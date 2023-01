Povestea lui Van Gogh, câinele cu o singură ureche a cărui viață s-a schimbat după ce a început să picteze

În SUA, un câine pe nume Van Gogh, cu o singură ureche, pe care nimeni nu dorea să îl adopte a ajuns o mică vedetă după ce fondatoarea adăpostului unde se afla a avut o idee salvatoare. Micul pictor a impresionat zeci de persoane care i-au cumpărat tablourile, lucru care i-a schimbat viața, conform The Washington Post.

Jaclyn Gartner răsfoia prin fotografiile cu puii din adăpost, când unul i-a atras atenția Van Gogh, a cărui ureche stângă i-a fost smulsă în timpul unei lupte cu alți câini. El a fost găsit însângerat și ghemuit în interiorul unei conducte și dus la un adăpost din Carolina de Nord iar un medic veterinar l-a curățat, i-a tratat rănile și i-a îndepărtat chirurgical ceea ce mai rămăsese din urechea stângă.

„A avut o viață absolut îngrozitoare și totuși părea fericit și mi s-a spus că se înțelege bine cu oamenii”, a spus Gartner, fondatorul adăpostului „Happily Furever After Rescue” din Bethel, Connecticut, care acceptă animale de companie în pericol. „Urechea lui a trebuit să fie îndepărtată chirurgical, dar Van Gogh a fost rezistent, chiar și după toate prin care trecuse.” „A trebuit să-l salvez”, a adăugat ea.

În iunie, Gartner a aranjat ca organizația non-profit Pilots N Paws să o ajute cu transportul lui Van Gogh în Connecticut. Ea a anunțat pe pagina de Facebook, „Petfinder și Rescue Me” că un câine prietenos, cu o ureche, are nevoie de o casă, dar nimeni nu și-a dorit masculul, un metis boxer-pitbull în vârstă de 7 ani.

„Nu a venit nici o cerere”, a spus ea. „Nu mi-a venit să cred. Era cel mai drăguț câine din toate timpurile”, a adăugat Gartner.

După ce ce s-a ocupat de el timp de patru luni, femeii i-a venit o ideea care l-ar putea ajuta pe Van Gogh să devină mai dorit.

„Am văzut videoclipuri pe TikTok cu alți câini creând tablouri, așa că m-an gândit de ce nu (ar putea face asta și) Van Gogh?” a spus Gartner. „Cu siguranță a avut numele și urechea pentru asta.”

Așa că a aruncat vopsea strălucitoare pe o pânză de circa 20 pe 25 de cm, a sigilat-o într-o folie de plastic și a acoperit partea superioară cu un strat subțire de unt de arahide.

Van Gogh și-a îndeplinit misiunea cu plăcerea unui adevărat artist iubitor de unt de arahide.

A lins vopseaua în dungi dramatice, iar cinci minute mai târziu, când Gartner a decis că pictura era gata (și Van Gogh mâncase suficient unt de arahide), ea a luat pânza. Era perfect.

Gartner a crezut că îl reprezintă cu onoare pe Vincent van Gogh, legendarul artist post-impresionist care a creat „Noapte înstelată” și „Floarea soarelui”.

„Are o limbă rapidă și creativă”, a spus Gartner. „Ne ia mai mult timp să pregătim pânza pentru el decât pentru ca Van Gogh să lingă untul de arahide și să întindă vopseaua.”

Una dintre pânzele câinelui a fost tamponată cu vopsea albastră și galbenă pentru a recrea „Noapte înstelată” a lui Vincent van Gogh.

„Am făcut tablourile timp de o săptămână, apoi am invitat oamenii să vină să-l cunoască la un eveniment în aer liber la o galerie de artă”, a spus ea. „Am avut cidru spumant și produse de patiserie și chiar am amenajat mici standuri pentru tablouri.”

Însă doar două persoane s-au prezentat la evenimentul din 23 octombrie. Una dintre ele a fost Jennifer Balbes din Monroe, Connecticut, care îl urmărește Gartner pe rețelele de socializare.

„A venit și mi-a adulmecat fața și ne-am împrietenit rapid. Este un câine incredibil de dulce”, a spus Balbes, (56 de ani).

Ea a plecat acasă un tablou intitulat „Nori”, pictat de Van Gogh, pe care a dat 40 de dolari.

Gartner a fost mâhnită de faptul că prima expoziție de artă a lui Van Gogh a fost un rateu, dar a decis să nu renunțe. A doua zi ea a luat măsuri.

„Am publicat o postare pe Facebook în care am spus că mă simțeam prost că au venit doar două persoane și am spus că restul lucrărilor sunt încă disponibilă”, a spus ea.

Brusc, toată lumea și le dorea.

„Tablourile s-au vândut în două minute”, a spus ea, strângând aproximativ 1.000 de dolari pentru salvarea animalelor ei.

Van Gogh a continuat să finalizeze pictură după pictură, iar la mijlocul lunii noiembrie, Gartner a organizat o licitație online. Zeci de picturi ale câinelui s-au vândut, strângând încă 2.000 de dolari pentru adăpostul deschis în 2020. Aproape toată lumea a plătit mai mult decât prețul cerut pentru fiecare tablou, a spus ea.

Mai important, a spus Gartner, Van Gogh a fost adoptat în ultima zi a licitației de către unul dintre voluntari.

Gartner s-a mirat de modul în care a cucerit inimile oamenilor cu opera sa de artă capricioasă.

Ea a spus că a fost surprinsă de interesul brusc față de opera de artă a lui Van Gogh, după ce expoziția lui în galerie a fost un eșec.

„Niciodată, într-un milion de ani, nu am crezut că voi vedea un câine devenind popular pentru picturile sale”, a spus ea. „Mi-a schimbat cu adevărat viața mea și pe a lui.”

Ea a spus că picturile au adus multă expunere la apelul ei salvare, care are aproximativ 20 de voluntari.

„Datorită atenției aduse cu povestea lui Van Gogh, acum i-am pus pe alți câini să-și găsească case”, a spus ea.

Persoana care l-a adoptat pe Van Gogh este unul dintre voluntarii ei adoptivi, Jessica Starowitz. Adopția a fost oficializată în ultima zi a licitației, 21 noiembrie, a spus Gartner.

Starowitz l-a preluat lui Van Gogh de la o altă familie unde fusese plasat.

„De îndată ce l-am văzut, am știut că va fi un eșec de plasament”, a spus ea. „Se zbătea și linse pe toată lumea și juca remorcher. Toată familia mea s-a îndrăgostit de el.”

Starowitz a spus că intenționează să-l aprovizioneze pe Van Gogh cu vopsea și unt de arahide în cazul în care Gartner dorește să organizeze alte strângeri de fonduri pentru organizația ei nonprofit. De asemenea, a început o pagină de Instagram pentru noul ei membru al familiei.

„Toată lumea îl iubește pe Van Gogh și el iubește oamenii”, a spus ea. „De câte ori vede o pungă Ziploc și un borcan cu unt de arahide, știe că este timpul să picteze. Dar chiar acum, el doarme pe un pat mare cu perne în biroul meu.”