Trei lucruri pentru care oamenii te judecă la prima întâlnire. Nu le poți ascunde, oricât ai încerca

Indiferent că folosești o aplicație de dating sau întâlnești pe cineva întâmplător, la prima vedere, oamenii e vor judeca. Sunt, însă, trei elemente foarte importante pe care nu le poți ascunde. Acestea îi vor ajuta pe cei din jur să-și facă o primă impresie despre tine.

În documentarul Swiped de la ABC News, oamenii vorbesc cu experți în întâlniri și tineri singuri despre cât de complicat este să realizezi întâlniri în lumea modernă.

Chiar și cu atât de multe aplicații cu acest specific, ai crede că găsirea sufletului tău pereche ar fi la fel de ușoară ca o atingere.

„Curtarea s-a schimbat mai mult în ultimii 10 ani decât în ultimii 10.000 de ani. Strămoșii noștri trăiau la fermă și existau o mulțime de căsătorii aranjate, iar astăzi ne căsătorim pentru a ne face pe plac și o facem prin intermediul internetului”, spune scriitoarea și antropologul biologic Helen Fisher.

Helen Fisher oferă o perspectivă asupra a ceea ce oamenii te judecă în primul rând atunci când te întâlnesc pentru prima dată.

1. Dinții tăi

„Dinții tăi spun foarte multe despre vârsta pe care o ai și despre sănătatea ta”, explică Fisher. De fapt, identitatea ta dentară indică vârsta și sexul, iar scrâșnitul dinților indică în mod specific trăsături psihologice, de stil de viață și de personalitate. De exemplu, indică dacă fumezi, dacă bei prea multă cafea sau dacă ai multă anxietate, frustrare sau furie în viața ta.

2. Gramatica ta

„Gramatica ta spune multe despre mediul sociologic și educația ta”, mai spune ea.

Mulți oameni consideră că o gramatică proastă într-un profil de dating sau la o întâlnire face to face este un adevărat motiv pentru care ar întoarce spatele. Ea crede că, dacă o persoană nu are cunoștințe elementare de gramatică, nu merită să pierzi timpul cu acea persoană, arată Your Tango.

3. Încrederea ta în tine însuți

„Încrederea ta în tine însuți spune multe despre stabilitatea ta emoțională”, mai spune Fisher.

Modul în care ne simțim în legătură cu noi înșine poate avea un impact asupra relațiilor noastre. Dacă nu ne simțim bine în legătură cu noi înșine, nu avem energie emoțională pozitivă pe care să ne concentrăm asupra altei persoane. Am fost construiți cu o serie de abilități speciale care ne pot ajuta atunci când întâlnim pe cineva pentru prima dată. „Creierul este foarte bine construit pentru a încerca să evalueze imediat pe cineva”, mai spune Fisher.