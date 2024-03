Cercetătorii din Antarctica au dezvoltat un accent ciudat după ce au fost izolați timp de 6 luni. Care este explicația

A trăi la marginea lumii vine cu un avantaj neașteptat: s-ar putea să afli despre un accent exotic, auzit numai în Antarctica.

Un studiu, raportat pentru prima dată de Richard Gray la BBC, a constatat că, de-a lungul timpului, accentele „iernanilor” antarctici au început să se schimbe foarte ușor, transformându-se într-o mișcare de accente americane, germane, islandeze, scoțiene și galeze, notează Business Insider.

Cercetarea oferă un instantaneu asupra modului în care se dezvoltă noile accente atunci când comunitățile cresc izolat, cum ar fi atunci când vorbitorii de engleză au colonizat noi țări și au dezvoltat noi accente.

Cercetătorii au urmărit modul de vorbire a 26 de cercetători internaționali și personal de asistență care au petrecut șase luni în stația de cercetare Rothera a British Antarctic Survey, în mai 2018.

Acestea au acces redus la lumea exterioară, deoarece apelurile prin satelit sunt costisitoare, oferind un laborator de testare perfect pentru cercetarea lingvistică.

La fiecare câteva săptămâni, 11 iernitori”au înregistrat o serie de 29 de cuvinte comune precum „mâncare”, „cafea”, „ascuns” sau „flux de aer”, a raportat BBC.

Înregistrările au fost analizate de cercetătorii de la Institutul de Fonetică și Procesare a Vorbirii, Universitatea Ludwig-Maximilians din München.

Oamenii de știință au descoperit modificări blânde ale accentelor, inclusiv un mod ușor diferit de a rosti sunetul „ou” în cuvintele „flow” și „sew”, precum și ajustarea la câteva consoane.

„A fost foarte subtil – nu poți auzi schimbările”, a declarat pentru BBC Jonathan Harrington, profesor de fonetică și vorbire și autor al studiului.

Locuitorii Antarcticii au început, de asemenea, să înțeleagă un argo foarte ciudat, cum ar fi „fod plod” pentru culesul gunoiului – o joacă cu termenul tehnic „deșeuri de obiecte străine”, potrivit BBC.

Cu toate acestea, schimbările sunt foarte probabil să fie de scurtă durată.

„Pentru ca accentele să se dezvolte până la punctul în care sunt vizibile, este nevoie într-adevăr de o schimbare de generație”, a declarat Harrington pentru BBC.

Cercetarea a fost publicată în Journal of the Acoustical Society of America în 2019.