O ciupercă ucigașă, asemănătoare celei din filmul „The Last of Us”, amenință omenirea: „Realitatea este deja destul de înfricoșătoare”

Un tip de ciupercă care crește „uimitor de repede” și poate fi fatală pentru oameni riscă să se răspândească. Conform unei noi cercetări, temperaturile globale în creștere pot crește mediile în care ciuperca Aspergillus prosperă.

Aspergillus, un tip de mucegai care poate cauza probleme pulmonare și respiratorii dacă infectează un om, ar putea infecta milioane de oameni pe an pe măsură ce se răspândește în țările mai nordice din Europa, Asia și America din cauza creșterii temperaturilor, arată studiul.

„Speciile de Aspergillus provoacă infecții grave la oameni, animale și plante”, potrivit unei cercetări a Universității din Manchester, care găzduiește cel mai mare centru de cercetare a ciupercilor și a infecțiilor respiratorii, potrivit People.

„Agenții patogeni fungici reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății umane, provocând infecții și perturbând sistemele alimentare”, susține Viv Goosens, manager de cercetare la Wellcome Trust, care a finanțat cercetarea.

„Schimbările climatice vor agrava aceste riscuri. Pentru a face față acestor provocări, trebuie să acoperim lacune importante în cercetare”, a adăugat el.

Problema, conform cercetării, este că încălzirea globală încurajează creșterea ciupercii. Analiza cercetării explică faptul că Aspergillus flavus, care afectează culturile, s-ar putea răspândi cu până la 16 % până în 2100.

Un alt tip de ciupercă, Aspergillus fumigatus, care provoacă infecții la persoanele cu astm și alte afecțiuni, ar putea acoperi cu 77% mai mult teren până în 2100.

Aspergillus fumigatus provoacă aspergiloză, conform Centrului pentru Controlul Bolilor din SUA, care îl numește „principala cauză a infecțiilor invazive cu mucegai la oameni”. Este, de asemenea, rezistentă la tratament, iar CDC explică faptul că persoanele infectate cu Aspergillus fumigatus sunt „cu 33% mai predispuse la moarte”.

Creșterea temperaturilor globale alimentează ciuperca, care crește „uimitor de repede” în căldură, a declarat Elaine Bignell de la Universitatea Exeter, co-director la Centrul MRC pentru micologie medicală.

„Vorbim despre sute de mii de vieți și schimbări continentale în distribuția speciilor”, a declarat pentru FT Dr. Norman van Rhijn, autorul principal al studiului și cercetător la Universitatea din Manchester.

„Realitatea este deja destul de înfricoșătoare”, a adăugat specialistul.

Amenințarea ca ciupercile să pună stăpânire pe lume a fost documentată în celebrul serial The Last of Us, care a devenit un mare succes.

Serialul are loc într-o lume distrusă de o pandemie provocată de ciuperci, care infectează oamenii și îi transformă în zombi însetați de sânge.

Respirația sporilor cauzează aspergiloza, o boală pulmonară potențial fatală, marcată de dureri de cap, oboseală, tuse cu sânge și, în unele cazuri, se poate răspândi în tot corpul.