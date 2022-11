Tendințele anului în decorarea bradul de Crăciun. Ce culori și decorațiuni sunt preferate

În multe familii, momentul împodobirii bradului de Crăciun este unul special și presupune un adevărat ritual, care începe cu mai mult timp înainte prin procurarea decorațiunilor. A devenit o obișnuință ca decorațiunile să fie schimbate în fiecare an, pentru ca bradul de Crăciun să arate diferite de la un an la altul.

Diana Mihăilă, primul specialist în soluții de organizare din România, a spus, într-un interviu pentru Ziare.com, care este culoarea anului: „Culoarea anului 2022, desemnată de Institutul Pantone, este Very Peri, o nuanță subtilă de lila, cu reflexe de mov și de albastru. Ea poate fi asortată cu alb și argintiu, creând o ambianță calmă și reconfortantă. Dacă nu suntem mari fani ai trendurilor, clasicele tonuri de verde, roșu și alb se vor încadra perfect în orice decor, nu doar într-unul tradițional. Cu un pic de strălucire, aceste culori sunt instant aduse în actualitate", a spus Diana Mihăilă pentru Ziare.com.

Câte culori putem să folosim la decorarea bradului de Crăciun

Decorațiunile din brad trebuie să fie de cel mult trei culori pentru a putea fi armonizate. „Monocrom sau multicolor, nici nu contează. Este o decizie personală și se ia în funcție de starea și de gustul fiecăruia. Totuși, dacă nu avem experiență prea mare în materie de asociere a culorilor, less is more", a precizat specialistul Diana Mihăilă.

Cum trebuie împodobit bradul

De asemenea, modul în care este îmbodobit bradul este foarte important. Astfel, trebuie să se înceapă de la vârf, cu montarea instalației. Instalația de iluminat s-ar putea încurca, dacă pe crengi ar fi ornamente. Urmează beteala sau ghirlandele, iar la final sunt puse globurile și fundele și globurile.

Brad natural sau artificial

Bradul artificial este tot mai căutat, pentru că prezintă o serie de avantaje: mizerie mai puțină, costuri mai mici și montare mult mai ușoară". În plus, totmai mulți oameni doreasc să-și arate respectul față de natură și să cruțe tăierea unui brad. â

„Un brad artificial câștigă puncte la aspect, pentru că este uniform, cel natural la miros. Bradul perfect este cel în jurul căruia se creează o ambianță plăcută, relaxantă, unde familia se strânge, râde, povestește și împarte cadouri", a mai adăugat Diana Mihăilă .