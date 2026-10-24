 Povestea lui Viorel Păunescu, de la spectacolele de cabaret din comunism la imperiul hotelier și conducerea Stelei | adevarul.ro
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Povestea lui Viorel Păunescu, de la spectacolele de cabaret din comunism la imperiul hotelier și conducerea Stelei

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De la cabaretul Melody din Mamaia, unde spectacolele ocoleau cenzura comunistă, la marile hoteluri ale României și conducerea Stelei, Viorel Păunescu a traversat mai bine de jumătate de secol de turism și fotbal. A muncit, după propria mărturisire, 12 ore pe zi și a construit alături de frații săi unul dintre cele mai cunoscute grupuri de afaceri din România.

Viorel Păunescu
Viorel Păunescu în 2006 Sportpictures Foto: Sportpictures

Viorel Păunescu a murit sâmbătă dimineață, 24 octombrie 2026, la vârsta de 91 de ani. Un nume important în sportul și turismul românesc, el a fost implicat în preluarea activității echipei de fotbal Steaua București în 1998 și a contribuit la dezvoltarea, alături de familia sa, a unui important grup de afaceri hoteliere. Fost sportiv de performanță, Păunescu și-a construit cariera în turism încă din perioada comunistă, administrând hoteluri, restaurante și localuri de divertisment, dar și implicându-se în fotbal. 

Handbalul, prima pasiune

Viorel Păunescu s-a născut pe 11 iulie 1935, în comuna Fărcășești din județul Gorj, într-o familie numeroasă. A păstrat o relație apropiată cu frații săi, George Constantin și Valentin Păunescu, alături de care avea să dezvolte ulterior afaceri importante. Înainte de a deveni un nume cunoscut în turism și fotbal, prima sa mare pasiune a fost sportul. Între 1955 și 1964, a practicat handbalul în 11 la nivel de performanță, evoluând pentru Locomotiva Gara de Nord, CSA Steaua București și CS Dinamo București. Rezultatele obținute i-au adus și un loc în echipa națională a României de handbal în 11.

„La 20 de ani eram dornic să mă afirm pe plan sportiv; iubeam sportul, mișcarea și tot ce e de iubit la această tânără vârstă. Între anii 1955-1964 am fost sportiv de performanță – jucător de handbal în 11, desfășurându-mi activitatea la cluburile Dinamo și Steaua”, preciza Viorel Păunescu într-un interviu din anul 2010, pentru jurnalul.ro.

Regele distracției pe litoral, cabaret și spectacole la limita cenzurii

După retragerea din sportul de performanță, Viorel Păunescu și-a început cariera în turism pe litoral, unde a lucrat inițial ca angajat sezonier. La acea vreme, frații săi aveau și ei slujbe obișnuite: Valentin era ziarist, iar George lucra în comerțul exterior. După 1969, Păunescu a început să se remarce în industria divertismentului de pe litoral, numele său fiind legat de celebrul bar Melody din Mamaia, unul dintre cele mai populare localuri ale perioadei comuniste. Frecventat inclusiv de turiști străini, clubul găzduia petreceri și spectacole de cabaret. Pentru a ocoli cenzura, unele reprezentații erau prezentate autorităților într-o variantă „îndulcită”, în timp ce publicul se bucura de spectacole mult mai îndrăznețe.

„Am reușit în comunism să creez, atât în București, cât în special pe litoral, un nou gen de localuri de divertisment – restaurant-cabaret –, unde se desfășurau spectacole de nivelul celor mai renumite cabarete din lume – care depășeau restricțiile comuniste, creându-se pentru turiștii români și străinii din țările nordice, Germania, Cehia, Polonia, Anglia etc., locuri de petrecere a concediilor pe litoralul românesc cu puncte de atracție artistice deosebite(...) La 40 de ani eram căsătorit, îmi iubeam soția, oamenii cu care colaboram – artiști, actori, comici, balerini, persoanele apropiate, cei cu care am lucrat în vremea comunismului aspru prin cenzurarea spectacolelor în gen de cabaret-restaurant și în care se derulau spectacole occidentale – scăpate de sub controlul cenzurii comuniste. Autorităților le prezentam la vizionare un anumit spectacol care se încadra în cerințele vremii respective, iar publicului îi prezentam un spectacol adevărat, aplaudat și elogiat de spectatori”, spunea Păunescu în același interviu din anul 2010.

Păunescu se lăuda cu diferite ocazii că în hotelurile, restaurantele și barurile pe care le administra a avut oaspeți de top, printre care și Pavarotti, Michel Platini sau capete încoronate și prim-miniștri din toată lumea, cum ar fi regele Spaniei, președintele Chinei sau regina Olandei.

O avere făcută din turism. „Am muncit 12 ore pe zi”

Timp de peste jumătate de secol, Viorel Păunescu și-a împărțit activitatea între București, unde administra restaurante, hoteluri și localuri de cabaret, și litoral, unde lucra în sezonul estival. A acumulat o avere considerabilă din turism încă din perioada comunistă, iar după Revoluție, afacerile familiei în domeniul hotelier și al alimentației publice s-au extins. Alături de frații săi, Valentin și George, a dezvoltat un grup diversificat de businessuri, fiecare având un rol bine definit: Viorel se ocupa de turism și alimentație publică, Valentin administra afacerile din media, iar George coordona strategia generală. De grupul Păunescu s-au legat, de-a lungul timpului, nume importante din industria ospitalității, precum Hotelul Rex din Mamaia, complexul Teleferic din Poiana Brașov și Grupul Intercontinental.

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O parte dintre acestea au fost vândute. Dar chiar și la 70 de ani, prin 2010, Viorel Păunescu dorea să pună pe picioare un colos hotelier pe litoral. În 2007, averea familiei Păunescu, conform Top 300 Capital, se ridica la circa 900 de milioane de dolari. Viorel Păunescu mărturisea însă că pentru acest imperiu HoReCa muncea enorm, chiar și la vârsta la care mulți bunici își plimbau cățelul prin parc sau nepoții. Adică în jur de 12 ore pe zi. Și asta fiindcă, mărturisea Păunescu, turismul și sportul erau marile sale pasiuni.

„Toată viața mea a fost o muncă fără pauză, din dorința de a obține din turism tot ce are mai bun. Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, aș vrea să fie tot în România, aș face tot ce am făcut până acum, sport și turism”, mărturisea Păunescu.

FC Steaua București, titlul, cupele europene și controversele

Pe lângă activitatea din turism, poate cunoscută cel mult din auzite sau de la televizor, pentru cei mai mulți dintre români, Viorel Păunescu a rămas un personaj emblematic în lumea fotbalului românesc. Practic, microbiștii îl cunosc drept primul patron al Stelei, omul care a salvat echipa la finele anilor '90, dar și cel care a ajuns câțiva ani mai târziu în centrul unor controverse legate de același club. Cu toate acestea, mereu, Viorel Păunescu ținea să menționeze că nu a fost patron al clubului Steaua București.

Vreau să vă spun, ca să fie lămurit pentru toată lumea: eu nu am luat niciodată echipa de la Armată. S-a constituit o asociație nonprofit pentru ca fotbalul să fie profesionist. Atunci a avut loc, la Clubul Sportiv al Armatei, unde se afla echipa, o adunare generală la care au participat 90 de membri fondatori. În urma alegerilor de atunci, eu am fost ales președintele Consiliului de Administrație al AFC Steaua București, care a preluat activitatea și tot ce avea secția de fotbal. Când s-a constituit clubul, eu nu am mai rămas președintele asociației, nu am mai fost președinte. Echipa nu a fost niciodată a mea, nu a fost a nimănui, nu a avut acționari. A existat doar un Consiliu de Administrație care a fondat această asociație”, preciza cu ani în urmă, la Digi Sport, Viorel Păunescu.

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În 1998, la opt ani de la căderea comunismului, secția de fotbal a Stelei, aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale, avea nevoie de o nouă structură de organizare, întrucât Armata nu o mai putea susține financiar. Astfel a fost înființată Asociația Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua), o organizație nonprofit condusă de Viorel Păunescu, care a preluat activitatea echipei. Sub conducerea asociației, Steaua a câștigat titlul de campioană în sezonul 2000-2001, cu Victor Pițurcă pe banca tehnică, precum și Cupa și Supercupa României. În cupele europene, echipa a obținut câteva victorii notabile, inclusiv în fața lui West Ham United, fără să depășească însă turul al treilea preliminar.

Perioada lui Păunescu la conducerea AFC Steaua s-a încheiat în contextul dificultăților financiare. În 2003, Gigi Becali a intrat în Consiliul de Administrație, ca investitor, iar ulterior a devenit acționar majoritar al societății care a preluat echipa. Tranziția a generat controverse, iar unii l-au acuzat pe Păunescu că ar fi contribuit la trecerea clubului în sfera de influență a lui Becali. Omul de afaceri a respins însă aceste acuzații și a susținut că s-a retras din conducere în momentul preluării. „Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă. Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2”, declara Păunescu, citat de Sport.ro.

În interviurile sale, el a amintit și despre o dezamăgire majoră din viața personală, petrecută între 2003 și 2007, despre care a refuzat constant să ofere detalii, invocând motive de familie.

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