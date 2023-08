Un apeduct roman antic s-a prăbușit în Cezareea

Partea prăbușită a structurii a fost construită în urmă cu aproximativ 1.870 de ani, a declarat Autoritatea pentru Antichități din Israel.

În orașul israelian Cezareea (Caesarea) de pe coasta Mediteranei, una dintre arcadele vechiului apeduct roman s-a prăbușit, a precizat serviciul de presă al Autorității pentru Antichități din Israel.

Potrivit acesteia, vineri dimineața, distrugerea clădirii antice a fost înregistrată de angajații secției, duminică un grup de specialiști urmând să sosească la fața locului pentru a evalua pagubele.

Construcția apeductului din Cezareea a fost realizată în timpul domniei regelui evreu Irod cel Mare (37 sau 36 î.Hr. - 4 sau 1 î.Hr.), dar arcul distrus aparține unei adăugări ulterioare din vremea împăratului roman Hadrian ( 117-138 ani d.Hr). Partea prăbușită a fost construită în urmă cu aproximativ 1.870 de ani, a explicat Biroul de Antichități.

Arcul ruinat al apeductului se afla în imediata apropiere a plajei publice din Cezareea. „Din fericire, niciunul dintre cei care se aflau la plajă nu a murit”, – a spus în acest sens, directorul departamentului, Eli Escosido.

El a subliniat că instituția a avertizat de mult proprietarii terenului pe care se află apeductul despre starea proastă a structurii, însă nimeni nu a întreprins demersuri pentru salvarea arcului. „Am dat avertismente, am furnizat documente și planuri, am atras atenția că situația este catastrofală și posibilitatea reală de prăbușire, ne-am întâlnit în repetate rânduri cu proprietarii terenului și chiar ne-am oferit să finanțăm niște lucrări, în condițiile în care un dezastru era iminent”, a adăugat el.

Istoria orașului antic

Cezareea este un oraș antic de pe coasta Mediteranei. A fost ridicată în jurul anului 10 î.Hr. de Irod cel Mare și numit după Cezarul roman (Cezar) Octavian Augustus. Orașul a apărut pe locul unei mici așezări Turnul lui Straton, menționată pentru prima dată în 259 î.Hr. și care își datora numele fondatorului, domnitorul fenician Straton.

Orașul este asociat cu dezvoltarea creștinismului. Potrivit unor rapoarte, guvernatorul roman al provinciei Iudeea, procurorul Pontius Pilat, s-a aflat în Cezareea între 26 și 36. Acolo a fost adus apostolul Pavel la judecata procuratorului roman Felix. Mai târziu, succesorul lui Felix, Porcius Festus, a decis să-l trimită pe apostol la Roma pentru a fi judecat de împărat.

După căderea și distrugerea Ierusalimului în anul 70 d.Hr., Cezareea a devenit capitala provinciei Iudeea. În secolele următoare, episcopii Cezareei s-au bucurat de o influență excepțională. În 198, în oraș a avut loc un consiliu bisericesc local și localitatea s-a transformat într-unul dintre principalele centre bisericești din provincia Palestina Prima.