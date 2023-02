Stăpânul unui câine, gata să își vândă casa pentru a achita factura la veterinar: 20.000 de lire

Proprietarul unui câine a declarat că și-ar vinde casa pentru a plăti facturile la veterinar de până la 20.000 de lire sterline pentru a-și salva animalul de companie drag.

Jaxon Feeley a declarat că, pe 20 ianuarie, câinele său de rasă Weimaraner, în vârstă de doi ani, pe nume Rambo, a intrat în șoc hipovolemic — o stare în care pierderea severă de sânge sau de alte lichide face ca inima să nu poată pompa suficient sânge în organism.

Jaxon a declarat: „A început să vomite în timpul nopții de peste 30 de ori, iar sâmbătă dimineața eram la veterinar de urgență”.

Pe lângă această afecțiune, Rambo a contractat și gripă stomacală (gastroenterită) iar starea ei de sănătate s-a deteriorat rapid.

A petrecut 10 zile la terapie intensivă, ceea ce l-a făcut pe Jaxon să spună că „și-ar vinde casa” pentru a o ține în viață.

Strângere de fonduri pentru cățel

Proprietarul, care lucrează ca ofițer de penitenciare, a creat o pagină de GoFundMe în încercarea de a strânge suficienți bani pentru a plăti tratamentul costisitor al lui Rambo.

Pe pagină scrie: „Asigurarea lui Rambo a acoperit până la 6500 de lire sterline. Factura a ajuns acum la 11.500 de lire sterline după o săptămână de îngrijire. Nu se știe cât timp va trebui să rămână Rambo la veterinar, iar costurile de terapie intensivă sunt de aproximativ 1000 de lire sterline pe zi.”

„Dacă se întâmplă ce e mai rău și Rambo are nevoie de o intervenție chirurgicală majoră, costul acesteia, precum și îngrijirea ulterioară este ceva ce trebuie să pot oferi fetiței mele”.

În timpul primei săptămâni de tratament la veterinar, Rambo a vomitat, lichidul coborându-i înapoi și ajungându-i în plămâni. Apoi a făcut o infecție la plămâni și a început să sufere de pneumonie severă, cu un plămân care a cedat.

Jaxon a mai declarat: „După spusele veterinarului, Rambo nu ar fi putut fi mai ghinionistă de atât. Cauza inițială este încă necunoscută, dar situația în care se află acum Rambo a făcut ca ea să fie internată la terapie intensivă sub observație 24/7.”

„Veterinarii încearcă acum să dreneze continuu plămânul lui Rambo și monitorizează infecția din plămânii ei, evaluând în același timp nivelul de bacterii din lichidul drenat. Din cauza tuturor medicamentelor pe care le ia acum, Rambo continuă să vomite și nu a mai mâncat nimic de o săptămână.”

„Îngrijorarea este că acum există posibilitatea să se fi format un abces la plămânul lui Rambo, care ar necesita o intervenție chirurgicală majoră pentru a fi îndepărtat. Veterinarii nu pot evalua dacă acesta este cazul sau nu timp de câteva zile, timp în care sperăm că Rambo va începe să răspundă la tratament.”

„Cu toate acestea, dacă este așa — ceea ce este cea mai mare temere a mea — riscul pentru viața lui Rambo este considerabil. Nu mi-aș putea ierta niciodată dacă nu i-aș putea oferi cea mai bună șansă de a trece peste această situație îngrozitoare”.

Într-un update din această săptămână, Jaxon Feeley, care doarme în mașina sa lângă veterinar pentru a fi aproape de iubitul său animal de companie, a declarat că costul îngrijirii lui Rambo ajunge la aproximativ 20.000 de lire sterline.

Peste 600 de persoane au donat pentru caz, totalul depășind 10.000 de lire sterline.

Ieri, Jaxon a postat un update în care spunea că s-a întors acasă cu Rambo după ce cățelul „a reușit un miracol”.

El a spus: „În ultimele 3 zile, Rambo a reușit un miracol, oră de oră și-a mărit eficiența oxigenului, a început să mănânce și să bea, plămânii ei se recuperează încet și am început să vedem că acea mică și frumoasă personalitate a ei a reapărut.”

„Și-a făcut o mică rutină de a mă vedea 10 minute la fiecare 4 ore, încât știa chiar și în ce colț al sălii de așteptare să mă găsească”.

„Când mi-au spus că poate pleca acasă, eram cât pe ce să mă c@#c pe mine și, cu toată sinceritatea, încă mai sunt. Pot să o mențin într-o stare ok? Dacă o să-mi scape ceva? Micul meu îngeraș nu este în niciun caz mai bine, va fi un drum lung până la recuperare pentru ea, iar în acest moment are nevoie în continuare de observație 24/7, plus cu o cantitate mare de medicamente. Cu toate acestea, am făcut ceea ce am spus că vom face: am venit acasă.

În niciun caz nu aveam de gând să renunț la această fată minunată, este doar un bebeluș, cu dorința de a trăi și de a fi fericită alături de fratele ei mai mare Rocky și de familia Feeley.

Nu există cuvinte pentru a exprima cât de recunoscător sunt pentru dragostea, sprijinul și donațiile tuturor din ultimele două săptămâni. Înseamnă cu adevărat mai mult decât vă puteți imagina vreodată”.