„Ghețarul Apocalipsei” se topește rapid. S-au găsit dovezi care arată când a început totul și de ce VIDEO

Oamenii de știință au reconstituit viața trecută a ghețarului "Doomsday Glacier" din Antarctica, poreclit astfel deoarece prăbușirea sa ar putea provoca o creștere catastrofală a nivelului mării.

Ei au descoperit că a început să se topească rapid în anii 1940, potrivit unui nou studiu care oferă o perspectivă alarmantă asupra topirii viitoare, relatează CNN.

Ghețarul Thwaites din vestul Antarcticii este cel mai lat din lume și are aproximativ dimensiunea Floridei. Oamenii de știință știau că acesta a pierdut gheață într-un ritm accelerat încă din anii 1970, dar, deoarece datele din satelit nu datează decât de câteva decenii, nu știau exact când a început topirea semnificativă.

Acum există un răspuns la această întrebare, potrivit unui studiu publicat luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Analizând sedimente marine extrase de pe fundul oceanului, cercetătorii au descoperit că ghețarul a început să se topească în mod semnificativ în anii 1940, probabil ca urmare a unui eveniment El Niño foarte puternic - o fluctuație climatică naturală care tinde să aibă un impact de încălzire.

De atunci, ghețarul nu a reușit să se refacă, ceea ce ar putea reflecta impactul tot mai mare al încălzirii globale cauzate de om, potrivit raportului.

Contribuie deja cu 4% la creșterea nivelului mării

Ceea ce se va întâmpla cu Thwaites va avea reverberații globale. Ghețarul contribuie deja cu 4% la creșterea nivelului mării, deoarece varsă anual miliarde de tone de gheață în ocean. Prăbușirea sa completă ar putea crește nivelul mării cu peste 1,5 metri.

Însă ghețarul joacă, de asemenea, un rol vital în stabilitatea stratului de gheață din vestul Antarcticii, acționând ca un dop de plută care reține întinderea vastă de gheață din spatele său. Prăbușirea lui Thwaites ar submina stabilitatea stratului de gheață, care reține suficientă apă pentru a ridica nivelul mării cu cel puțin 3 metri, provocând inundații catastrofale la nivel global.

Constatările studiului se potrivesc cu cercetările anterioare privind ghețarul vecin Pine Island, unul dintre cele mai mari fluxuri de gheață din Antarctica, despre care oamenii de știință au descoperit, de asemenea, că a început să se topească rapid în anii 1940.

Ceea ce se întâmplă cu Thwaites nu este specific unui singur ghețar

Acest lucru face ca cercetarea să fie semnificativă, a declarat Julia Wellner, profesor asociat de geologie la Universitatea din Houston și unul dintre autorii studiului. Ceea ce se întâmplă cu Thwaites nu este specific unui singur ghețar, ci face parte din contextul mai larg al unei clime în schimbare, a declarat ea pentru CNN.

„Dacă ambii ghețari se topesc în același timp, aceasta este o dovadă în plus că sunt de fapt forțați de ceva", a spus Wellner.

Au fost colectate sedimente oceanice

Pentru a construi o imagine a vieții lui Thwaites în ultimii aproape 12.000 de ani, cercetătorii au dus un vas spărgător de gheață până aproape de marginea ghețarului pentru a colecta sedimente oceanice de la diferite adâncimi.

Acestea oferă o cronologie istorică. Fiecare strat oferă informații despre ocean și gheață cu mii de ani în urmă. Prin scanarea și datarea sedimentelor, oamenii de știință au reușit să identifice momentul în care a început topirea substanțială.

Din aceste informații, ei cred că topirea lui Thwaites a fost declanșată de fenomenul El Niño extrem, care a avut loc într-un moment în care ghețarul era probabil deja într-o fază de topire, dezechilibrându-l. „Este ca și cum ai fi lovit cu piciorul când ești deja bolnav, va avea un impact mult mai mare", a spus Wellner.

Descoperirile sunt alarmante

Descoperirile sunt alarmante, deoarece sugerează că, odată declanșate schimbările majore, este foarte greu să le oprești, a declarat James Smith, geolog marin la British Antarctic Survey și coautor al studiului.

„Odată ce o retragere a stratului de gheață este pusă în mișcare, aceasta poate continua timp de zeci de ani, chiar dacă ceea ce a declanșat-o nu se înrăutățește", a declarat el pentru CNN.

În timp ce retrageri similare au avut loc mult mai demult în trecut, calota de gheață și-a revenit și a crescut din nou, a spus Smith. Dar acești ghețari „nu dau semne de recuperare, ceea ce reflectă probabil influența tot mai mare a schimbărilor climatice cauzate de om".

Ted Scambos, un glaciolog de la Universitatea Colorado Boulder, care nu a fost implicat în cercetare, a declarat că studiul confirmă și adaugă detalii la înțelegerea noastră privind modul în care a început topirea lui Thwaites.

Un sistem care era deja aproape de a fi instabil „a primit o lovitură puternică de la un eveniment în mare parte natural", a spus Scambos, referindu-se la El Niño. „Alte evenimente care au apărut mai mult din cauza tendinței de încălzire a climei au dus lucrurile mai departe și au început topirea generalizată pe care o vedem astăzi", a declarat el pentru CNN.

„Oamenii schimbă clima”

Martin Truffer, profesor de fizică la Universitatea din Alaska Fairbanks, a declarat că cercetarea arată că, dacă un ghețar se află într-o stare sensibilă, „un singur eveniment îl poate arunca într-o topire din care este greu de recuperat".

„Oamenii schimbă clima, iar acest studiu arată că mici schimbări continue ale climei pot duce la schimbări în trepte ale stării ghețarilor", a declarat Truffer, care nu a fost implicat în cercetare.

Antarctica este numită uneori "gigantul adormit", deoarece oamenii de știință încearcă încă să înțeleagă cât de vulnerabil poate fi acest continent înghețat și izolat, pe măsură ce oamenii încălzesc atmosfera și oceanele.

Wellner este geolog - ea se concentrează pe trecut, nu pe viitor - dar a spus că acest studiu oferă un context important și alarmant pentru ceea ce s-ar putea întâmpla cu gheața din această porțiune vitală a Antarcticii.

Acesta arată că, chiar dacă un factor declanșator al topirii rapide a luat sfârșit, asta nu înseamnă că răspunsul se oprește. „Deci, dacă gheața este deja în retragere astăzi", a spus ea, „doar pentru că s-ar putea să ne oprim din încălzire, s-ar putea să nu se oprească topirea ei".