commiphora originală care a crescut cândva aici în epoca bronzului (în jurul anului 1.800 î.Hr.), o plantă nativă bine adaptată zonei Mării Moarte și sursă a acestei rășini valoroase, tsori. Poate acum 1.000 de ani, câțiva dintre acești copaci au mai rămas. Dar când ne-am dat seama că nu există nimic (genetic) asemănător, am avut un moment de revelație”, a transmis dr. Sallon.

Analiza chimică a frunzelor și rășinii arborelui "Sheba" a arătat că acesta este bogat în triterpenoide pentaciclice, compuși biologici activi cu efecte antiinflamatorii și anticancerigene. De asemenea, frunzele și tulpina conțin un nivel ridicat de scualen, o substanță naturală uleioasă cu proprietăți antioxidante și de îmbunătățire a pielii. În prezent, se efectuează analize suplimentare pentru a identifica un alt compus potențial cu proprietăți anticancerigene din acest arbore.

„Credem că aceste rezultate susţin cea de-a doua ipoteză a noastră, conform căreia 'Sheba' (...) ar putea reprezenta o descendenţă de arbori dispărută din această regiune, a căror răşină 'tsori', menţionată în textele biblice, a fost o resursă valoroasă, asociată tămăduirii, dar care nu a fost descrisă ca parfum”, se precizează în cercetare.