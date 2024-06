MediciBuni – Dr. Luminița Niță: „Am fost marcată de cazul unui pacient care s-a prezentat cu o mâncărime și ecografia abdominală a arătat un cancer de pancreas”

Durerea în zona abdominală poate fi un semn de îngrijorare pentru oricine, iar în astfel de momente, un medic își îndreaptă adesea atenția către ecografia abdominală, un instrument noninvaziv, dar extrem de eficient. Cu ajutorul acestei investigații, medicii pot depista anumite afecțiuni localizate la nivelul organelor interne, precum ficatul, pancreasul, rinichii, splina, vezica urinară.

Dr. Luminița Niță, medic specialist medicină internă în cadrul Hyperclinicii MedLife Berceni, se ocupă de ecografii 3D și descrie cu entuziasm cum ecografia abdominală ajută la excluderea urgențelor chirurgicale, la diagnosticarea și monitorizarea afecțiunilor cronice și chiar la prevenție, subliniind importanța acestui instrument în practica medicală zilnică. De altfel, medicina internă este o specialitate fascinantă și complexă, care se concentrează pe diagnosticarea, tratamentul și îngrijirea bolilor care afectează organele interne.

Inima, plămânii, ficatul, tractul gastro-intestinal, rinichii, creierul, coloana vertebrală, nervii, mușchii și articulațiile – toate pot fi afectate. Iar, deși unele boli atacă organele în mod individual, multe dintre problemele comune precum ateroscleroza, diabetul, hipertensiunea arterială și cancerul au capacitatea de a se răspândi și a afecta multiple organe. În mijlocul acestui labirint de posibile afecțiuni, ecografia abdominală devine un ghid de mare valoare, ajutând medicii să exploreze în detaliu complexitatea corpului uman.

„Dacă astăzi ar fi să aleg o facultate, tot Medicină ar fi”

Dr. Luminița Niță a fost atrasă de anatomia omului încă din școala gimnazială, așa că a urmat Liceul Sanitar din Craiova și apoi Facultatea de Medicină: „Au fost ani grei, îmi amintesc că aveam un volum foarte mare de învățat, dar făceam totul cu plăcere, din pasiune și, dacă astăzi ar fi să aleg o facultate, tot Medicină ar fi. Nu aș alege altceva. M-am îndreptat spre medicină internă pentru că este o ramură a medicinei care cuprinde afecțiunile mai multor organe, privește organismul ca pe un tot unitar și integrează cazurile complexe cu afectarea mai multor organe, iar astfel pacientul evită excesul de consulturi medicale”, a mărturisit medicul, care de aproximativ 8 ani lucrează în cadrul MedLife.

Cele mai frecvente afecțiuni pe care le vede la clinică sunt cele digestive: gastrită, hepatită, boală de reflux gastroesofagian, litiaze biliare și renale, sindrom de colon iritabil, steatoză hepatică, pneumonie, hipertensiune arterială, insuficientă cardiacă, fibrilație atrială, diabet etc.: „În ultimii ani observ o incidență tot mai mare a cazurilor de hipertensiune arterială, diabet zaharat, accident vascular sau infarct miocardic la tineri, respectiv o creștere a cazurilor de cancere, stări anxioase și depresive”, a spus dr. Luminița Niță.

Posibilitatea de a depista cazurile de cancer la ecografie

În ultimul an de rezidențiat, medicul a decis să urmeze cursul de ecografie la Spitalul Floreasca din Capitală și astfel avea să obțină atestatul de ecografie.

„Am ales să urmez cursul de ecografie generală deoarece, în timpul rezidențiatului pe care l-am făcut tot la Craiova, am avut-o coordonator pe dna. prof. univ. dr. Daniela Neagoe. Aceasta se ocupa și de efectuarea de ecografii pacienților și am admirat-o foarte mult pentru că ne explica exemplar în timpul investigației. Așa am prins plăcerea de a face și eu, iar în timpul gărzilor efectuate acolo făceam ecografie pacienților pentru a ne orienta diagnosticul, pentru excluderea cazurilor acute chirurgicale șamd.”, a povestit dr. Luminița Niță.

Medicul internist efectuează ecografii 3D, investigație folosită în aplicații fetale, cardiace, trans-rectale și intra-vasculare: „Un caz care m-a marcat este cel al unui pacient care a venit la consult pentru prurit (mâncărime). În urma efectuării ecografiei am găsit o formațiune tumorală pe pancreas. Au urmat celelalte investigații și, în colaborare cu medicul chirurg, a fost operat; a ajuns într-un stadiu avansat, iar rata de supraviețuire era mică. Au trecut de atunci 9 ani și pacientul încă îmi calcă pragul cabinetului, iar medicul chirurg mă întreabă mereu de el”, a spus dr. Luminița Niță.

Alt caz interesant din cariera sa este cel al unui un tânăr care a venit la cabinet pentru o ecografie abdominală. „Avea 22 ani și acuza greață, era foarte bucuros că adoptase un regim de viață sănătos de câteva luni, dar după ce l-am examinat ecografic am văzut că era într-o stare gravă. Avea un cancer extins în tot abdomenul. A urmat protocolul de investigații și tratament în spital. M-am tot interesat de el și am aflat la câteva luni că, din păcate, decedase”, a povestit dr. Niță.

În opinia medicului, consultul de medicină internă trebuie făcut o dată pe an în scop preventiv și la trei luni pentru monitorizarea afecțiunilor cronice. Iar medicii buni știu asta, le spun pacienților să vină la controale preventive, empatizează cu cei care ajung la cabinet, se pun la curent cu noile ghiduri de diagnostic și tratament pentru a le stabili o conduită terapeutică adecvată și pentru a le influența în bine calitatea vieții: „Satisfacția mea profesională cea mai mare este salvarea unei vieți. Asta mă face fericită!”, a mărturisit dr. Luminița Niță.

Profesia de medic – satisfacții pe măsura eforturilor

36% dintre medicii din România sunt supuși riscului de a manifesta clinic un sindrom de burnout, potrivit rezultatelor primului studiu național care evaluează riscul de burnout în rândul medicilor din România, realizat de Colegiul Medicilor (CMR). Peste o treime dintre medicii care au participat la acest studiu au înregistrat scoruri mari, fapt care indică o probabilitate mare de a manifesta clinic un sindrom burnout, scorurile totale mari fiind dependente, într-o mare măsură, de componenta de epuizare (58%). Dr. Luminița Niță recunoaște că a trecut prin astfel de perioade epuizante: „Am efectuat 6 ani gărzi la spitalul Floreasca, îmi amintesc că stresul era unul mare. Aveam foarte multe cazuri grave, pacienți care făceau stop cardiac și care nu răspundeau la manevrele de resuscitare. După fiecare astfel de caz ajungeam acasă epuizată, cu gândul mereu la pacienții respectivi, cu lacrimi în ochi. Și acum, după efectuarea programului mă gândesc la cazurile grave pe care le-am avut în ziua respectivă, iar în timpul liber, în concedii, dacă primesc un mesaj de la un pacient, nu pot să stau liniștită până când nu încerc să-l ajut, să-l direcționez către un coleg”.

Medicul internist încearcă, însă, în timpul liber, să se relaxeze în parc, să citească, să asculte muzică ori să călătorească: „Îmi petrec cât pot de mult restul timpului rămas după cabinet cu familia, fac plimbări, iar sărbătorile le fac numai în familie După munca de la cabinet, chiar dacă ajung acasă obosită, îmi fac timp să mă joc cu fetița mea, în vârstă de aproape 6 ani și, ce credeți, sfârșesc prin a fi și doctorul păpușilor”, a mărturisit dr. Luminița Niță. Copilul acesteia își dorește să se facă medic, iar exemplele bune în medicină chiar contează, așa cu a fost și în cazul dr. Luminița Niță.

---

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

---

Surse:

https://www.cmr.ro/studiu-burnout-migratie-malpraxis.html