Româncă faimoasă în SUA. Este considerată un fenomen al modei și a devenit un fel de ambasador al României

A studiat în Capitala Moldovei, s-a perfecționat în Marea Britanie și a cunoscut celebritatea în Statele Unite ale Americii. Aceasta este povestea ieșencei Cameliei Skikos care și-a transformat visul în realitate.

Cariera româncei Cameliei Skikos își are rădăcinile în copilăria acesteia, trăită pe vremea comunismului, când modalitatea de a evada din realitatea acelor vremuri era să deseneze. Nu se gândea însă că această pasiune o va duce peste ocean. Acum, la zeci de ani distanță, experți în domeniul modei din întreaga lume vorbesc despre Camelia ca fiind unul dintre cei mai talentați creatori de modă pentru femei.

Dacă pe vremea comunismului doar visa să aibă o pereche de blugi, acum îi învață pe americani să se îmbrace bine și la modă.

„Viitorul nu suna foarte optimist pentru mine”

Creatoarea de modă își amintește de Iașul copilăriei și de anii de școală pe care i-a trăit la o instituție de învățământ dintr-un cartier nou, muncitoresc, construit la începutul anilor '80.

„Unii profesori din şcoala respectivă ne <<încurajau>>, spunându-ne că oricum vom ajunge toţi muncitori în fabrici şi uzine, deci viitorul nu suna foarte optimist pentru mine. Desenam mereu şi mai mult pe ascuns, deoarece eram foarte timidă, iar creativitatea nu era foarte încurajată în acea perioadă", mărturisește Cameliei Skikos.

Indiferent de vreme și vremuri, mama a fost cea care a avut un rol extrem de important în viața și cariera ieșencei.

„Viaţa mea s-a schimbat radical în momentul în care mama a descoperit toate desenele făcute de mine în timp ce pretindeam că studiez la matematică. Mă aşteptam să fiu certată, însă ea a luat teancul de desene, le-a arătat profesoarei de desen şi împreună au hotărât că musai trebuie să urmez o carieră în domeniul artei şi să dau admiterea la Liceul de Artă, iar apoi la Universitatea de Artă", își amintește creatoarea Camelia Skikos.

Talentul trebuie să fie completat de studiu și ambiție

Așa a prins contur ceea ce astăzi multă lume numește „succes”. Cu mult talent, studiu intens și extrem de multă ambiție.

După terminarea facultății în România, Camelia Skikos s-a mutat la Londra, unde și-a definitivat studiile de design vestimentar, asta în timp ce lucra ca ilustrator și designer de modă pentru diverse branduri britanice.

Propriu brand și un premiu important

Talentul ieșencei a cucerit numeroase mărci binecunoscute, precum Gap și Levi Strauss. La ani distanță, în 2010 mai exact, creatoarea de modă şi-a lansat, peste ocean, propriul brand - „Camelia Skikos”, o marcă conceptuală de îmbrăcăminte pentru femei, cu sediul în San Francisco.

Talentul și viața dedicată modei i-au adus Cameliei Skikos un important premiul în domeniu.

În 2011 a câștigat premiul „San Francisco Fashion Award” pentru cel mai bun designer vestimentar pentru femei. În prezent, își dezvoltă propriul brand ca spațiu creativ de explorare a noilor granițe estetice și continuă să colaboreze cu diferite companii de modă și tehnologie. Din 2014, Camelia Skikos este consultant la Google pentru probleme de design vestimentar inteligent.

Materiale sustenabile și modele „SF”

Toate creațiile vestimentare create de Camelia Skikos în atelierul său din San Francisco sunt fabricate pe plan local, din materiale sustenabile, de proveniență exclusiv vegană, în ediții limitate, din dorința de a menține o amprentă redusă asupra mediului.

Tehnicile folosite au la bază forme geometrice, schițele realizate intrând în dialog cu corpul uman și creând un efect dinamic, foarte sofisticat vizual.

Un fel de ambasador al României

Luna februarie a dat startul unuia dintre cele mai importante evenimente ale sezonului din industria modei la nivel mondial, New York Fashion Week 2023 (NYFW 2023), unde vor fi prezentate colecţiile de toamnă-iarnă 2023 ale celor mai talentaţi designeri ai momentului.

Expoziția de artă şi modă a Cameliei Skikos, intitulată „IMAGO”, pune în evidență un vocabular stilistic foarte personal, alimentat de fascinația față de modul în care vestimentația are un impact asupra vieții noastre de zi cu zi și ilustrat prin 20 de creații vestimentare selectate dintre cele mai recente colecții ale creatoarei româno-americane: „Language of Goddess” (2020), inspirată din cultura antică Cucuteni, „Permission to Bloom” (2021/2022), inspirată de picturile poetice şi simbolice ale celebrei artiste Georgia O’Keeffe, şi „Imago” (2023), care face referire la universul biologic al insectelor.

În premieră, creațiile vestimentare prezentate în cadrul expoziției vor fi însoțite de schițele și ilustrațiile realizate de Camelia Skikos, care dezvăluie un proces de elaborare complex, ca o descindere în intimitatea laboratorului de creație al unui artist foarte sofisticat.

Cu gândul la Iași

Camelia Skikos este foarte activă în mediul online, pe rețelele de socializare, acolo unde ține legătura cu românii. Publică cele mai noi detalii din cariera ei. Totodată, imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, creatoarea de modă pentru femei a sărit în ajutorul refugiaților, chiar și de la distanță, punând apartamentul ei din Iași la dispoziția unei familii care fugea din calea războiului.

„Mă alătur și eu celor care oferă adăpost refugiaților din Ucraina care ajung în Iași, România. Eu nu sunt acolo, însă apartamentul meu din Iași e gol. Dacă știți pe cineva care are nevoie, contactați-mă”, scria pe Facebook Camelia Skikos, în februarie 2022.

La scurt timp, ieșeanca anunța că o familie cu doi copii, din Ucraina, se afla în drum spre apartamentul ei din Capitala Moldovei.