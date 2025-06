”Secretele succesului. Vis sau realitate?”: Darius Mârza, Theo Zeciu, Dorian Popa și Mircea Bravo spun povești de viață menite să inspire generații, la cel mai mare festival pentru familii din România

Wonder Family Fest aduce, în prima zi, pe scena principală, patru voci sinonime cu succesul.

Cea de-a doua ediție a Wonder Family Fest aduce pe scena principală un moment unic pentru festivalurile de familii. Pe data de 1 august, de la ora 20:00, scena principală devine locul de desfășurare al dialogului inspirațional educativ ”Secretele succesului. Vis sau realitate?”, o discuție care se adresează unei generații întregi.

Alături de Darius Mârza, proprietarul Wonderland Resort, vor urca pe scenă alți patru oameni care au ales să creadă în drumul lor, cu o misiune comună și un singur scop: să inspire generații într-un mod care, cu siguranță, va avea un impact asupra fiecărui participant și-l va face să creadă în chemarea lui. Theo Zeciu, unul dintre cei mai apreciați creatori de conținut din România, Dorian Popa, artist, și Mircea Bravo, actor și creator de conținut, alături de Bob Rădulescu, moderator, vor purta o conversație sinceră și deschisă despre ce înseamnă succesul cu adevărat, importanța și rolul credinței în drumul fiecăruia, dar și despre încrederea în forțele proprii.

”M-a întrebat cineva ce înseamnă acest eveniment. “Gen, ce facem acolo?”. Așa că am răspuns și eu: o călătorie GEN (Gândește. Evoluează. Navighează) prin toată experiența de viață a noastră, a patru persoane care au realizat ceva prin forțe proprii, a patru voci diferite, a patru mentori. La capătul călătoriei, oamenii “obișnuiți”, cei care nu au moștenit imperii, dar vor să și le clădească ei, poate chiar află acea mult râvnită rețetă a succesului. Cea reală, verificată, trăită de noi. Nu succesul personal este cel mai important, ci impactul, ce lași în urmă și cum îi ajuți pe ceilalți să creadă și ei”, spune Darius Mârza, proprietar Wonderland Resort

Patru oameni, patru povești de succes, o singură lecție de viață

Darius Mârza este fondatorul și antreprenorul vizionar din spatele Wonderland Resort, unul dintre cele mai apreciate din România și din Europa. Datorită viziunii îndrăznețe și a determinării rare de care dă dovadă, Darius a dezvoltat resortul doar cu o viziune, 500 de euro și 1500 mp de teren și l-a transformat într-o afacere solidă, care are o valoare de piață de peste 150 de milioane de euro. Parcursul său este o veritabilă poveste de succes care nu s-a întâmplat peste noapte, ci a necesitat multă muncă, sacrificii și, mai ales, credință.

Cu peste 1,3 milioane de abonați pe YouTube, Theo Zeciu este unul dintre cei mai influenți creatori de conținut din România, cunoscut pentru modul lui direct și autentic de a aborda teme variate și de actualitate, precum educația în România și situația socială actuală, dar și pentru divertismentul și conținutul family friendly din videoclipurile sale. Este o voce care inspiră și provoacă o generație întreagă să pună întrebări, să caute răspunsuri și să își urmeze visele.

Dorian Popa este una dintre cele mai influente persoane publice din țara noastră, creator de conținut cu un impact uriaș în mediul online, unde a devenit rapid unul dintre cei mai urmăriți influenceri. Dincolo de ecran, Dorian Popa a demonstrat că succesul său nu este întâmplător, ci este rezultatul abordării etice a problemelor sociale, dar și al curajului de a fi cu un pas înaintea tendințelor.

Mircea Bravo este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori și creatori de conținut din România, fiind remarcat pentru umorul său fin și modul în care a reușit să transforme divertismentul într-un instrument de educare. Ceea ce îl diferențiază de restul este echilibrul între comedie și mesajele profunde adăugate poveștilor pe care le creează. Acesta este dovada vie că succesul poate veni și din autenticitate, și că umorul poate educa și aduce speranță.

Discuția va fi moderată de Bob Rădulescu, unul dintre cei mai apreciați actori din România, cunoscut pentru stilul inconfundabil în care combină satira socială cu autoironia și storytellingul.

Accesul la ”Secretele succesului: vis sau realitate” se face în baza biletului de festival. Biletele sunt disponibile AICI.

Wonder Family Fest, o experiență completă pentru întreaga familie

Wonder Family Fest este o oportunitate de a experimenta diversitatea și bucuria într-un singur loc. Pe lângă lineup-ul impresionant, festivalul va găzdui spectacole speciale - acrobatice, ecvestre, aeriene - și activități pentru toate vârstele, zone de arts & crafts, food corners sau zone sportive plus numeroase alte surprize, astfel încât fiecare participant să se poată bucura de magia timpului petrecut împreună cu familia.

● Wonder Adventure Park: Parcul de aventură cu zeci de activități distractive, inclusiv unica praștie umană din România, roată panoramică, tobogane pentru toate vârstele, bumping cars, trambuline, WONDER LUGE (boburi gravitaționale), tiroliană de 600 m, telescaun și multe altele.

● Swing Tower: un turn de 20 de metri înălțime, care te ridică și te învârte la înălțime pentru o priveliște amețitoare și adrenalină garantată.

● Pump Track: o pistă specială dedicată pasionaților de role, trotinete și biciclete, ideală pentru cascadorii și mișcare în aer liber.

● Laser Tag: o zonă plasată în exterior, interactivă, unde distracția și strategia se îmbină perfect într-o competiție plină de energie pentru toate vârstele.

● Wonder DinoLand: O experiență fascinantă cu dinozauri animatronici.

● Piscină exterioară de 3.000 mp: cu infinity view și o plajă generoasă (10.000 mp)

● ZurliLand - cea mai generoasă zonă de entertainment și playground pentru cei mai mici, cu scenă dedicată, Căsuța Zurli, caravana mascotelor, jocuri cu premii și cornere tematice powered by Lumea Zurli

● Zone de camping generoase: pentru corturi și rulote personale sau închiriate.

● Magic in the Sky: salturi cu parașuta, plimbări cu elicopterul & balonul cu aer cald

● 4 scene pentru concerte și spectacole live: Main Stage - cu artiști precum Rednex, No Mercy, Horia Brenciu, Iuliana Beregoi; Kids Stage: spectacole de magie și iluzionism, teatru de păpuși, mascote și clovni, concerte de muzică cu și pentru copii, jocuri și concursuri, sesiuni de autografe și întâlniri cu vedetele; Latino Stage - competiții naționale, cu cele mai renumite școli de dans latino din România, concerte cu Wilmark & The Cuban Project și alții; Grande Vista Stage - after party, după ora 23.00.

● Wonder Parade - Marea Paradă a mascotelor, personajelor fantastice și a Carnavalului de la Rio - cu școli de dans, acrobați și live acts.

După cum au anunțat deja organizatorii, toate încasările provenite din vânzarea biletelor pentru Wonder Family Fest vor fi donate integral către casele de tip familial din România. De asemenea, sute de copii din aceste centre vor avea parte de o zi plină de surprize la cel mai mare festival pentru familii, unde vor fi aduși cu autocare din județele de reședință.

Detaliile despre cel mai mare festival pentru familii din România sunt disponibile pe site: https://wonderfamilyfest.ro

Eveniment recomandat de Europa FM.

Wonder Family Fest este un eveniment marca Wonderland Resort.

Partener de drum: AutoWorld România

Partener de sănătate: Remedium Farm

Parteneri de vacanță: Z Tour

Partener principal de comunicare: DIGI.ro, Digi24.ro

Parteneri media: PrimaTV.ro, Prima News, TVR Cluj, The Woman, Zile și Nopți, Clujul Copiilor, Cluj 24, Via Cluj TV, Ziua de Cluj, ȘtiriMed, Servus Cluj, Info Huedin, Cluj Live, România Pozitivă, Apuseni Info, Curierul de Cluj, Adevarul.ro, Cluj4Ever, CluJust, I Like Cluj, Clujul Cultural, Cluj Today, Media9, ClujU, Cluj Web Story, TurdaNews, Ziarul Clujean, Click.ro, BBM Cluj.

MEDIA KIT

Contact:

Anca Dinu, Head of PR Wonder Family Fest

Email: anca.dinu123@gmail.com, Telefon: 0722.870.000